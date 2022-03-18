Олег Рой — об общении с детьми после развода: «Отец должен и пиццу заказать, и к стоматологу сходить»

Это взрослые должны позаботиться о том, чтобы их присутствие было заметно, и физическое присутствие, и моральное, и эмоциональное. Какое счастье, что в условиях современного мира поддерживать контакт стало проще, но важно дать понять: ребенок может написать в любой момент и получить точно такой же ответ, как получил бы, живи он с вами в одном доме.

Когда я говорю о необходимости общаться с детьми и присутствовать в их жизни, то подразумеваю не только развлечения и веселые моменты. Присутствовать надо и в сложные дни, и даже в плохие.