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Ожидание и реальность: 7 пар рассказали, как проводят свои вечера на самом деле

Кино и инстаграм подсовывают нам фальшивую картинку семейного счастья, когда супруги каждый вечер встречаются на романтическом ужине в ресторане, а потом пьют вино, лежа в ванне со свечами после обязательного ежедневного секса. 7 семейных пар честно рассказали Passion.ru о том, из чего состоят их семейные вечера на самом деле: много ли времени они проводят только вдвоем, и если да, то чем занимаются, кроме секса? Часто ли вообще они выбираются куда-то вместе в будни? Или сил хватает только приготовить ужин и сериал посмотреть?

Как выглядит нормальная семейная жизнь, не знает никто. Потому что норма — это то, как комфортно именно вам с мужем. А вовсе не то, что сфотографировали для инстаграма модные блогеры. И иногда полезно бывает узнать, как по-разному выглядит жизнь обычных людей — в реальности, а не в соцсетях. Чтобы не было этого разрыва шаблона, что «вот у всех, как в кино, а мы мало времени проводим вместе». Мы попросили 7 пар рассказать, чем они занимаются в будни по вечерам, много ли времени проводят только вдвоем или каждый занят своим хобби, и устраивает ли их такой распорядок.

Дарья, 32, бухгалтер

Муж Сергей (32, логист)

Женаты 4 года

Дочь, 1 год 7 месяцев

«Как правило, по будням мы ждем папу с работы, а потом всей семьей садимся ужинать. После ужина вместе с мужем проводим время с ребенком: читаем ей книжки, играем, можем просто поваляться-подурачиться. Затем папа идет купать и укладывать дочь, а я сажусь за компьютер делать удаленную работу или занимаюсь фотографией. Это больше как хобби, чем источник заработка. Когда ребенок засыпает, идем вместе на кухню наводить порядок и делаем экспресс-уборку квартиры. В некоторые дни, когда хорошая погода, примерно раз в неделю, после ужина выезжаем всей семьей на велопрогулку, ребенок у нас в велокресле.

В целом я довольна, как проходят наши вечера, так как муж много времени проводит с ребенком и помогает с домашними делами по наведению порядка. Плюс при необходимости может помочь в приготовлении пищи – разделать мясо, почистить и накрошить овощи. Отсутствие пеших прогулок в будни по вечерам меня не беспокоит, так как мы по-максимуму компенсируем это на выходных. А вот как раз с личной (интимной) жизнью хотелось бы что-то изменить — на нее просто не остается сил».

Нина, 33, pr-специалист

Муж Дмитрий (34, финансист)

Женаты 4 года

Детей нет

«У нас обоих есть свои хобби, поэтому по вечерам именно в будни каждый занят чем-то своим чаще всего. Например, я после работы хожу на английский два раза в неделю, плюс всякие процедуры типа маникюр, педикюр, брови, парикмахер. Дома читаю или готовлю. А муж у меня профессионально играет в бридж, поэтому это хобби занимает значительную часть его времени. Еще он играет на гитаре, смотрит вебинары по работе. В среднем, если взять обычную неделю, то 3 дня в будни мы врозь, 2 дня вместе. И мы довольно часто не сидим дома, а именно выходим куда-то вместе: в кино, на концерт, а театр, вместе с друзьями ходим играть в квизы, ходим в гости или приглашаем друзей к себе, можем просто погулять вдвоем или вместе что-то приготовить вечером. Раз в месяц мы обязательно ходим в театр или на концерт в филармонии — это наша установка.

И я ничего не хотела бы менять в таком распорядке. Мне очень комфортно с моим мужем. Мне хватает и совместного времяпрепровождения, и личного пространства».

Софья, 32, журналист

Муж Алексей (26, видеограф)

Женаты 3 года

Детей нет

«Мы очень мало времени проводим вместе. У меня офисный график с 10 до 19. У него свободный график, в основном работает из дома, но периодически бывают съемки по вечерам. Если нет съемок, он все равно работает вечером и все выходные.

Вечером я прихожу с работы, готовлю, иногда он помогает мне. Мы едим в зале за большим столом и смотрим либо фильм, либо сериал, либо какую-то документалку. Фильм можем по частям посмотреть за три дня. Такого, чтобы мы сидели и что-то обсуждали, почти нет. Все бытовые вопросы мы решаем в течение дня по телефону.

Иногда мы делаем друг другу массаж, вместе гуляем с собакой, но очень редко. В основном гуляет он, потому что я прихожу очень уставшая и максимум готовлю ужин. Кстати когда мы переехали в ипотечную квартиру, стали намного меньше вместе отдыхать: раньше мы могли поиграть дома в настольные игры, а сейчас очень много разговоров о бытовухе и ремонте.

Часто я отдыхаю одна: хожу в кино, на выставки или в театр с подружкой, раз в две недели в бар — выпить и потанцевать. Он не любит большие скопления людей, не видит в этом смысла, поэтому он не против, что я хожу без него.

За всю прошедшую неделю вместе мы только посмотрели один фильм дома и еще один раз гуляли с собакой, но с нами еще был сосед. Меня это не сильно устраивает. Хотелось бы почаще именно вместе гулять. Мы бы с радостью ходили в театр, но билеты нужно покупать за 2-3 месяца, а с его работой спланировать это невозможно. Еще раньше любили ездить на шашлыки, было классно, сейчас не можем выбраться опять же из-за того, что все выходные он работает.

Мне кажется, современные пары в принципе меньше времени проводят друг с другом, чем наши родители. Они в основном работали по обычному графику, по вечерам и в выходные отдыхали. А сейчас больше ориентация на зарабатывание денег и больше возможностей для этого. Прибавьте сюда то, что и соблазнов стало больше — в итоге мы берем подработки, чтобы заработать побольше, купить что-то или поехать в отпуск. И только в отпуске и живешь. А между поездками все время — это сплошной круговорот работы и бытовухи».

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7 пар рассказали, как они проводят вечера после работы
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