«Муж избивал меня до полусмерти, но я смогла остановить это»: история женщины, пережившей домашнее насилие
«Меня зовут Ольга, мне 23 года, хотя сейчас с седыми волосами и вызывающей худобой мне этот возраст никто не дает. Еще два года назад я была счастливой хохотушкой. Теперь меня не узнать, но я потихоньку восстанавливаюсь.
Зачем я решила вынести сор из избы? Мама и бабушка меня всегда учили этого не делать, но я почему-то чувствую, что обязана донести это до девушек, женщин, которые попали в такую же ситуацию и позволяют молодым людям или мужьям бить их. Они не только позволяют, но еще настолько напуганы, что не ищут помощи и ничего не рассказывают окружающим. Где-то внутри каждой русской женщины на уровне ДНК засела не имеющая право на жизнь поговорка: «Бьет, значит любит».
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Опасайтесь идеальных
Никого не может любить мужчина, который бьет женщину, ну разве только себя. Самое страшное, что ты это понимаешь только тогда, когда вляпалась в эту историю. Как я. Познакомились мы на вечеринке у друзей, более обходительного, я бы даже сказала, услужливого молодого человека я не встречала. Он и выглядел-то весь с иголочки: белые носочки, безупречная стрелка на брюках, идеально подобранный по цветовой гамме пуловер… В общем, не мужчина, а конфетка — и она досталась именно мне. Мы начали встречаться.
Конфетно-букетный период мы прошли без проблем, только немного быстро, на мой взгляд, и в его рассказах ежедневно была его идеальная мама. Он с ней не жил, квартира у Ильи (я буду звать его так) была своя. Я же жила в общежитии от института. Общежития бывают разные, но моя была не айс — и я, как только Илья предложил, с радостью переехала к нему. Да и собираться долго не пришлось, вещей у меня — один чемодан. С него-то все и началось. Не знаю, чем он не угодил моему молодому человеку, но он все время пытался его куда-то засунуть, при этом не давая полки под одежду. Однажды он ударился об него ногой, я не успела опомниться, как тут же получила по лицу: «Ты специально поставила мне его на дороге? Мстишь, что никак полочку не экспроприируешь?» Я так растерялась от всего этого, что даже не почувствовала боли, молча вышла на кухню выпить воды. Я достала стакан, но сзади появился муж и схватил меня за волосы: «То есть ты меня еще и игнорируешь, я ответа не достоин?» И он, бросив меня на пол, ушел в ванную.
Я тихо прошла в спальню и, видимо на стрессе, резко заснула.
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Ударил один раз, ударит второй
Проснулась я от его поцелуя. Илья сидел на коленях у кровати, засыпанной моими любимыми ромашками, а на столике стоял завтрак. Он покрывал мое лицо, руки поцелуями и твердил: «Прости, прости, я не знаю что случилось. Умоляю, прости, больше никогда. Я никогда, прости. Я был не в себе». Полочки в шкафчике тут же нашлись, там даже уже лежали мои вещи.
Я поверила. Дура. А еще и никому не рассказала. Полтора месяца он носил цветы и водил по ресторанам, дарил приятные вещички… Мы даже завели щенка. «Его будут звать… Сэт», — сказал мой мужчина, засовывая последний ролл из моего любимого сета себе в рот.
Однажды мы завтракали в кофейне и меня вдруг замутило. Но я решила ничего не говорить Илье, а сначала сделать тест на беременность. Всего две полоски и вечер как в кино: он плакал, опять просил прощения за тот случай, повез в ресторан и там всем прокричал, что у него жена беременная и что-то типа: «Шампанское за мой счет всем!» В такси мы обсуждали пол и имя ребенка. Уже дома я заметила, что настроение будущего папы изменилось. Я, наученная горьким опытом, побоялась спрашивать, что случилось, пошла в ванную переодеваться и принять душ. Я вытиралась, когда он, не постучав, открыл дверь: «Значит, девочку тебе хочется, с хвостиками? А что у нормального мужика первым сын должен родиться, тебе наплевать? Унизить меня хочешь?» И он наотмашь ударил меня по лицу, я сразу легла на пол, боясь следующих ударов, но он только пнул меня и вышел. Через несколько минут Илья рывком открыл дверь и закинул мне нашего песика. Вся его мордочка была в крови, он дрожал и прижимался ко мне. И, похоже, что-то у Сэта было с ножкой, он на нее не вставал и держал на весу. Я защелкнула задвижку, мы легли калачиком на коврик, поплакали и уснули.
До утра нас никто не потревожил. В зеркале на меня смотрела затравленная женщина с красной пятерней на щеке. Щенок вопросительно смотрел на меня…
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С широко закрытыми глазами
Выходить было страшно, но нога Сэта опухла и в слюне была кровь. Надо было ехать в ветеринарку. А лучше вызвать: куда я такая красивая. Я дернула ручку двери — Илья, стоя на коленях у входа с розой в зубах, видимо, в кино подсмотрел. Протянул мне и сказал: «Это невозможно простить, я знаю, но… Давай сначала отвезем малыша в клинику, узнаем, что с ним, а потом поговорим». Я кивнула.
У Сэта оказался перелом и не было несколько зубов, как только Илья пытался взять его на руки или подержать для врачей, тот начинал рычать изо всех сил, пытаясь вывернуться и укусить обидчика.
По дороге домой муж рассказал, что у него было сложное детство, его пороли, а он вымещал обиду и злость на других. На тех, кто не может ответить. Я молчала. Дома меня ждал дежурный букет. Через 15 минут приехал курьер и привез путевку в санаторий. Для меня. К счастью, маленьких собачек туда было можно брать. Уже вечером я закрывала за Ильей дверь в своей комнате в санатории. Растянулась на кровати, на подушку рядом улегся Сэт — и стала думать. Эти несколько случаев были в цепочке маленьких неприятных косяков супруга, но я этого словно не замечала, а иногда находила забавным. Помню, как коллега подбросил меня в дождь к метро, я рассказала Илье, он словно почернел. Просто подкалывал и шутил на эту тему вечером, а потом… Потом завернул меня в матрас и положил в нем на шкаф. Отпустил через несколько часов. Ему даже в голову не пришло, что я могу скатиться оттуда и пострадать.
А еще, знаете, странная вещь: я совершенно без причины перечисляла деньги и собирала вещи в фонды против насилия в семье и вдруг оказалась по другую сторону баррикад.
И мне стало страшно, я поняла, что рожать ребенка от этого человека, вернее, жить с малышом и таким мужем нельзя. Если он ударил маленькую собачку, что ждет моих детей в его идеальной квартире, где он демонстративно ходил по полу без тапок и в белых носках, регулярно тыкая вечером мне в нос, что у нас грязища? А рука у него тяжелая, бьет наотмашь не по-детски. И секс. Почему я раньше не замечала? Чтобы получить удовольствие от него, ему нужно было поссориться со мной, желательно ударить и практически изнасиловать. Я думала это его особенность, иначе он не возбуждался.
Дни шли за днями, на работе я была в отпуске. Если бы были родители, я бы сбежала прямо из санатория к ним, но их не стало больше года назад. Илья звонил три раза в день — и не дай Бог, если бы я пропустила звонок. Вроде забота, но с другой стороны — тотальный контроль: где была, а если ты упала, с кем ты была, ты с кем-то познакомилась… Я как попугайчик твердила, что хочу прийти в себя, никто мне здесь не нужен, знакомств не завожу. Читаю и смотрю сериалы. Однажды, когда я все же не сняла трубку, он приехал. Я плохо помню все, что произошло, только то, что он стащил меня за руку с кровати и поволок к двери, когда я все-таки вырвала руку, он стал меня бить ногами. Попадало и по животу. «Вещи потом заберем», — сказал Илья, выпихивая меня в коридор, а затем усаживая в машину.
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Беременная узница
Целыми днями я сидела дома, смотрела сериалы (по версии для мужа), а сама, как преступница штурмовала интернет на тему насилия в семье. Закончив, стирала ссылки и запросы, куда ходила. Если б Илья был в соцсетях и умел ими пользоваться, наверное, так бы никто и не узнал, что со мной сталось. Я не шучу, руки были липкие от ужаса и подбородок дрожал.
Телефон, кстати у меня тоже забрали. И каждый вечер за какую-то провинность (пыль на клюшках для гольфа, щербинка на тарелке, рыба, а не мясо, отвратительно заваренный чай, не тот цвет лака на ногтях) грубый жесткий секс и нежное утро с его стороны, с целованием уже округлившегося животика. Я не знала, куда себя деть от отвращения и омерзения.
И все же вселенная меня услышала. Я писала во все группы, которые касались моей проблемы. Они готовы были помогать, но с учетом карантина и самоизоляции (психолог мне казал, что в этих условиях насилие в семье увеличилось в разы) нигде не было мест. Одни переполнены, другие еще не открылись и не берут людей после карантина. Чем меньше становилось шансов, тем более упорно я искала. Девочки на одном из форумов рассказали о еще одной организации, которая помогает жертвам насилия и кинули ссылку, я написала им и поняла, что шанс у меня есть.
«Китеж» — некоммерческая организация, не финансируемая государством, существует на гранты и частные пожертвования. Здание находится на территории монастыря недалеко от Москвы. Все, что там есть, собрали люди, неравнодушные к тем, кто действительно нуждается в помощи.
У пострадавших женщин часто нет документов, страховки, им нужны средства на медицинские услуги. Центр был набит женщинами, мамами с детьми и беременными, но мне все равно разрешили приехать. Мне прислали такси и я, схватив чуть ли не одну зубную щетку, приехала в небольшую гостиницу в Подмосковье. Меня встретили куратор и еще одна женщина, которая оказалась такой же жертвой насилия. Но ее состояние было тяжелее, она была с ребенком, который наблюдал, как папа регулярно избивает его маму. Ольга, так звали мою новую подругу, рассказала мне свою историю — и я поняла, что не одинока. Я не жалуюсь, но мне всегда казалось, что эта история не про меня, что такое может случиться где-то и с кем-то, но не со мной.
Сейчас я тоже помогаю этим женщинам, потому что вижу, кто обращается за помощью и в каком состоянии. Мне бы очень хотелось, чтобы центр жил. Мы запустили проект StellArt в соцсетях, где выставляют свои работы разные художники, гонорар которых идет на нужды приюта и на продвижение проекта. Такие центры должны существовать, но пока их очень мало и женщинам не всегда могут помочь. Конец таких историй бывает страшным, но может быть и счастливым. Почти месяц назад я родила девочку, Марусю. Вы даже не представляете, какие я испытала чувства: спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и, конечно, защищенность.
Я не решилась бы написать свою историю, не будь у меня за спиной надежной опоры. Но мне бы хотелось, чтобы все нуждающиеся могли найти место, где бы почувствовали себя в безопасности. Ведь для многих из них это действительно важный вопрос».
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
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