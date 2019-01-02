«Мне приходилось брать кредиты снова и снова»: реальная история серийного ипотечника

Иногда на меня нападала такая апатия, как в фильме «Москва слезам не верит», когда главная героиня переставляла будильник на несколько часов пораньше, понимая, что спать ей осталось от силы часа три. Так и у меня. Да, у меня уже был не грудничок на руках, но молодые мамы меня поймут. 2-х летнему малышу скучно просто так сидеть на одном месте – с ним надо ходить, играть, разговаривать в конце концов. Ему хочется познавать мир вокруг себя, но у меня был постоянный дедлай и все новые задания от начальства.

Когда я начинала копить, зарплата моя составляла около 60 тысяч рублей (из них 10 тысяч уходило за комнату и еще около 10 тысяч на ежемесячные расходы). Я экономила на себе, перебиваясь буквально с хлеба на воду, но ребенок мой при этом ни в чем не нуждался. Зато это позволило мне ежемесячно откладывать 40 тысяч рублей. Через 1,5 года такой жизни, мне удалось наконец накопить необходимый первоначальный взнос и взять в ипотеку небольшую новостройку в ближайшем Подмосковье (4 км до МКАД). Я долго думала между вторичкой и новостройкой и в итоге выбрала последнее. Во-первых, если честно, то на новостройку нужно было меньше отдавать первоначальный взнос и ставки по ипотеке там были ниже, а во-вторых, уже тогда мне показалось, что эту небольшую квартиру-студию можно будет сдавать, тем самым покрывая часть расходов по ипотеке и копить на более серьезный вариант.

Далее я проанализировала ежемесячные платежи по ипотеке и решила, что будет гораздо лучше, если я стану закрывать чуть большими суммами, чтобы они списывались с основного долга. Так я начала «подкидывать» банку периодически сверху по 50-100 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько у меня было заказов в том или ином месяце. Пояса пришлось затянуть потуже, теперь же я только тратила деньги на малышку и комнату, а сама стала походить на стройную фотомодель, потому что везде передвигалась пешком и в рационе у меня преимущественно преобладали лишь овощи и макароны твердых сортов (это то немногое, что я могла себе позволить на тот момент).