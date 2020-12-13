«От меня ничего не осталось»: история женщины, попавшей в абьюз к иностранцу с сайта знакомств

В назначенный день я взошла на трап самолета и отправилась навстречу своей судьбе. Принц встречал меня в аэропорту с большим букетом моих любимых цветов и кольцом. Он прямо там, в зале прилетов, опустился на колено и сделал мне предложение. И пока случайные прохожие, смахивая слезы умиления, аплодировали нам и снимали происходящее на телефон, я стояла в недоумении, не понимая, как мне на все это реагировать. С одной стороны, мне, конечно, льстило, что мужчина выделил меня среди остальных дам и готов всю оставшуюся жизнь провести со мной рядом, но с другой, я пока еще мало знала человека и не понимала, действительно ли хочу выходить за него замуж. Мой заморский принц расценил мою нерешительность как смущенность и повез знакомиться с родными. У него я провела две недели. Он так и не дал мне заселиться в гостиницу, выделив гостевую спальню в своем доме. Надо отдать ему должное, он не пытался ко мне приставать или сделать что-то, что могло бы меня оттолкнуть. Напротив, он был предупредителен и постарался сделать так, чтобы вся моя вселенная умещалась лишь в нем одном и ни в ком больше. В такой эйфории я чуть не забыла про свой обратный рейс. Мой отпуск закончился и мне нужно было возвращаться домой. Кавалер не хотел меня отпускать. Он разрыдался и устроил настоящую истерику, что не сможет без меня, что я должна остаться и наслаждаться жизнью рядом с ним. На тот момент мне показалось это очень трогательным. Человек настолько привязался ко мне, что с трудом представлял, как переживет разлуку. Наивная, но в тот момент я считала, что он меня действительно любит. Я пообещала своему избраннику, что решу с работой, соберу все документы и вернусь к нему, чтобы заниматься подготовкой к свадьбе и прочими милыми хлопотами. Нехотя он согласился меня отпустить.

Новая жизнь в чужой стране

Мне понадобилось три недели, чтобы завершить дела в родном городе и подготовиться к переезду. Все это время мой избранник был на связи, изнывая от нетерпения и скуки. На тот момент я списала все это на его менталитет, мне казалось, что все итальянцы такие нетерпеливые и хотят, чтобы все было так, как они себе напланировали. Я успокаивала себя тем, что как только мы окажемся рядом, то мой принц тут же остепенится и будет помогать мне с подготовкой свадьбы. Однако по прилету меня ожидал сюрприз. Оказалось, что мой принц решил не устраивать торжество, а просто расписаться в мэрии. Он объяснил свое решение тем, что не хотел делить ни с кем этот день и просто насладиться нашим новым статусом.