«Мне негде было жить, но банки оставались непреклонны»: реальная история разведенной женщины, которой так и не дали ипотеку

Оставшись на улице в прямом смысле этого слова (снимать квартиру в одиночку мне оказалось не по силам, а ехать в общежитие или куда-то за МКАД – оказалось выше моих сил), мне пришлось какое-то время ютиться в офисе. Благо, там был вполне себе сносный диванчик и даже душ, поэтому мне было где переночевать и помыться. Настроение было не просто на нуле – оно было депрессивным. Мне – девушке из центра, привыкшей к ежедневным походам по ресторанам, к дорогим покупкам, частым путешествиям и прочим благам цивилизации, пришлось ночевать на офисном диване и следить за тем, чтобы ни коллеги, ни руководство об этом не прознали. Мне пришлось представить дело таким образом, что я в полной запаре по одному важному проекту, поэтому иногда мне приходится засиживаться до ночи, лишь бы все представить в лучшем виде. Они верили. Или делали вид, что верили и на какое-то время перестали меня спрашивать, почему я не еду домой. А я все это время судорожно просматривала объявления и раздумывала о том, где мне добыть деньги на покупку квартиры.

Я оббивала пороги банков, предоставляла многочисленные справки и смотерела на них жалостливыми глазами, словно умоляя одобрить мне ипотеку. Увы, но обойдя большинство подобных организаций (особенно те, где ставка была выше, но при этом предполагался минимальный первоначальный взнос), я везде получала отказ. Не знаю, с чем это было связано – ни в каких сомнительных мероприятиях я не участвовала, в списках должников не значилась, да и справки с места работы были оформлены по всем правилам. Но факт остается фактом – меня просто начали разворачивать практически с порога, объясняя, что они имеют права не раскрывать истинные причины своего решения.

Потихоньку объявлений с заветными квартирами становилось все меньше – хорошие предложения расходились практически сразу же. И вот тут я по-настоящему испугалась. Меня ужаснула мысль, что будет, когда руководство попросит меня сдать проект и, соответственно, перестать проводить ночи в офисе. Подруги мои были давно и счастливо замужем, поэтому поехать к ним было не вариантом, а родители – они жили в другом городе и посвящать их в свои проблемы я не собиралась. Оставалось одно – самостоятельно решить вопрос с жильем, потому что перспектива оказаться на улице мне совершенно не нравилась, а снимать жилье (то, к которому я привыкла) я бы просто не потянула по финансам. Тратить ту сумму, пусть и не очень большую, но все же, доставшуюся мне после развода от мужа, я не планировала. Берегла ее и мечтала однажды потратить на первоначальный взнос.

Все или ничего