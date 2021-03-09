Личный опыт: почему я сделала прививку от коронавируса и как отреагировал мой организм

Сомнений, делать прививку или нет, у меня не было. Тут вопрос доверия и собственных убеждений. Очень много врачей среди моих знакомых (и те, кто работал в «красной» зоне, и те, кто не работал) сделали прививки. Среди них есть и кандидаты медицинских наук, и те, кто занимается вирусологией, вакцинированием. Их мнению я доверяю.

Я общаюсь с огромным количеством людей и заболеть могла в любой момент. Как мой организм перенес бы коронавирус — дело абсолютно непредсказуемое.

Отдельно скажу, что многие мои родные переболели ковидом. По большей части в легкой или средней форме. За исключением папы — он болел тяжело. Поражение легких было не таким обширным, но мы полтора месяца фактически сражались за его жизнь — было страшно. И самым опасным оказался иммунный ответ организма. Когда мы думали, что он идет на поправку, ему вдруг резко стало хуже (внешне это не особо было заметно, а анализы были очень плохими). Сначала нам сказали, что он заходит на цитокиновый шторм (самое страшное, что может быть), а через несколько дней стало ясно, что это был уже его «хвост». Отголоски «слышны» до сих пор.

Самое удивительное, что мама полтора месяца ухаживала за папой, сидела с ним в очередях, находилась в ковидном госпитале и не заразилась! Мы надеялись, что она переболела без симптомов, но нет — антитела не обнаружены. Она сдавала этот анализ уже много раз — по нулям. Сейчас мама тоже поставила прививку.