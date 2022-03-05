Олег Рой: «Развод — это болезненная и неприятная, но часть отношений»Стоит ли спасать брак, давший трещину?
Некоторые пары бывают похожи между собой, но точной копии отношений не найти. Так же и не найти идентичных причин для ссор. Браки заключаются, и браки трещат по швам. Это неизменно, как и вопрос: «Что же делать?»
Мне всегда хочется ответить на этот вопрос другим: «А чего именно вы хотите?» Потому что не всегда ссорящиеся люди могут задать этот вопрос самим себе и друг другу. Хотите ли восстановить отношения? Хотите поменять их? Хотите расстаться? Сначала нужно определиться с этим, а уже потом рассуждать о спасении брака.
Если оба хотят быть вместе — отлично, значит, супруги готовы к диалогу друг с другом. Бывает, что один из двоих хочет попытаться, а другой — нет. Тогда, как это ни печально, прогноз не слишком хорош. А бывает и такое, что на словах человек хочет сохранить брак, а на самом деле давно уже создал «запасной аэродром» и торопится умчаться туда. Бывает и обратный случай: муж или жена объявляют о своем желании расстаться только для того, чтобы их уговорили этого не делать — привели аргументы, которые заставят их отказаться от идеи развода.
Конечно же, в каждом случае свой метод действий. Пока не поймешь по-настоящему, какой именно случай у вас — нельзя дать никакого конкретного совета, нельзя понять, что вам обоим действительно надо. Ведь для одних лучше разойтись, в то время как другим держаться изо всех сил друг за друга.
Фото: Личный архив Олега Роя
Но скажу одну вещь, которую многие упускают из виду: развод — это дело пары, и только пары. Хочет ли она жить вместе? Хочет ли сохранить отношения? Другие люди и причины не должны быть вовлечены. Потому что когда в дело вмешивается остальная семья, коллеги или друзья, становится слишком много переменных и упускается первичная суть. Брак — это союз двух людей. Им и думать, хотят они его сохранить или нет.
Скажу прямо, для меня развод — это часть отношений. Болезненная и неприятная, но часть, переход на другой уровень. Не конец, когда рвутся все связи, стирается прошлая жизнь и начинается новая, нет. Просто изменение и шаг в будущее.
И пусть брак сводит вместе не только пару людей, он сводит вместе семьи: большинство из нас знакомится с родителями и родственниками будущего жены или мужа, эти родственники знакомятся друг с другом, и так далее. Но важно помнить — развод как окончание романтических и семейных отношений пары не значит, что необходимо рвать и другие образовавшиеся связи.
Так, второй тесть заменил мне отца, и он до сих пор является авторитетной фигурой в моей жизни. И, конечно, эти отношения не возникли бы, не женись я на его дочери. Но я не стал бы сохранять брак лишь ради добрых отношений с семьями бывших жен. Ведь, как я говорил выше, суть брака не в этом.
Я не вижу бесконечной трагедии в разводе и не считаю его концом жизни или символом того, что любви в жизни больше не случится. Конечно, хочется, чтобы отношения были одни и на всю жизнь, с тем человеком, который тебе идеально подходит, но в реальности порой приходится попробовать разные варианты, прежде чем найдешь свою настоящую пару. И это совершенно нормально, ведь не всегда в жизни все получается с первого раза.
Фото: личный архив Олега Роя