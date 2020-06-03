Не наблюдаться у гинеколога, не бояться сглаза и не только: через что проходят беременные женщины в Австралии
Вместо гинеколога попадешь на прием к терапевту
В Австралии нет понятия платных родов (по контракту), но можно приобрести платную медицинскую страховку. Она будет стоить 700-900 долларов и купить ее нужно заранее — за год до планируемой беременности. По страховке можно выбрать госпиталь для родов, доктора, который будет наблюдать и ряд других моментов. Я рожала сына по общему медицинскому полису и в принципе осталась всем довольна, но если соберусь рожать второй раз, то воспользуюсь платной страховкой. Хочется, чтобы беременность вел один доктор.
Система здравоохранения в Австралии существенно отличается от нашей, российской. Например, врачи-гинекологи не ведут беременность – они занимаются более серьезными, скажем так, проблемами, например, делают операции. Привычные манипуляции здесь выполняет педиатр: может взять мазок на флору, провести общий осмотр, взять анализы. Для этого не нужно идти к гинекологу. Когда ты понимаешь, что в положении, следует обратиться к терапевту – сдать кровь на подтверждение. Потом до 12-13 недель приходить к врачу не нужно. С тринадцатой недели обращаешься в больницу, в которой будешь затем рожать. Ее можно выбрать заранее – она необязательно по соседству рядом с домом, можно получить направление, куда хочешь. Все они предлагают более или менее одинаковый набор услуг.
Во время беременности на осмотры приходишь нечасто: сдашь кровь, сделают УЗИ… Если никаких отклонений от нормы нет, то ты редко появляешься у врачей. Последние меняются на каждом осмотре - по обычному полису нельзя выбрать одного, каждый раз тебя принимает другой доктор и сестра. Многим русским это очень не нравится. Мне сначала тоже. Но затем я погрузилась в тему, почитала статистику: в Австралии низкий уровень детской и материнской смертности. Это меня успокоило.
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Эпидуралка, морфий, «веселящий газ» на выбор
Вне зависимости от того, какую больницу ты выберешь для родов, в каждой есть программа обучения беременных и это очень хорошо. Воркшопы, где тебе рассказывают, как дышать во время схваток, из каких этапов состоят роды, как кормить грудью, как пройдет первый месяц с малышом. Можно задавать любые вопросы. На собственном опыте могу сказать, что я бы не смогла кормить сына грудью, не посети тренинг на эту тему – узнала много важных нюансов.
Обезболивают во время родов не только с помощью эпидуральной анестезии: можно выбрать «веселящий газ», ставят морфий, что-то еще есть – на выбор. Заранее обсуждаешь с врачом, хочешь ты обезболивания или нет. Причем ты всегда можешь поменять решение в процессе: если спустя пять часов схваток понимаешь, что терпеть боль нет сил, говоришь об этом и тебе тут же сделают укол.
Если осложнений не было, домой выписывают на третьи сутки после естественных родов. Можно ли договориться, чтобы сделали кесарево сечение? Думаю, да. Например, если у тебя были травматичные первые роды. Можно обсудить заранее вариант с доктором, хотя в Австралии понятия «договориться» с кем-либо не в ходу.
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Выписка на порядок скромнее
Выписка из роддома проходит не так, как в России. Никаких шаров, плакатов и толп родственников с букетами — все гораздо скромнее. Начнем с того, что нет традиции не показывать ребенка до месяца. Здесь могут чуть ли не на сами роды прийти или навестить в тот же день: посмотреть на молодую мать и младенца. В течение двух-трех недель после выписки навещают друзья, коллеги, соседи – все поздравляют семью с прибавлением, соответственно малыша никто «от сглаза» не прячет.
Пару слов о декрете. Оплачиваемого отпуска в Австралии нет, работодатель обязан сохранить за тобой рабочее место в течение одного года. Если ты не выходишь по истечении этого времени, то есть все основания тебя сократить, уволить – в общем, не продолжать сотрудничество. Но так никто не делает на самом деле. Многие сидят в декрете и больше года, - все зависит от ситуации. Есть государственное пособие, которое положено всем работающим: тебе выплачивают минимальную заработную плату в течение 4,5 месяцев, если не ошибаюсь. И сумма эта приличная, не номинальная. И плюс, как и во всем мире, у компаний есть различные социальные пакеты в поддержку уходящих в декрет женщин. Например, у нас в Ikea, при условии, что ты отработала перед родами два года, выплачивается сумма в размере шести заработных плат.
Фото: Instagram
Австралия — очень дорогая страна
Отмечу, что в Австралии дорогие детские садики: государственных нет, а стоимость частного – 130 долларов в день. Да, в день, а не за месяц. В среднем детский сад обойдется семье в три тысячи в месяц, а средняя зарплата – четыре тысячи. Для многих нет смысла выходить сразу на работу, так как все заработанное придется отдавать за детский сад. Популярен другой путь: женщина уходит в декрет, а через 18 месяцев рожает второго и вновь уходит в декрет. Таким образом получают пособие на первого ребенка, а затем на второго.
В четыре года дети здесь идут в школу и только тогда мать возвращается на работу. Государственные школы бесплатны. А вот хорошие частные – платные. Мы решили отдавать сына в частную и оба с мужем работаем не покладая рук – Австралия очень дорогая страна.
Например, как здесь обстоят дела с жильем? В Канберре, где мы живем, средняя цена за дом колеблется в пределах 800 тысяч – 1 млн долларов. В Сиднее цены выше. Дома не всем по карману: владеют ими в ипотеке примерно 35% населения, остальные снимают. Проблема в том, чтобы накопить первоначальный взнос (от 10 до 30% стоимости жилья), так как ежемесячная плата за съемную квартиру и ипотечный платеж примерно равны. Мы тоже долгое время жили на квартире, но недавно переехали в свой дом.
Фото: Instagram, Pixabay.com
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