«Мне негде было жить, но банки оставались непреклонны»: реальная история разведенной женщины, которой так и не дали ипотеку

Счастливый несчастный брак
Моя история начиналась достаточно банально: совсем еще молодая девчонка и зрелый 37-летний мужчина полюбили друг друга с первого взгляда и практически сразу же решили жить вместе. И меня на тот момент абсолютно не смущала ни разница в возрасте, ни социальный статус потенциального мужа – дал, он занимал руководящую должность в крупном холдинге, но полюбила ведь я его не за это! Он, кстати, тоже решил не затягивать с предложением руки и сердца и очень скоро я услышала марш Мендельсона и умиляющую клятву любимого, что он готов быть со мной в горе и в радости, пока смерть.. ну, и далее по тексту. На тот момент, кажется, никого не было счастливее меня, мне казалось, что я попала в самую настоящую сказку, которая будет длиться вечно. О, как же я ошибалась на тот момент.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Сложности начались позднее. Как и предрекали психологи, наш брак начал трещать по швам уже на третий год совместного существования. При этом, если в самом начале отношений любимый всячески намекал на то, что с появлением наследников затягивать не стоит, то уже после первого года брака он завел совершенно иную песню. Почему-то ему вдруг стало казаться, что он в этой жизни не сделал ничего выдающегося, поэтому нужно обязательно пожить для себя, а дети… Кажется, что его раздражала сама мысль о том, что в семье будет уделяться внимание кому-то еще, кроме его-ненаглядного. На этой почве у нас начинались скандалы, да такие, что мы припоминали друг другу все, вплоть до каких-то меркантильных интересов. Он орал, что подобрал меня на улице (что, собственно, не совсем соответствовало действительности), а я парировала тем, что он вообще перестал удовлетворять меня (во всех смыслах, и в постели в том числе). Понимаю, что это уже было ударом ниже пояса, но ничего не могла с собой поделать. Я чувствовала себя обиженной, словно я соглашалась выходить замуж за одного человека, а в итоге налаживать семейный быт мне пришлось с эгоистом, думающих только о своих потребностях (и, увы, сексуальные утехи туда не входили).
При этом для окружающих мы оставались образцово-показательной семьей: муж – генеральный директор в международной организации, жена – организатор мероприятий и PR-агент. Мы жили в центре города, но редко выходили куда-то вместе, часто путешествовали, но все наши поездки непременно заканчивались скандалом. И пока наше окружение с завистью смотрело на внешнюю сторону брака, мы методично изводили друг друга сарказмом, взаимными упреками и скандалами.
Попытки сбежать от реальности
Фото: vostock-photo/shutterstock
Почему нам не пришло в голову просто развестись? У меня нет ответа на данный вопрос. Видимо, на тот момент мы подсознательно давали друг другу еще один шанс. Однако, вместо того, чтобы реально заняться решением проблем или хотя бы сесть и все обсудить, мы просто отдалялись друг от друга. Он предпочитал проводить вечера в компании друзей, пропуская стаканчик другой в каком-нибудь баре, а я устраивала настоящие девичники в подобных увеселительных заведениях, с каждым разом увеличивая количество бокалов с итальянским игристым.
Так бы продолжалось и дальше, пока я не осознала, что медленно и верно лечу в пропасть и количество вина давно стало превышать все допустимые нормы. Нет, алкоголиком, конечно, я не стала, но данная перспектива начала меня реально пугать. Мне пришлось признаться себе, что мой брак потерпел фиаско и пора закончить эту печальную во всех смыслах историю.
Развод и «дележка» имущества
Фото: vostock-photo/shutterstock
Пожалуй, самое интересно началось после того, как мы поняли, что хватит упражняться в остроумии и взаимных подколах и пора дать возможность друг другу наладить свою личную жизнь. Разумеется, порознь. Если с чувствами и обидами было все более или менее понятно, то, когда дело дошло до раздела имущества, то мы поняли, что делить-то особо и нечего. Точнее, это я поняла, а муж лишь сидел и усмехался собственной находчивости.
Все дело в том, что «совместного» у нас как раз ничего и не было. Шикарную квартиру в центре супругу оплачивала компания, в которой он работал, автомобиль тоже был служебным, свои сбережения мой благоверный еще в самом начале отношений перевел на отельный счет и запрятал его так далеко, что не представлялось возможным когда-либо его отыскать. Да и вообще, в нашей семье не принято было иметь совместный бюджет – каждый имел свои «накопления». Супруг, конечно, оплачивал большую часть расходов, но все остальное покупалось исключительно на мою вполне среднюю зарплату. К тому же, я собиралась жить с ним «долго и счастливо», поэтому не додумалась откладывать средства на черный день (или на обеспечение достойной жизни после развода).
Нам понадобился целый месяц, чтобы урегулировать этот вопрос. А точнее, чтобы мой уже «бывший» убедил меня, что не стоит претендовать на имущество друг друга и практически выставил меня на улицу. Нет, он, конечно, с барского плеча подкинул мне некую сумму, но ее, увы, не хватило бы на первоначальный взнос какой-нибудь более или менее приличной квартиры. А идти в «хрущевку» мне совсем не хотелось. Но делать было нечего, на том мы и расстались.
Бесконечные походы по банкам
Фото: vostock-photo/shutterstock
Оставшись на улице в прямом смысле этого слова (снимать квартиру в одиночку мне оказалось не по силам, а ехать в общежитие или куда-то за МКАД – оказалось выше моих сил), мне пришлось какое-то время ютиться в офисе. Благо, там был вполне себе сносный диванчик и даже душ, поэтому мне было где переночевать и помыться. Настроение было не просто на нуле – оно было депрессивным. Мне – девушке из центра, привыкшей к ежедневным походам по ресторанам, к дорогим покупкам, частым путешествиям и прочим благам цивилизации, пришлось ночевать на офисном диване и следить за тем, чтобы ни коллеги, ни руководство об этом не прознали. Мне пришлось представить дело таким образом, что я в полной запаре по одному важному проекту, поэтому иногда мне приходится засиживаться до ночи, лишь бы все представить в лучшем виде. Они верили. Или делали вид, что верили и на какое-то время перестали меня спрашивать, почему я не еду домой. А я все это время судорожно просматривала объявления и раздумывала о том, где мне добыть деньги на покупку квартиры.
Я оббивала пороги банков, предоставляла многочисленные справки и смотерела на них жалостливыми глазами, словно умоляя одобрить мне ипотеку. Увы, но обойдя большинство подобных организаций (особенно те, где ставка была выше, но при этом предполагался минимальный первоначальный взнос), я везде получала отказ. Не знаю, с чем это было связано – ни в каких сомнительных мероприятиях я не участвовала, в списках должников не значилась, да и справки с места работы были оформлены по всем правилам. Но факт остается фактом – меня просто начали разворачивать практически с порога, объясняя, что они имеют права не раскрывать истинные причины своего решения.
Потихоньку объявлений с заветными квартирами становилось все меньше – хорошие предложения расходились практически сразу же. И вот тут я по-настоящему испугалась. Меня ужаснула мысль, что будет, когда руководство попросит меня сдать проект и, соответственно, перестать проводить ночи в офисе. Подруги мои были давно и счастливо замужем, поэтому поехать к ним было не вариантом, а родители – они жили в другом городе и посвящать их в свои проблемы я не собиралась. Оставалось одно – самостоятельно решить вопрос с жильем, потому что перспектива оказаться на улице мне совершенно не нравилась, а снимать жилье (то, к которому я привыкла) я бы просто не потянула по финансам. Тратить ту сумму, пусть и не очень большую, но все же, доставшуюся мне после развода от мужа, я не планировала. Берегла ее и мечтала однажды потратить на первоначальный взнос.
Все или ничего
Фото: vostock-photo/shutterstock
Обзвонив всех знакомых и родственников и получив невнятные оправдания, почему они не могут помочь мне в данный момент, я решила действовать самостоятельно. Для начала разобрала свой немногочисленный, но дорогой гардероб и продала часть нарядов и обувь именитых марок. Избавиться от одежды получилось весьма удачно – мне удалось вернуть если не 100% сумму, потраченную на покупки брендовых вещей, но большую часть. В итоге я добавила эти деньги к тем средствам, которые остались после мужа и продолжила поиски дополнительных источников дохода. Зарплату я тоже практически не тратила, откладывая все на будущее жилье. Я уже грезила этой покупкой. В банки тоже ходила, как на работу, но, увы, ничего нового я там не услышала – очередной отказ, без объяснения причин.
И тогда же мне на глаза попалось объявление о продаже студии в новостройке. Не совсем в том районе, в каком я всегда мечтала жить, конечно, но тоже не самый плохой вариант. Квартира предлагалась без отделки (даже черновой – только бетонная коробка от застройщика), зато цена была вполне адекватная. Я набрала себе несколько подработок и мечтала лишь о том, чтобы продавец так быстро не продал квартиру, и она бы меня дождалась.
Спустя месяц, как только мне в руки поступили денежные средства от проектов, я уже оформляла договор купли-продажи и предвкушала, что совсем скоро въеду в свои законные (пусть и весьма скромные) квадратные метры. Еще какое-то время понадобилось на совершение самой сделки (регистрации, передачи денег и прочее) и вот я уже стою на пороге своей «малышки», прижимая к груди заветный брелок с ключами. Мне кажется, что в тот момент не было счастливее человека на свете и даже день моего бракосочетания мерк по сравнению с этим мгновением. И не важно, что я потратила все до копейки на приобретение жилья и первое время ночевала на надувном матрасе там же, среди «голых» стен и перебивалась лишь с хлеба на воду, зато я точно знала, что теперь мне не придется скитаться по городу в поисках места для ночлега. Потихоньку я сделала простенький ремонт, а вот покупка мебели у меня еще в процессе – но это меня не пугает, главное, что я своего добилась.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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