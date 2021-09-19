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Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера

Карьера… курьера? Можно ли в этой профессии построить карьеру, и уж тем более девушке! Оказывается, да, еще как можно. Маргарита Авдюкова, курьер компании Master Delivery из Благовещенска (Амурская область), прошла путь от простого «доставщика» до супервайзера пяти городов. Своим примером она доказывает, что профессия курьера — серьезная стезя, на которой можно добиться выдающихся результатов и достойной зарплаты вопреки стереотипам.
Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера

Моя история в сфере курьерской доставки началась довольно просто: мне нужны были деньги, но работать я хотела со свободным графиком, поскольку осталась с дочкой одна. Сначала работала в частной службе доставки, а вечерами подрабатывала в такси. Со временем я решила отказаться от вечерней подработки и сфокусироваться на доставке — работа курьером была явно прибыльнее и безопаснее. В марте 2020 года я пришла устраиваться обычным курьером в ресторан KFC. Рассказала о своем образовании и управленческом опыте в прошлом, и мне сразу предложили должность старшего курьера. Это тот человек, который курирует работу курьеров по одному проекту: например, во всех ресторанах одной сети в нашем городе. Над старшими курьерами стоит супервайзер — как правило, один на город, он полностью отвечает за подбор персонала, обучение и работу службы доставки в этом городе. Это было самое начало пандемии, компании срочно переходили на онлайн-заказы.

У моего работодателя для доставки была отдельная программа, в которой нужно было регистрировать курьеров, устанавливать смены, распределять заказы и так далее. Мне пришлось экстренно учиться работе в этой программе практически самостоятельно, обучать меня было некому. Курьерам тоже было сложно переходить на работу через программу, приходилось постоянно всё объяснять по несколько раз и переделывать. А вместе с этим в первые же недели моей работы число заказов резко возросло из-за режима самоизоляции. Я разбиралась с программой и одновременно искала и обучала новых курьеров, потому что людей не хватало. По выходным, когда заказов было особенно много, приходилось даже подключать друзей — так я проработала почти полгода.

Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера

Фото: Pexels.com

В сентябре у моего супервайзера выросла нагрузка — ему добавили новые города, и часть своих функций он делегировал мне. Так я получила свое первое повышение — до регионального старшего курьера — и фактически стала правой рукой своего руководителя. Теперь я отвечала за курьеров не только в Благовещенске, но и в Калининграде. Между этими городами семичасовая разница во времени. Когда в Калининграде заканчивалась смена, и курьеры развозили последние вечерние заказы, у меня уже было 4 утра следующего дня, а через несколько часов начинались смены в Благовещенске. С точки зрения инфраструктуры Калининград — непростой город для доставки: в нем узкие дороги, нет бесплатных парковок, машины курьеров то и дело забирали эвакуаторы. Курьеры задерживались, заказы срывались. Все эти вопросы приходилось решать мне, причем по ночам. Кажется, именно тогда мой руководитель понял, что я хорошо справляюсь с решением «кризисных» вопросов, и стал поручать мне еще более сложные задачки.

Так через месяц мне доверили Хабаровск, где был серьезный дефицит курьеров, и набирать их, казалось, было неоткуда. Пришлось дергать за ниточки, искать кандидатов через старых знакомых из автоклубов. А между делом я помогала открывать доставку в Пензе и обучать курьеров. Это было сложное время, но интересное. Мы с ребятами стали не просто командой — почти семьей. Поддерживали друг друга во всём. Однажды я никак не могла набрать курьеров во Владивостоке и почти в шутку предложила курьерам из Благовещенска поехать поработать там. И они поехали, несмотря на полторы тысячи километров в одну сторону! Очень выручили, я смогла за несколько дней собрать и обучить нужное количество курьеров во Владивостоке. В этом тоже плюс работы курьером — ты можешь легко переехать в другой город, и работа для тебя всегда найдется.

Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера

Фото: Pexels.com

В какой-то момент в моей зоне ответственности оказалось 10 городов в восьми разных часовых поясах. Это было для меня настоящим вызовом: несколько месяцев у меня постоянно увеличивалось количество городов и курьеров. Однако доход при этом оставался на прежнем уровне. Работая простым курьером при полной загрузке, я получала бы в три раза больше. Так продолжалось до февраля 2021 года, когда я поняла, что больше в прежнем темпе справляться не смогу. Тогда я пошла к руководителю обсуждать условия работы.

Выяснилось, что мне делегировали намного больше обязанностей, чем этого требовала моя должность. И это устраивало всех, кроме меня. Мне немного добавили зарплату, я осталась региональным старшим курьером, но, по сути, ничего не изменилось. А спустя 2 месяца доставку онлайн-заказов перевели со старой программы на платформу Master Delivery. Это здорово облегчило мою работу. Теперь система сама распределяет заказы между курьерами, формирует маршруты и группы заказов. Автоматизировано буквально все, курьеры работают через приложение. А еще здесь есть подробная аналитика для менеджера, из которой видно, в каких регионах и у каких старших курьеров лучшие результаты, выше, чем в среднем по сети. Тогда все руководители четко увидели, что в тех городах, за которые я отвечала, ситуация резко улучшалась. Например, у меня по Благовещенску 98% вовремя выполненных доставок — это очень много. Мне дали Находку и Артем — и там дело пошло на лад. Стало очевидно, что это действительно моя заслуга, а не супервайзера, который стоял надо мной. Тогда на основании точных цифр и было принято решение о моем повышении — я стала супервайзером в Благовещенске, Находке и Артеме.

Артем и Находка считались трудными городами: летом большая часть населения уходит в море, и желающих пойти на работу курьерами там почти нет. В Находке коллектив был сложным, доходило чуть ли не до драки за заказы. Мне удалось поменять команду, найти людей, которые хорошо знают город, и мотивировать их остаться работать. Сегодня там очень высокий процент доставок вовремя, а также упало до нуля количество отмен по вине курьера — это, например, когда курьер заблудился и не смог найти адрес. В Благовещенске тоже есть свои трудности: у нас летом бывают тропические дожди, улицы заливает полностью, передвигаться приходится буквально вплавь. Однажды у нас курьер утопил машину и чуть не утонул сам. Поехали спасать — забрали его самого, вытащили из машины терминал для приема карт. А вот сумка с едой немного намокла.

Новые возможности или банальная рутина? Реальная история девушки-курьера

Фото: Pexels.com

Сейчас я отвечаю уже за пять городов: Благовещенск, Артем, Находка, Чита и Петропавловск-Камчатский. График работы комфортный: я успеваю отслеживать выполнение всех заказов, общаться со старшими курьерами, делать необходимые отчеты, да еще и времени хватает самой садиться за руль и развозить заказы. Да, хоть я уже и супервайзер, но до сих пор сама подрабатываю курьером. Во-первых, чтобы переключить мозг и оторваться от ноутбука, во-вторых, это приносит дополнительные деньги и позволяет быть на одной волне с курьерами, и в-третьих, это мне просто нравится.

Девушки-курьеры — случай в профессии, скорее, все еще редкий, но нас с каждым днем становится больше. За всю свою карьеру я ни разу не сталкивалась с грубым или некорректным обращением со стороны клиентов. Наоборот, часто клиенты искренне благодарят за работу, подбадривают. Поэтому ничего «неженского» в этой профессии я не вижу. В моей команде два старших курьера — девушки, обе большие молодцы. Одной из них удается ставить немыслимые рекорды: за две недели она доставила 300 заказов. Просто невероятно, как она это сделала! Все, что нужно для успеха, — уметь водить машину, быстро ездить, знать город и хотеть работать. В работе курьера продвижение по службе и денежное вознаграждение прямо зависят от твоей работоспособности. Чем больше заказов ты развозишь, чем точнее попадаешь в интервал доставки, тем больше получаешь. Зарплата в 50-60, даже 100 тысяч рублей, для активного курьера на Дальнем Востоке не редкость. Ну а твой руководитель обязательно оценит таланты и амбиции. Я, например, научилась сразу видеть людей, которые будут преуспевать в работе и способны вырасти, и с радостью даю им возможность двигаться вверх по карьерной лестнице.

Фото: Pexels.com