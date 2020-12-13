«От меня ничего не осталось»: история женщины, попавшей в абьюз к иностранцу с сайта знакомств
В поисках лучшей жизни
Мне 37, и я давно живу в одиночестве — в студенческие годы выскочила замуж за однокурсника, но через какое-то время поняла, насколько мы разные и подала на развод. После этого у меня были мужчины, конечно, но отношения с ними быстро заканчивались. Романы были настолько скоротечны, и я уже отчаялась устроить свою личную жизнь. И тут я стала то тут, то там натыкаться на знакомых (то в социальных сетях, то в отпуске, то по работе), которые устроили свою жизнь с иностранцами и теперь счастливо живут в других странах, а в России бывают наездами. Их рассказы звучали как сказка, однако я подумала, что все равно ничего не теряю — последние мои «отношения» закончились шесть месяцев назад и пока на горизонте все равно никого не наблюдалось.
Фото: Pexels.com
Я погуглила более или менее приличные заморские сайты знакомств (ну не лично же мне ездить по странам, предлагая потенциальным кавалерам взять меня замуж), разместила анкету и стала ждать откликов. На удивление, мои фотографии вызвали живой интерес среди иностранцев и их даже не смутил мой возраст (в нашей стране как раз многих потенциальных кавалеров возраст и отталкивал, им хотелось более молодую пассию, которая в перспективе сможет родить ребенка и всю жизнь посвятить заботе о муже и наследниках). Присмотревшись к заинтересовавшимся моей скромной персоной, я выбрала для себя двух кандидатов из Италии и начала знакомиться с ними поближе. Один из них был самой галантностью и действовал очень тактично в то время, как второй уже чуть ли не на следующий день знакомства сделал мне предложение и позвал жить к себе. Я была на седьмом небе от счастья. Они оба мне нравились, но я переживала, что недостаточно интересна первому кавалеру и что просто потеряю с ним время, ведь он, кажется, не определился в своем выборе. А вот второй кавалер мне понравился своей позицией. Он сразу дал мне понять, что я его женщина и что он готов нести ответственность за нас и наши отношения. Поразмыслив, я решила попытать счастья именно с ним.
Встреча с заморским принцем
В силу своей занятости мужчина моей мечты не мог прилететь ко мне, но оплатил билет и сказал, что подготовил комнату в своем доме специально для меня. На мои робкие попытки возразить, что лучше бы мне остановиться в гостинице, ведь мы еще друг друга так мало знаем, он заметил, что на всякий случай может забронировать мне номер, но жить я должна у него, ведь он так долго ждал этой встречи и хочет на правах гостеприимного хозяина окружить меня заботой. В целях безопасности я оставила подругам информацию, куда и зачем я еду, чтобы в случае чего они знали, где меня искать.
Фото: Pexels.com
В назначенный день я взошла на трап самолета и отправилась навстречу своей судьбе. Принц встречал меня в аэропорту с большим букетом моих любимых цветов и кольцом. Он прямо там, в зале прилетов, опустился на колено и сделал мне предложение. И пока случайные прохожие, смахивая слезы умиления, аплодировали нам и снимали происходящее на телефон, я стояла в недоумении, не понимая, как мне на все это реагировать. С одной стороны, мне, конечно, льстило, что мужчина выделил меня среди остальных дам и готов всю оставшуюся жизнь провести со мной рядом, но с другой, я пока еще мало знала человека и не понимала, действительно ли хочу выходить за него замуж. Мой заморский принц расценил мою нерешительность как смущенность и повез знакомиться с родными. У него я провела две недели. Он так и не дал мне заселиться в гостиницу, выделив гостевую спальню в своем доме. Надо отдать ему должное, он не пытался ко мне приставать или сделать что-то, что могло бы меня оттолкнуть. Напротив, он был предупредителен и постарался сделать так, чтобы вся моя вселенная умещалась лишь в нем одном и ни в ком больше. В такой эйфории я чуть не забыла про свой обратный рейс. Мой отпуск закончился и мне нужно было возвращаться домой. Кавалер не хотел меня отпускать. Он разрыдался и устроил настоящую истерику, что не сможет без меня, что я должна остаться и наслаждаться жизнью рядом с ним. На тот момент мне показалось это очень трогательным. Человек настолько привязался ко мне, что с трудом представлял, как переживет разлуку. Наивная, но в тот момент я считала, что он меня действительно любит. Я пообещала своему избраннику, что решу с работой, соберу все документы и вернусь к нему, чтобы заниматься подготовкой к свадьбе и прочими милыми хлопотами. Нехотя он согласился меня отпустить.
Новая жизнь в чужой стране
Мне понадобилось три недели, чтобы завершить дела в родном городе и подготовиться к переезду. Все это время мой избранник был на связи, изнывая от нетерпения и скуки. На тот момент я списала все это на его менталитет, мне казалось, что все итальянцы такие нетерпеливые и хотят, чтобы все было так, как они себе напланировали. Я успокаивала себя тем, что как только мы окажемся рядом, то мой принц тут же остепенится и будет помогать мне с подготовкой свадьбы. Однако по прилету меня ожидал сюрприз. Оказалось, что мой принц решил не устраивать торжество, а просто расписаться в мэрии. Он объяснил свое решение тем, что не хотел делить ни с кем этот день и просто насладиться нашим новым статусом.
Фото: Pexels.com
После бракосочетания он сразу же поднял вопрос о наследниках. Время шло, я никак не могла забеременеть и его это жутко злило. Он запретил мне общаться со знакомыми, ограничил мое пребывание в соцсетях и настоял, чтобы я бросила работу. Он считал, что замужняя женщина должна заниматься домом и мужем, а не тратить время и силы непонятно на что. Он работал в компании сотовой связи и постоянно проверял, где я нахожусь и с кем общаюсь. Прикрываясь заботой обо мне, ведь я нахожусь в чужой стране, и он несет за меня ответственность, он заставлял меня отчитываться о том, как я проводила дни и просил сосредоточиться на том, почему у нас никак не получаются дети. К слову, по его настоянию я прошла обследование и оказалось, что у меня все в порядке. Он же был уверен в том, что сможет стать отцом, поэтому даже не допускал мысли о том, что это по его причине мы никак не можем завести наследников. Вскоре он и вовсе начал срываться на мне по пустякам, каждый раз напоминая, что если бы не он, то я так бы и умерла старой и никому не нужной в своей маленькой квартире на родине. Первое время я ему пыталась возразить, что даже будучи одинокой я имела перспективную работу и верных друзей, поэтому чувствовала себя намного счастливее, чем теперь. Но потом я поняла бессмысленность моих возражений, ведь он заводился еще больше и еще сильнее унижал меня морально. Мне стали сниться кошмары, я была абсолютно подавлена и хотела уехать. Но проблема заключалась в том, что еще в самом начале семейной жизни он предложил объединить финансы, якобы на наших будущих детей и светлого будущего и в итоге просто взял все под свой контроль. Кроме того, он отслеживал мое общение в соцсетях и я не могла обратиться к знакомым с просьбой занять мне денег. К тому же, для всех мы производили впечатление счастливых супругов, и никто не подозревал, что же на самом деле происходит у нас дома, когда мы остаемся одни.
Побег из золотой клетки
Решил мою проблему господин случай. Однажды, когда я пила кофе в ближайшем кафетерии после того, как проводила благоверного на службу, меня кто-то окликнул. Я подняла глаза и увидела, как ко мне направляется какой-то симпатичный мужчина. Какого же было мое удивление, когда в незнакомце я узнала второго кавалера с сайта знакомств, общение с которым я поставила на паузу.
Фото: Pexels.com
Оказалось, что он приехал в наш город представлять свой дизайнерский проект, он не женат и безумно рад меня увидеть, несмотря на то, что прошло несколько лет. И тут я разрыдалась, осознав, что выбрала тогда не того мужчину и пустила свою жизнь под откос. Сбивчиво я объяснила, что хочу уйти от мужа, но он меня не отпускает, да и денег у меня тоже нет. Он помог мне купить билет на ближайший рейс и пообещал помочь с разводом. Не знаю, как бы сложилась моя дальнейшая судьба, если бы я не повстречала знакомого. На тот момент моя воля была подавлена, я была в депрессии и просто не представляла, как жить дальше. После возвращения я сменила номер и удалилась из соцсетей, чтобы бывший муженек не смог меня отыскать. Что касается моего знакомого, он сдержал слово и помог мне запустить бракоразводный процесс. Мы регулярно общаемся, и он даже зовет к себе в гости, но пока я не готова к такому шагу, еще слишком свежи воспоминания об итальянской сказке, которая превратилась для меня в настоящий кошмар.
Фото: Pexels.com
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