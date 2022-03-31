Олег Рой — об отношениях с экс-супругой: «Что бы она ни сделала, она мать моего ребенка»

Существуют такие мужчины, которым плевать на своих детей. Безразлично, живет ли где-нибудь малыш или малышка с такими же чертами лица, такой же улыбкой или ямочкой на щеках; неважно, чем увлекается, какой у него характер и каким взрослым он вырастет; не хочется услышать смех или увидеть улыбку своего ребенка… Они существуют в нашем мире, но мне всегда казалось, что термин «отец» к ним неприменим, ведь такие мужчины не являются родителями в полной мере.

Лично мне дико представить ситуацию, в которой я бы не хотел знать, как и чем живут мои дети, и странно даже вообразить, что мне не хотелось бы их увидеть и с ними поговорить. И здесь совершенно неважно, в разводе я с их матерью или нет, ведь они не перестали быть моими детьми и никогда не перестанут.

Что бы ни сказала и ни сделала женщина, для меня всегда остается важным одно: она мать моего ребенка. Одно это — причина, чтобы сохранить уважительные отношения. О любви к женщине речь может не идти, но о банальном человеческом уважении — да.