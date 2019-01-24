Неравный брак: история о женщине, решившейся связать свою судьбу с бездомным

Мужа у моей мамы в тот момент не было, а дача была. Сначала Колька рыл колодец на 8 колец, потом бурил артезианскую скважину. Мама входила во вкус — Колька заложил фундамент бани. К зиме стало ясно, что они с Мразью останутся присматривать за дачей, воровали тогда нещадно. Так у нас появился «мажордом» и собачья будка на участке. Надо заметить, что Николай оказался человеком деликатным и терпеливым, иной бы не выдержал ни маминой риторики, ни ее, так скажем, управленческих решений.

На торжественное открытие бани (в то лето она топилась практически как крематорий) были приглашены родственники из Коми. Сестра мамы со всей семьей и ее неожиданно упавшая на хвост подруга Татьяна. Подруга смотрела на жизнь с оптимизмом, растила пятерых детей от троих мужей разных своих эпох, играла на аккордеоне, подобно фронтовику возила инструмент с собой, громко смеялась.

Лида, а можно я его заберу, — вдруг спросила Татьяна.

Кого? Овчарку? — не поняла мать.

Кольку. Но собаку тоже, он без нее не поедет, — резонно заметила подруга.

Я не знаю, как в восточных семьях решаются подобные вопросы, как договариваются будущие родственники, сколько на это требуется времени и какие чувства испытывают будущие молодожены. Колькин вопрос был решен за минуту. Никаких чувств он не испытывал, кроме острого желания выпить.

Отправили парламентера — мамину сестру, она долго и мягко говорила, что на Севере есть работа, там Газпром, грибов хоть косой коси, пенсия. Подруга Татьяна принарядилась, аккордеон замолкал лишь с рассветом. Казалось, Николай до конца не понимал, какой зигзаг прямо сейчас делает его судьба. Я перестала разговаривать с матерью, кричала в калитку про крепостное право, уехала с дачи на автобусе. Меня, разумеется, никто не спрашивал.

Гости из Коми уехали, Колька выдохнул, Мразь по-прежнему ничего не знала. Знал весь город. Он был поднят на уши. Межгород не смолкал ни на минуту: подруга Татьяна руководила спецоперацией: разносились взятки, выправлялись документы, зачем-то оформлялся загранпаспорт, посылкой прислали норковую шапку. Октябрь в Коми выдался снежным.