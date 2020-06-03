Не наблюдаться у гинеколога, не бояться сглаза и не только: через что проходят беременные женщины в Австралии

Вместо гинеколога попадешь на прием к терапевту

В Австралии нет понятия платных родов (по контракту), но можно приобрести платную медицинскую страховку. Она будет стоить 700-900 долларов и купить ее нужно заранее — за год до планируемой беременности. По страховке можно выбрать госпиталь для родов, доктора, который будет наблюдать и ряд других моментов. Я рожала сына по общему медицинскому полису и в принципе осталась всем довольна, но если соберусь рожать второй раз, то воспользуюсь платной страховкой. Хочется, чтобы беременность вел один доктор.

Система здравоохранения в Австралии существенно отличается от нашей, российской. Например, врачи-гинекологи не ведут беременность – они занимаются более серьезными, скажем так, проблемами, например, делают операции. Привычные манипуляции здесь выполняет педиатр: может взять мазок на флору, провести общий осмотр, взять анализы. Для этого не нужно идти к гинекологу. Когда ты понимаешь, что в положении, следует обратиться к терапевту – сдать кровь на подтверждение. Потом до 12-13 недель приходить к врачу не нужно. С тринадцатой недели обращаешься в больницу, в которой будешь затем рожать. Ее можно выбрать заранее – она необязательно по соседству рядом с домом, можно получить направление, куда хочешь. Все они предлагают более или менее одинаковый набор услуг.

Во время беременности на осмотры приходишь нечасто: сдашь кровь, сделают УЗИ… Если никаких отклонений от нормы нет, то ты редко появляешься у врачей. Последние меняются на каждом осмотре - по обычному полису нельзя выбрать одного, каждый раз тебя принимает другой доктор и сестра. Многим русским это очень не нравится. Мне сначала тоже. Но затем я погрузилась в тему, почитала статистику: в Австралии низкий уровень детской и материнской смертности. Это меня успокоило.