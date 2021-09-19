Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера
Моя история в сфере курьерской доставки началась довольно просто: мне нужны были деньги, но работать я хотела со свободным графиком, поскольку осталась с дочкой одна. Сначала работала в частной службе доставки, а вечерами подрабатывала в такси. Со временем я решила отказаться от вечерней подработки и сфокусироваться на доставке — работа курьером была явно прибыльнее и безопаснее. В марте 2020 года я пришла устраиваться обычным курьером в ресторан KFC. Рассказала о своем образовании и управленческом опыте в прошлом, и мне сразу предложили должность старшего курьера. Это тот человек, который курирует работу курьеров по одному проекту: например, во всех ресторанах одной сети в нашем городе. Над старшими курьерами стоит супервайзер — как правило, один на город, он полностью отвечает за подбор персонала, обучение и работу службы доставки в этом городе. Это было самое начало пандемии, компании срочно переходили на онлайн-заказы.
У моего работодателя для доставки была отдельная программа, в которой нужно было регистрировать курьеров, устанавливать смены, распределять заказы и так далее. Мне пришлось экстренно учиться работе в этой программе практически самостоятельно, обучать меня было некому. Курьерам тоже было сложно переходить на работу через программу, приходилось постоянно всё объяснять по несколько раз и переделывать. А вместе с этим в первые же недели моей работы число заказов резко возросло из-за режима самоизоляции. Я разбиралась с программой и одновременно искала и обучала новых курьеров, потому что людей не хватало. По выходным, когда заказов было особенно много, приходилось даже подключать друзей — так я проработала почти полгода.
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В сентябре у моего супервайзера выросла нагрузка — ему добавили новые города, и часть своих функций он делегировал мне. Так я получила свое первое повышение — до регионального старшего курьера — и фактически стала правой рукой своего руководителя. Теперь я отвечала за курьеров не только в Благовещенске, но и в Калининграде. Между этими городами семичасовая разница во времени. Когда в Калининграде заканчивалась смена, и курьеры развозили последние вечерние заказы, у меня уже было 4 утра следующего дня, а через несколько часов начинались смены в Благовещенске. С точки зрения инфраструктуры Калининград — непростой город для доставки: в нем узкие дороги, нет бесплатных парковок, машины курьеров то и дело забирали эвакуаторы. Курьеры задерживались, заказы срывались. Все эти вопросы приходилось решать мне, причем по ночам. Кажется, именно тогда мой руководитель понял, что я хорошо справляюсь с решением «кризисных» вопросов, и стал поручать мне еще более сложные задачки.
Так через месяц мне доверили Хабаровск, где был серьезный дефицит курьеров, и набирать их, казалось, было неоткуда. Пришлось дергать за ниточки, искать кандидатов через старых знакомых из автоклубов. А между делом я помогала открывать доставку в Пензе и обучать курьеров. Это было сложное время, но интересное. Мы с ребятами стали не просто командой — почти семьей. Поддерживали друг друга во всём. Однажды я никак не могла набрать курьеров во Владивостоке и почти в шутку предложила курьерам из Благовещенска поехать поработать там. И они поехали, несмотря на полторы тысячи километров в одну сторону! Очень выручили, я смогла за несколько дней собрать и обучить нужное количество курьеров во Владивостоке. В этом тоже плюс работы курьером — ты можешь легко переехать в другой город, и работа для тебя всегда найдется.
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В какой-то момент в моей зоне ответственности оказалось 10 городов в восьми разных часовых поясах. Это было для меня настоящим вызовом: несколько месяцев у меня постоянно увеличивалось количество городов и курьеров. Однако доход при этом оставался на прежнем уровне. Работая простым курьером при полной загрузке, я получала бы в три раза больше. Так продолжалось до февраля 2021 года, когда я поняла, что больше в прежнем темпе справляться не смогу. Тогда я пошла к руководителю обсуждать условия работы.
Выяснилось, что мне делегировали намного больше обязанностей, чем этого требовала моя должность. И это устраивало всех, кроме меня. Мне немного добавили зарплату, я осталась региональным старшим курьером, но, по сути, ничего не изменилось. А спустя 2 месяца доставку онлайн-заказов перевели со старой программы на платформу Master Delivery. Это здорово облегчило мою работу. Теперь система сама распределяет заказы между курьерами, формирует маршруты и группы заказов. Автоматизировано буквально все, курьеры работают через приложение. А еще здесь есть подробная аналитика для менеджера, из которой видно, в каких регионах и у каких старших курьеров лучшие результаты, выше, чем в среднем по сети. Тогда все руководители четко увидели, что в тех городах, за которые я отвечала, ситуация резко улучшалась. Например, у меня по Благовещенску 98% вовремя выполненных доставок — это очень много. Мне дали Находку и Артем — и там дело пошло на лад. Стало очевидно, что это действительно моя заслуга, а не супервайзера, который стоял надо мной. Тогда на основании точных цифр и было принято решение о моем повышении — я стала супервайзером в Благовещенске, Находке и Артеме.
Артем и Находка считались трудными городами: летом большая часть населения уходит в море, и желающих пойти на работу курьерами там почти нет. В Находке коллектив был сложным, доходило чуть ли не до драки за заказы. Мне удалось поменять команду, найти людей, которые хорошо знают город, и мотивировать их остаться работать. Сегодня там очень высокий процент доставок вовремя, а также упало до нуля количество отмен по вине курьера — это, например, когда курьер заблудился и не смог найти адрес. В Благовещенске тоже есть свои трудности: у нас летом бывают тропические дожди, улицы заливает полностью, передвигаться приходится буквально вплавь. Однажды у нас курьер утопил машину и чуть не утонул сам. Поехали спасать — забрали его самого, вытащили из машины терминал для приема карт. А вот сумка с едой немного намокла.
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Сейчас я отвечаю уже за пять городов: Благовещенск, Артем, Находка, Чита и Петропавловск-Камчатский. График работы комфортный: я успеваю отслеживать выполнение всех заказов, общаться со старшими курьерами, делать необходимые отчеты, да еще и времени хватает самой садиться за руль и развозить заказы. Да, хоть я уже и супервайзер, но до сих пор сама подрабатываю курьером. Во-первых, чтобы переключить мозг и оторваться от ноутбука, во-вторых, это приносит дополнительные деньги и позволяет быть на одной волне с курьерами, и в-третьих, это мне просто нравится.
Девушки-курьеры — случай в профессии, скорее, все еще редкий, но нас с каждым днем становится больше. За всю свою карьеру я ни разу не сталкивалась с грубым или некорректным обращением со стороны клиентов. Наоборот, часто клиенты искренне благодарят за работу, подбадривают. Поэтому ничего «неженского» в этой профессии я не вижу. В моей команде два старших курьера — девушки, обе большие молодцы. Одной из них удается ставить немыслимые рекорды: за две недели она доставила 300 заказов. Просто невероятно, как она это сделала! Все, что нужно для успеха, — уметь водить машину, быстро ездить, знать город и хотеть работать. В работе курьера продвижение по службе и денежное вознаграждение прямо зависят от твоей работоспособности. Чем больше заказов ты развозишь, чем точнее попадаешь в интервал доставки, тем больше получаешь. Зарплата в 50-60, даже 100 тысяч рублей, для активного курьера на Дальнем Востоке не редкость. Ну а твой руководитель обязательно оценит таланты и амбиции. Я, например, научилась сразу видеть людей, которые будут преуспевать в работе и способны вырасти, и с радостью даю им возможность двигаться вверх по карьерной лестнице.
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