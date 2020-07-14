«Муж избивал меня до полусмерти, но я смогла остановить это»: история женщины, пережившей домашнее насилие

С широко закрытыми глазами

Выходить было страшно, но нога Сэта опухла и в слюне была кровь. Надо было ехать в ветеринарку. А лучше вызвать: куда я такая красивая. Я дернула ручку двери — Илья, стоя на коленях у входа с розой в зубах, видимо, в кино подсмотрел. Протянул мне и сказал: «Это невозможно простить, я знаю, но… Давай сначала отвезем малыша в клинику, узнаем, что с ним, а потом поговорим». Я кивнула.

У Сэта оказался перелом и не было несколько зубов, как только Илья пытался взять его на руки или подержать для врачей, тот начинал рычать изо всех сил, пытаясь вывернуться и укусить обидчика.

По дороге домой муж рассказал, что у него было сложное детство, его пороли, а он вымещал обиду и злость на других. На тех, кто не может ответить. Я молчала. Дома меня ждал дежурный букет. Через 15 минут приехал курьер и привез путевку в санаторий. Для меня. К счастью, маленьких собачек туда было можно брать. Уже вечером я закрывала за Ильей дверь в своей комнате в санатории. Растянулась на кровати, на подушку рядом улегся Сэт — и стала думать. Эти несколько случаев были в цепочке маленьких неприятных косяков супруга, но я этого словно не замечала, а иногда находила забавным. Помню, как коллега подбросил меня в дождь к метро, я рассказала Илье, он словно почернел. Просто подкалывал и шутил на эту тему вечером, а потом… Потом завернул меня в матрас и положил в нем на шкаф. Отпустил через несколько часов. Ему даже в голову не пришло, что я могу скатиться оттуда и пострадать.

А еще, знаете, странная вещь: я совершенно без причины перечисляла деньги и собирала вещи в фонды против насилия в семье и вдруг оказалась по другую сторону баррикад.

И мне стало страшно, я поняла, что рожать ребенка от этого человека, вернее, жить с малышом и таким мужем нельзя. Если он ударил маленькую собачку, что ждет моих детей в его идеальной квартире, где он демонстративно ходил по полу без тапок и в белых носках, регулярно тыкая вечером мне в нос, что у нас грязища? А рука у него тяжелая, бьет наотмашь не по-детски. И секс. Почему я раньше не замечала? Чтобы получить удовольствие от него, ему нужно было поссориться со мной, желательно ударить и практически изнасиловать. Я думала это его особенность, иначе он не возбуждался.

Дни шли за днями, на работе я была в отпуске. Если бы были родители, я бы сбежала прямо из санатория к ним, но их не стало больше года назад. Илья звонил три раза в день — и не дай Бог, если бы я пропустила звонок. Вроде забота, но с другой стороны — тотальный контроль: где была, а если ты упала, с кем ты была, ты с кем-то познакомилась… Я как попугайчик твердила, что хочу прийти в себя, никто мне здесь не нужен, знакомств не завожу. Читаю и смотрю сериалы. Однажды, когда я все же не сняла трубку, он приехал. Я плохо помню все, что произошло, только то, что он стащил меня за руку с кровати и поволок к двери, когда я все-таки вырвала руку, он стал меня бить ногами. Попадало и по животу. «Вещи потом заберем», — сказал Илья, выпихивая меня в коридор, а затем усаживая в машину.