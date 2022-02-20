Как стать донором плазмы и получить за это десять тысяч рублей — инструкция для переболевших COVID-19
Дарья Семенихина
Project Manager
Переболела я, судя по всему, бессимптомно. Или то, что я приняла изначально за простуду, было «короной». О том, что я переболела, узнала только по анализу на наличие антител, который сдала для интереса перед прививкой. В семье, к слову, болели все. Единовременно — симптомы вируса обнаружили у себя папа, сестра, бабушка, дедушка, дядя с женой и детьми. Собрались все на даче, и после у всех были положительные тесты. А вот мама не заболела, несмотря на болевшего папу. Возможно, потому что переболела незаметно для себя самой раньше, так как у нее потом анализ тоже показал антитела.
Как я уже упомянула, я делала прививку от коронавируса. Отношение к вакцинам у меня нейтральное, просто потому что организм, к счастью, более-менее выносливый. Поэтому ни ее наличие, ни ее отсутствие не пугало. Но с прививкой и полученным qr-кодом стало значительно проще: можно свободно посещать рестораны, концерты, театр и т. д. Но есть у меня знакомые — жуткие аллергики. Боятся делать. И в то же время медотвод сложно получить. В общем, им невесело. Я же хочу сделать еще одну прививку за границей, чтобы затем свободно путешествовать.
Про то, что можно стать донором плазмы, узнала случайно. Увидела билборд где-то по дороге с призывом поделиться плазмой и, возможно, спасти кому-то жизнь. В своем решении не сомневалась!
Фото: Pexels.com
После донации никаких изменений не почувствовала. Врачи даже официально разрешают садиться за руль после процедуры. Когда донатишь кровь, то там как раз рекомендация не садиться за руль. Вот после сдачи крови (а сначала вы сдаете ее на антитела) немного штормило, но буквально через десять минут спокойно села за руль. Но в этот день (при сдаче плазмы, крови) нельзя заниматься спортом. Только на следующий день. Знаю, что самое тяжелое для кого-то — не пить алкоголь за неделю до донации! Но для меня это совершенно нормально — никаких неудобств.
Деньги (десять тысяч рублей за 600 мл плюс компенсация на питание — прим. ред.) сразу после донации выдают наличкой в кассе больницы. По крайней мере, так было в ГКБ №67, но вряд ли отличается система. В личный кабинет на «Госуслугах» приходит результат на антитела. Чтобы стать донором, недостаточно только переболеть или сделать прививку — все зависит от количества антител (показатель IGg больше 150). Плюс вы должны быть здоровы. Есть ряд противопоказаний, с которыми нужно ознакомиться, если захотели стать донором.
Фото: Facebook Дарьи Семенихиной
Всю информацию лучше изучить предварительно в разделе FAQ на сайте mos.ru — там все довольно подробно изложено. Из основного, помимо стандартных ограничений, при донорстве:
плазму с антителами сдавать можно после вакцинации (с 31 дня до полугода после второго компонента) или после болезни (должно пройти не меньше 31 дня, но не больше 56 дней после выздоровления);
сначала вас пригласят на сдачу крови на антитела (я уже говорила, что показатель должен быть больше 150 по IGg). Если вы подходите, в течение 10 дней позвонят и пригласят на сдачу самой плазмы. Если не позвонили, значит, у вас меньше антител, чем требуется. Но можете позвонить и уточнить, если интересно;
учитывайте, что запись очень плотная. На первичную проверку крови на антитела записали аж через неделю-полторы после звонка. А вот на само донорство только недели через 2 было окошко. Думаю, это связано с необходимостью предварительной подготовки, в том числе диеты (за неделю до нельзя пить алкоголь, за три дня исключить прием лекарств, за сутки до не есть жирную, жареную, пряную, соленую пищу. При этом натощак приходить тоже не нужно!);
в процедурном кабинете вы проведете 40 мин. Весь процесс с учетом бумажек и очередей займет часа два с половиной;
сдавать плазму можно каждые 2 недели (в рамках сроков после вакцины/болезни);
после сдачи плазмы нужно будет приехать через 4 месяца для снятия ее с карантина (что это и как проходит, узнаю, собственно, через четыре месяца).
Фото: Pexels.com, Facebook