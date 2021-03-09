Личный опыт: почему я сделала прививку от коронавируса и как отреагировал мой организм
Сомнений, делать прививку или нет, у меня не было. Тут вопрос доверия и собственных убеждений. Очень много врачей среди моих знакомых (и те, кто работал в «красной» зоне, и те, кто не работал) сделали прививки. Среди них есть и кандидаты медицинских наук, и те, кто занимается вирусологией, вакцинированием. Их мнению я доверяю.
Я общаюсь с огромным количеством людей и заболеть могла в любой момент. Как мой организм перенес бы коронавирус — дело абсолютно непредсказуемое.
Отдельно скажу, что многие мои родные переболели ковидом. По большей части в легкой или средней форме. За исключением папы — он болел тяжело. Поражение легких было не таким обширным, но мы полтора месяца фактически сражались за его жизнь — было страшно. И самым опасным оказался иммунный ответ организма. Когда мы думали, что он идет на поправку, ему вдруг резко стало хуже (внешне это не особо было заметно, а анализы были очень плохими). Сначала нам сказали, что он заходит на цитокиновый шторм (самое страшное, что может быть), а через несколько дней стало ясно, что это был уже его «хвост». Отголоски «слышны» до сих пор.
Самое удивительное, что мама полтора месяца ухаживала за папой, сидела с ним в очередях, находилась в ковидном госпитале и не заразилась! Мы надеялись, что она переболела без симптомов, но нет — антитела не обнаружены. Она сдавала этот анализ уже много раз — по нулям. Сейчас мама тоже поставила прививку.
Фото: Instagram @khvashchevskaia
Я прививалась в обычной поликлинике. Записалась через мос.ру. Но не сразу «отловила» нужный мне день и время. Хотела под выходные, чтобы если буду чувствовать себя не очень хорошо, это не сказалось на рабочем процессе. Врачи и остальной персонал очень внимательны. Хотя, конечно, все эти вопросы, которые я задавала им, наверное, они слушают по сто раз на день. Но все спокойно пояснили. Перед вакцинацией заполняешь соглашение, в котором есть ряд вопросов о твоих заболеваниях. Также есть ряд противопоказаний к вакцинации. Для меня противопоказаний не было. Так что я особо не запоминала этот список (помню, что был вопрос о диабете, о последних показаниях уровня сахара в крови, о хронических заболеваниях, беременности и так далее). Перед вакцинацией ты можешь обсудить все детали с врачом, который ведет прием.
Делала я с утра прививку, к вечеру поднялась температура до 38.3. И очень сильно болело место укола. К утру все прошло (но рука чуть побаливала еще какое-то время в месте укола). Никаких лекарств не пила. Как потом врач объяснил, это нормальная реакция. Несколько лет назад я делала «Приорикс» (вакцину против кори, краснухи, паротита — я не болела ими) и тоже повышалась температура.
Повторную прививку от коронавируса ставила через 21 день и очень волновалась, чтобы ничего не помешало мне ее сделать. Думала, что после второй не будет реакции, но она снова была. Хотя бы место укола не болело. Температура опять к ночи поднялась (38.5) и очень сильный озноб начался, — когда он прошел, не могла долго уснуть. Опять же температура упала сама собой — я не пила жаропонижающие. Утром словно ничего и не было.
На антитела затем сдавала анализ в платной лаборатории. Антител достаточно (250+).
Фото: Pexels.com
По поводу страхов и возможных последствий: выше ответила, что я доверю мнению определенных врачей. Сейчас в интернете можно найти мнения как «против», так и «за». Каждый верит в то, что хочет. Но вообще у меня довольно жесткая позиции по поводу прививок и вакцинирования. С ней я определилась, как только родилась дочь. При этом не вступаю ни с кем в споры и дебаты, никого и никогда не убеждаю их делать (но и меня тоже не нужно отговаривать — не получится). Каждый сам делает выбор и несет за него ответственность.
После прививки столкнулась с огромным интересом к этой теме. Многие спрашивали про мой опыт, про то, как я перенесла и почему решила делать. Друзья и знакомые, глядя на меня, тоже решились сделать прививку. Есть и те, кто категорически против, но они с уважением относятся к моей позиции, а я — к их. В диалоги о пользе и вреде мы с ними не вступаем, сохраняя нейтралитет.
Фото: Instagram, Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!