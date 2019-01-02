«Мне приходилось брать кредиты снова и снова»: реальная история серийного ипотечника

С хлеба на воду и обратно
Мне было 24 года, когда я осталась одна с ребенком на руках. Моей малышке на тот момент было 2 года. Так сложилось, что с ее отцом мы не смогли жить вместе (в свое время решили не оформлять отношения, просто встречались пару лет) и поэтому все заботы о малышке легли на мои плечи. Когда стало ясно, что в родном городе я не прокормлю даже себя, а не то,что ребенка, я решила переезжать в столицу. И – так же, как и всем – мне казалось, что купить квартиру в Москве вообще не реально, но и ютиться всю жизнь на в съемной комнате тоже был не вариант. Я поставила себе цель приобрести жилплощадь – пусть даже небольшую студию сначала, где-то на окраине, но зато свою. Вот только я изначально даже не понимала, в какую авантюру ввязываюсь. Одно дело – когда у тебя есть сильное мужское плечо, на которое, в случае чего, можно опереться. И совсем другое – не иметь никакой защиты и пробиваться в этой жизни самостоятельно.
Для начала я решила откладывать понемногу средства. По профессии я журналист, поэтому по приезду в столицу сразу же устроилась на удаленку в несколько изданий, плюс взяла пару проектов, как копирайтер. Забегая вперед скажу, что сейчас я предприниматель: у меня несколько крупных проектов для разных компаний, но тогда мне приходилось не спать ночами, чтобы успеть выполнить все задания, иначе я рисковала остаться без работы. В моем положении об этом даже не могло быть и речи – мы снимали комнату в квартире с бабушкой и пока я с упоением строчила материалы для моих заказчиков, добродушная старушка помогала мне с ребенком, за что я ей, конечно, благодарна.
Иногда на меня нападала такая апатия, как в фильме «Москва слезам не верит», когда главная героиня переставляла будильник на несколько часов пораньше, понимая, что спать ей осталось от силы часа три. Так и у меня. Да, у меня уже был не грудничок на руках, но молодые мамы меня поймут. 2-х летнему малышу скучно просто так сидеть на одном месте – с ним надо ходить, играть, разговаривать в конце концов. Ему хочется познавать мир вокруг себя, но у меня был постоянный дедлай и все новые задания от начальства.
Когда я начинала копить, зарплата моя составляла около 60 тысяч рублей (из них 10 тысяч уходило за комнату и еще около 10 тысяч на ежемесячные расходы). Я экономила на себе, перебиваясь буквально с хлеба на воду, но ребенок мой при этом ни в чем не нуждался. Зато это позволило мне ежемесячно откладывать 40 тысяч рублей. Через 1,5 года такой жизни, мне удалось наконец накопить необходимый первоначальный взнос и взять в ипотеку небольшую новостройку в ближайшем Подмосковье (4 км до МКАД). Я долго думала между вторичкой и новостройкой и в итоге выбрала последнее. Во-первых, если честно, то на новостройку нужно было меньше отдавать первоначальный взнос и ставки по ипотеке там были ниже, а во-вторых, уже тогда мне показалось, что эту небольшую квартиру-студию можно будет сдавать, тем самым покрывая часть расходов по ипотеке и копить на более серьезный вариант.
Далее я проанализировала ежемесячные платежи по ипотеке и решила, что будет гораздо лучше, если я стану закрывать чуть большими суммами, чтобы они списывались с основного долга. Так я начала «подкидывать» банку периодически сверху по 50-100 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько у меня было заказов в том или ином месяце. Пояса пришлось затянуть потуже, теперь же я только тратила деньги на малышку и комнату, а сама стала походить на стройную фотомодель, потому что везде передвигалась пешком и в рационе у меня преимущественно преобладали лишь овощи и макароны твердых сортов (это то немногое, что я могла себе позволить на тот момент).
Меня спасало то, что работала я из дома, выезжая на встречи и в редакции лишь изредка, поэтому мне можно было не тратиться на проездные билеты, новую одежду, обеды и прочие «радости» офисной жизни. Такими темпами мне удалось досрочно погасить мою ипотеку, получить налоговый вычет, плюс вычет с уплаченных процентов по ипотеке. Надежда сдавать мою компактную квартиру растаяла как дым, когда я поняла, что много за нее не дадут, а мало – даже не поможет мне с ежемесячными платежами. Поэтому мы с дочкой переехали в нее сами, тем самым сэкономив еще 10 тысяч на аренде комнаты у бабушки. Дочурка моя подрастала, мне удалось ее устроить в садик, рядом с домом, поэтому у меня было чуть больше времени для работы. Я продолжала откладывать средства к тем, что получила за налоговый вычет и проценты и задумывалась уже о том, что нужно расширяться до двухкомнатной квартиры.
Неподъемные проценты и новые долги
Так как в стране начался очередной кризис и квартиры продавались так себе (даже в Москве, не говоря уже о моей малогабаритке, пусть и в ближайшем, но все же в Подмосковье), поэтому я решила попробовать еще раз взять ипотеку, но уже где-то на окраине Москвы и, если повезет, хотя бы небольшую двушку (чтобы у подросшей дочки была и своя комнатка). Накопленных средств в принципе хватило на первоначальный взнос, но банк запросил такие проценты, что мне сразу стало ясно, что данный этап будет самым тяжелым в моей жизни. Плюс еще появились дополнительные расходы на страхование вторички (они намного больше, чем при покупке квартиры в новостройке) и, хотя бы косметический ремонт (у меня не было денег на капитальный и на новую мебель, поэтому по друзьям собрали самое необходимое на тот момент).
В Подмосковье квартиру со временем удалось продать (но при этом уступить покупателю в цене, оставив при этом ему всю технику и обстановку), поэтому, как только деньги оказались у меня на руках, я тут же загасила свою новую ипотеку. Но всех денег, конечно, мне не хватило, поэтому пришлось еще оформить потребительский кредит (на тот момент ставки по ним были не настолько высоки) и рассчитаться полностью за ипотечную квартиру. Так мы с дочкой стали обладателями небольших двухкомнатных апартаментов на окраине Москвы и с потребительским кредитом в придачу. Было, конечно, не просто, тем более, что вокруг всех сокращали и объемы моей работы снизились. Теперь откладывать особо было не с чего, все уходило на выплату ежемесячных платежей по кредиту и расходы на жизнь.