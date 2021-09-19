Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера

В какой-то момент в моей зоне ответственности оказалось 10 городов в восьми разных часовых поясах. Это было для меня настоящим вызовом: несколько месяцев у меня постоянно увеличивалось количество городов и курьеров. Однако доход при этом оставался на прежнем уровне. Работая простым курьером при полной загрузке, я получала бы в три раза больше. Так продолжалось до февраля 2021 года, когда я поняла, что больше в прежнем темпе справляться не смогу. Тогда я пошла к руководителю обсуждать условия работы.

Выяснилось, что мне делегировали намного больше обязанностей, чем этого требовала моя должность. И это устраивало всех, кроме меня. Мне немного добавили зарплату, я осталась региональным старшим курьером, но, по сути, ничего не изменилось. А спустя 2 месяца доставку онлайн-заказов перевели со старой программы на платформу Master Delivery. Это здорово облегчило мою работу. Теперь система сама распределяет заказы между курьерами, формирует маршруты и группы заказов. Автоматизировано буквально все, курьеры работают через приложение. А еще здесь есть подробная аналитика для менеджера, из которой видно, в каких регионах и у каких старших курьеров лучшие результаты, выше, чем в среднем по сети. Тогда все руководители четко увидели, что в тех городах, за которые я отвечала, ситуация резко улучшалась. Например, у меня по Благовещенску 98% вовремя выполненных доставок — это очень много. Мне дали Находку и Артем — и там дело пошло на лад. Стало очевидно, что это действительно моя заслуга, а не супервайзера, который стоял надо мной. Тогда на основании точных цифр и было принято решение о моем повышении — я стала супервайзером в Благовещенске, Находке и Артеме.

Артем и Находка считались трудными городами: летом большая часть населения уходит в море, и желающих пойти на работу курьерами там почти нет. В Находке коллектив был сложным, доходило чуть ли не до драки за заказы. Мне удалось поменять команду, найти людей, которые хорошо знают город, и мотивировать их остаться работать. Сегодня там очень высокий процент доставок вовремя, а также упало до нуля количество отмен по вине курьера — это, например, когда курьер заблудился и не смог найти адрес. В Благовещенске тоже есть свои трудности: у нас летом бывают тропические дожди, улицы заливает полностью, передвигаться приходится буквально вплавь. Однажды у нас курьер утопил машину и чуть не утонул сам. Поехали спасать — забрали его самого, вытащили из машины терминал для приема карт. А вот сумка с едой немного намокла.