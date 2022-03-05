Олег Рой: «Развод — это болезненная и неприятная, но часть отношений»

И пусть брак сводит вместе не только пару людей, он сводит вместе семьи: большинство из нас знакомится с родителями и родственниками будущего жены или мужа, эти родственники знакомятся друг с другом, и так далее. Но важно помнить — развод как окончание романтических и семейных отношений пары не значит, что необходимо рвать и другие образовавшиеся связи.

Так, второй тесть заменил мне отца, и он до сих пор является авторитетной фигурой в моей жизни. И, конечно, эти отношения не возникли бы, не женись я на его дочери. Но я не стал бы сохранять брак лишь ради добрых отношений с семьями бывших жен. Ведь, как я говорил выше, суть брака не в этом.

Я не вижу бесконечной трагедии в разводе и не считаю его концом жизни или символом того, что любви в жизни больше не случится. Конечно, хочется, чтобы отношения были одни и на всю жизнь, с тем человеком, который тебе идеально подходит, но в реальности порой приходится попробовать разные варианты, прежде чем найдешь свою настоящую пару. И это совершенно нормально, ведь не всегда в жизни все получается с первого раза.