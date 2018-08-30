Ожидание и реальность: 7 пар рассказали, как проводят свои вечера на самом деле

Как выглядит нормальная семейная жизнь, не знает никто. Потому что норма — это то, как комфортно именно вам с мужем. А вовсе не то, что сфотографировали для инстаграма модные блогеры. И иногда полезно бывает узнать, как по-разному выглядит жизнь обычных людей — в реальности, а не в соцсетях. Чтобы не было этого разрыва шаблона, что «вот у всех, как в кино, а мы мало времени проводим вместе». Мы попросили 7 пар рассказать, чем они занимаются в будни по вечерам, много ли времени проводят только вдвоем или каждый занят своим хобби, и устраивает ли их такой распорядок.

Дарья, 32, бухгалтер

Муж Сергей (32, логист)

Женаты 4 года

Дочь, 1 год 7 месяцев

«Как правило, по будням мы ждем папу с работы, а потом всей семьей садимся ужинать. После ужина вместе с мужем проводим время с ребенком: читаем ей книжки, играем, можем просто поваляться-подурачиться. Затем папа идет купать и укладывать дочь, а я сажусь за компьютер делать удаленную работу или занимаюсь фотографией. Это больше как хобби, чем источник заработка. Когда ребенок засыпает, идем вместе на кухню наводить порядок и делаем экспресс-уборку квартиры. В некоторые дни, когда хорошая погода, примерно раз в неделю, после ужина выезжаем всей семьей на велопрогулку, ребенок у нас в велокресле.

В целом я довольна, как проходят наши вечера, так как муж много времени проводит с ребенком и помогает с домашними делами по наведению порядка. Плюс при необходимости может помочь в приготовлении пищи – разделать мясо, почистить и накрошить овощи. Отсутствие пеших прогулок в будни по вечерам меня не беспокоит, так как мы по-максимуму компенсируем это на выходных. А вот как раз с личной (интимной) жизнью хотелось бы что-то изменить — на нее просто не остается сил».

Нина, 33, pr-специалист

Муж Дмитрий (34, финансист)

Женаты 4 года

Детей нет

«У нас обоих есть свои хобби, поэтому по вечерам именно в будни каждый занят чем-то своим чаще всего. Например, я после работы хожу на английский два раза в неделю, плюс всякие процедуры типа маникюр, педикюр, брови, парикмахер. Дома читаю или готовлю. А муж у меня профессионально играет в бридж, поэтому это хобби занимает значительную часть его времени. Еще он играет на гитаре, смотрит вебинары по работе. В среднем, если взять обычную неделю, то 3 дня в будни мы врозь, 2 дня вместе. И мы довольно часто не сидим дома, а именно выходим куда-то вместе: в кино, на концерт, а театр, вместе с друзьями ходим играть в квизы, ходим в гости или приглашаем друзей к себе, можем просто погулять вдвоем или вместе что-то приготовить вечером. Раз в месяц мы обязательно ходим в театр или на концерт в филармонии — это наша установка.

И я ничего не хотела бы менять в таком распорядке. Мне очень комфортно с моим мужем. Мне хватает и совместного времяпрепровождения, и личного пространства».