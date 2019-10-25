«Она запрещала мне рожать ребенка, чтобы ей доставалось внимание»: реальная история невестки о жизни со свекровью
Герой моего романа
Я встретила Мишу после очередного расставания с неподходящим кандидатом. Если честно, то после череды неудачных романов мне казалось, что я никогда не встречу свою вторую половинку. Однако судьба, видимо, решила сжалиться надо мной и однажды вечером практически нос к носу столкнула с симпатичным мужчиной. Оказалось, что он одинокий романтик с самыми серьезными намерениями. Мне, 22-летней девушке, он показался идеальным отцом для наших будущих детей.
Фото: vostock-photo
Отношения начали развиваться семимильными шагами и очень скоро мне предстояло знакомство с его родными. Если честно, то я не волновалась, ведь какая разница, если мой кавалер меня обожает. Он впоследствии, кстати, признавался, что переживал, как его мама отнесется ко мне. Ведь на тот момент я была очень молода и неопытна, а для его родительницы, мечтающей женить сына на состоявшейся даме, точно знающей, чего она хочет от жизни, это был скорее минус и повод в очередной раз показать, кто в доме хозяин. Но тогда я этого еще не знала и мечтала лишь о том, когда мы наконец сможем узаконить наши отношения.
«Я уверен, что ты понравишься моей маме»
Когда мой кавалер подвел меня к входной двери своей квартиры, то я ни секунду не сомневалась, что все пройдет хорошо и очень скоро моя мечта о большой семье и долгожданных наследниках станет явью. К сожалению, мои родители развелись, отец уехал заграницу на заработки и очень редко выходил на связь, а мама быстро нашла себе нового избранника и практически выпроваживала меня из дома, намекая на то, чтобы кавалера я искала сразу же с квартирой, иначе просто останусь на улице. И хотя мне не важен был достаток мужчины, я надеялась, что с его родными мы подружимся настолько, что они не станут возражать против нашего совместного проживания на одной жилплощади. Но если бы только я знала, чем обернется эта история, то придумала бы сотню отговорок, лишь бы никогда не встречаться с его родительницей.
Фото: vostock-photo
Алевтина Петровна встретила меня более, чем холодно. Нет, она не стала сразу же объявлять мне войну, но по ее взгляду и тону я поняла, что мне тут не рады. К тому же, она всячески подчеркивала, что «ее мальчик» беспрекословно выполнит все ее прихоти, о чем бы она не попросила. Тогда я еще не поняла, к чему она клонит и лишь похвалила своего будущего мужа за то, что заботится о своей маме. Ведь если он так любит свою родительницу, то и к жене, да и к детям будет относиться с особой теплотой и нежностью. Но, оказывается, это было лишь мое представление о жизни, а у Алевтины Петровны были совершенно другие планы. Хотя, стоит признать, скрывала она свои настоящие чувства мастерски. Если бы я ее не знала лично, то ни за что бы не поверила, что взрослая женщина в принципе способна на такие поступки.
«Милочка, главная тут я!»
Мужа Алевтина Петровна держала «под каблуком», да и с сыном особо не церемонилась. Нет, она была с ним мила и обходительна, но требовала беспрекословного подчинения и немедленного исполнения всех ее прихотей. При этом она никогда не озвучивала «в лоб» свою просьбу, а лишь подводя все к тому, что домочадцы словно сами доходили до какой-нибудь гениальной идеи и тут же кидались ее воплощать.
Моя мама окончательно решила заняться своей жизнью, поэтому однажды я просто нашла свои вещи в подъезде, с запиской, что девочка я уже взрослая и мне необходимо создавать свою семью. Мой будущий муж, спасибо ему, недолго думая тут же подхватил чемодан и потащил меня в ЗАГС жениться. Сердобольная работница ЗАГСа расписал нас без лишних вопросов, после того, лишь услышав, что нам не нужны церемонии и прочие свадебные атрибуты. На все про все ушло ровно 10 минут и вот уже мы счастливые молодожены с чемоданом наперевес бежим к его дому.
Фото: vostock-photo
Алевтина Петровна не очень обрадовалась новости, что мы не просто поженились, а теперь будем строить свой быт у нее под носом и демонстративно схватилась за сердце, попутно причитая, что ее предал родной сын. Миша пообещал матери сделать все, чтобы загладить свою вину, а я стояла в стороне и не понимала, почему два взрослых человека не могли пожениться, если они сами того хотели? Моя свекровь в итоге убедила своего сына, что она уже не так молода и поэтому я должна ей во всем помогать, а заодно взяла с него слово, что пока мы живем на ее территории, то можем даже не мечтать о наследниках. Это я потом узнала, что мой дражайший супруг согласился, а поначалу я просто недоумевала, почему мы все откладываем этот важный вопрос, когда я всегда грезила о детях и большой семье? Михаил сначала ссылался на недомогание матери, потом на то, что слишком устает на работе и вообще, пока у нас нет своей квартиры, поэтому зачем нам ребенок. В конце концов он просто начал использовать средства защиты, отшучиваясь тем, что таким образом хочет доставить своей молодой жене как можно больше удовольствия.
Поначалу я не спорила. И даже мирилась с тем, что как только мой благоверный уходил за порог, то свекровь словно оживала, порхала по квартире, совала нос в мои дела, приглашала своих друзей на чай и в прямом смысле использовала меня в качестве рабочей силы. В мои обязанности входила уборка, готовка и создание комфортных условий для гостей. При этом она убедила сына, что выходить на работу мне категорически нельзя, ведь тогда кто будет помогать им с отцом, сил-то у них уже практически не осталось. Муж мой верил, а я лишь ухмылялась про себя. Это они-то немощные? Видел бы Михаил, как лихо они тут вальсируют, пока его нет дома. Но кто я такая, чтобы устанавливать свои порядки? Однажды я попыталась устроить истерику, так Михаил выбрал сторону матери и, упрекнув меня в неблагодарности, попросил пересмотреть свое поведение, иначе никакого семейного счастья у нас не получится. И что мне оставалось делать? Человека этого я любила, поэтому, проглотив обиду, постаралась действовать своими методами, чтобы исполнить мечту и стать матерью.
Украденные годы счастья
Фото: vostock-photo
Мне казалось, что со временем моя свекровь изменит отношение и в нашей семье воцарится мир и согласие. Но не тут-то было. Алевтина Петровна не упускала случая лишний раз мне напомнить, что я не самая лучшая партия для ее мальчика, но раз уж я каким-то чудом попала к ним в дом, то должна ее слушаться всегда и во всем. Идти мне было некуда, да и боялась я, если честно, остаться ни с чем – без достойной работы, мужского плеча и детей (я все еще надеялась, что супруг образумится и, вопреки желанию матери, захочет иметь наследников).
Делить одну жилплощадь оказалось непросто – лишний раз не хотелось появляться на кухне, когда там хозяйничала свекровь, да и уединиться с супругом тоже не всегда получалось. Со временем Алевтина Петровна взяла в привычку стучать к нам в комнату всякий раз, как только я пыталась расположить Михаила на романтический лад. Свекрови то становилось плохо и нужно было срочно везти ее в больницу, потому что скорую помощь она рискует не дождаться, то ей требовалась помощь сына, потому что вопрос срочный, а ее муж не справится и так далее. При этом, если сын робко пытался возразить, она тут же хваталась за сердце и кричала, что ее хотят сжить со света раньше времени. Мой муж и свекор, естественно, кидались ей на помощь, делая все, чтобы ей стало хоть чуточку лучше.
Могла ли я топнуть ногой и сбежать из этой семьи? Безусловно! Но мне было жаль потраченного времени. 30-летняя кому я буду нужна? Ни работы, ни профессиональных навыков, ни возможности начинать все сначала. Мне казалось, что я всю жизнь только и буду делать, что плясать под дудку своей свекрови, которая так и не изменила своего решения относительно внуков.
Победа свекрови и мое поражение
Фото: vostock-photo
К сожалению, врачи категорически запретили мне беременеть в моем возрасте, сославшись на то, что по состоянию здоровья я могу не выносить этого ребенка, да еще и себе сделать хуже. В итоге моя мечта о материнстве разбилась. Конечно, можно было бы взять малыша из приюта, но мой супруг категорически не хочет об этом слышать. Он все так же прислушивается к своей матери и говорит ее же словами, что если за все эти годы нам не суждено было стать родителями, то теперь уже можно и не пытаться. В итоге мне 35, детей (и перспектив забеременеть) нет, брак оказался неудачным, да и вообще жизнь сложилась не так, как я планировала. Мои подруги советовали мне развестись и вернуться к моей матери, но у той давно уже своя семья – в новых отношениях у нее родились близнецы и она благополучно занимается их воспитанием, предпочитая игнорировать потребности старшей дочери. Я ни в коем случае ее не осуждаю, но, возможно, если бы она тогда не выставила мои вещи в подъезд, я бы не выскочила так рано замуж и все сложилось бы иначе. Или если бы мой супруг набрался смелости и съехал бы от родителей, то мы тоже могли бы раньше решить проблему с наследниками. Однако за все годы брака он так и не отважился перечить своей родительнице, боясь причинить ей боль или неудобства. А в итоге, он не просто причинил боль мне. Он лишил меня той единственной мечты, к которой я всегда стремилась – познать радость материнства и почувствовать, что у меня есть настоящая семья.
Фото: vostock-photo
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