Как стать донором плазмы и получить за это десять тысяч рублей — инструкция для переболевших COVID-19

Как я уже упомянула, я делала прививку от коронавируса. Отношение к вакцинам у меня нейтральное, просто потому что организм, к счастью, более-менее выносливый. Поэтому ни ее наличие, ни ее отсутствие не пугало. Но с прививкой и полученным qr-кодом стало значительно проще: можно свободно посещать рестораны, концерты, театр и т. д. Но есть у меня знакомые — жуткие аллергики. Боятся делать. И в то же время медотвод сложно получить. В общем, им невесело. Я же хочу сделать еще одну прививку за границей, чтобы затем свободно путешествовать.

Про то, что можно стать донором плазмы, узнала случайно. Увидела билборд где-то по дороге с призывом поделиться плазмой и, возможно, спасти кому-то жизнь. В своем решении не сомневалась!