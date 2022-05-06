Как развестись «экологично» и безболезненно: 4 совета адвоката

Если у вас нет общих детей и разногласий, то вы можете развестись через местные органы загс. В случае, когда дети есть — назначается судебное заседание. Если вы не хотите присутствовать на слушании, подайте в суд заявление с просьбой рассмотреть дело в ваше отсутствие, а копию судебного акта отправить вам по почте.

Такая возможность помогает экономить моральные силы и время.

Все конфликты — к медиаторам

Развод — большое эмоциональное потрясение для организма. Особенно, когда идет борьба не на жизнь, а на ребенка или имущество. Конфликт нарастает, эмоции зашкаливают и супруги перестают слышать друг друга. В такие моменты очень нужен, во-первых, психолог, а во-вторых профессиональный примиритель.

Медиация — процедура урегулирования конфликта. Профессиональный медиатор — это человек с высшим образованием и дополнительной психологической подготовкой. Он выясняет истинные желания супругов и организовывает переговоры так, чтобы стороны услышали друг друга.

Медиатор будет полезен в семейных спорах особенно, когда дело касается несовершеннолетних детей.

Когда обращаться к медиатору?

до суда (начальный этап развода);

во время суда.

По итогам медиации вы получаете документ — медиативное соглашение, которое необходимо нотариально заверить. В суде такой документ утверждают в качестве мирового. А значит, у вас будет возможность в случае неисполнения договоренностей второй стороной обратиться в службу судебных приставов.