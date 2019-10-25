«Она запрещала мне рожать ребенка, чтобы ей доставалось внимание»: реальная история невестки о жизни со свекровью

Алевтина Петровна встретила меня более, чем холодно. Нет, она не стала сразу же объявлять мне войну, но по ее взгляду и тону я поняла, что мне тут не рады. К тому же, она всячески подчеркивала, что «ее мальчик» беспрекословно выполнит все ее прихоти, о чем бы она не попросила. Тогда я еще не поняла, к чему она клонит и лишь похвалила своего будущего мужа за то, что заботится о своей маме. Ведь если он так любит свою родительницу, то и к жене, да и к детям будет относиться с особой теплотой и нежностью. Но, оказывается, это было лишь мое представление о жизни, а у Алевтины Петровны были совершенно другие планы. Хотя, стоит признать, скрывала она свои настоящие чувства мастерски. Если бы я ее не знала лично, то ни за что бы не поверила, что взрослая женщина в принципе способна на такие поступки.

«Милочка, главная тут я!»

Мужа Алевтина Петровна держала «под каблуком», да и с сыном особо не церемонилась. Нет, она была с ним мила и обходительна, но требовала беспрекословного подчинения и немедленного исполнения всех ее прихотей. При этом она никогда не озвучивала «в лоб» свою просьбу, а лишь подводя все к тому, что домочадцы словно сами доходили до какой-нибудь гениальной идеи и тут же кидались ее воплощать.

Моя мама окончательно решила заняться своей жизнью, поэтому однажды я просто нашла свои вещи в подъезде, с запиской, что девочка я уже взрослая и мне необходимо создавать свою семью. Мой будущий муж, спасибо ему, недолго думая тут же подхватил чемодан и потащил меня в ЗАГС жениться. Сердобольная работница ЗАГСа расписал нас без лишних вопросов, после того, лишь услышав, что нам не нужны церемонии и прочие свадебные атрибуты. На все про все ушло ровно 10 минут и вот уже мы счастливые молодожены с чемоданом наперевес бежим к его дому.