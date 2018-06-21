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Как фотографировать на смартфон лучше, чем на профессиональную камеру: 7 простых правил

В среднем хорошая камера с дополнительными объективами и прочими техническими приспособлениями обходится любителям красивых снимков в 100 тысяч рублей. Если вы не профессиональный фотограф, а постить замыленные фотографии просто противно, вовсе не обязательно тратить внушительные суммы в магазинах техники, пора учиться качественно фотографировать на смартфон!
Спешим опередить закрадывающиеся вам мысли: делать красивые фотографии с помощью собственных гаджетов умеют лишь единицы, а все потому, что многие не соблюдают несколько простых правил. Поэтому мы решили наглядно показать, какие самые распространенные ошибки совершаются при фотографировании на смартфон, а также рассказать (на примере одного интересного гаджета), как их никогда не совершать.
Используйте искусственный интеллект

Такая технология не просто модное словосочетание, а настоящий помощник для фронтальной и основной камеры смартфона. Она позволяет распознавать и отличать от фоновой картинки лица, сцены, очертания сторонних объектов и их местонахождение.

Зачем это нужно? Во-первых, таким образом повышается четкость картинки, во-вторых, правильно расставляются цветовые акценты, как например, при съемке пейзажей. Но об этом далее.

Расставьте акценты

К слову, пейзажи — один из самых сложный видов фотографий для камеры смартфона. Однако искусственный интеллект помогает нашим компактным гаджетам реабилитироваться.

Например, даже в бюджетных смартфонах, как в недавно вышедшем на русский рынок Honor 10, можно активировать интеллектуальные функции съемки, камера будет захватывать самые важные детали, как здесь — озеро, небо, холм и здание.

Распознавание деталей камерой смартфона Honor 10

Настройте свет

Так как со смартфоном не всегда есть возможность (да и надобность) бронировать отдельную фотостудию, то и профессиональный свет добыть будет затруднительно. Поэтому оптимально подстраиваться под естественное освещение. Не стоит делать кадры улицы в кромешной тьме и портреты против света.

Если же за окном темно, а фото сделать очень хочется, стоит воспользоваться вспышкой. Хоть фотографы это не совсем одобряют, иногда ею можно воспользоваться. Просто делайте несколько фотографий с разными видами вспышек и без них. Сравните и выберите лучший вариант.

Фотографируйте с помощью функции боке

Если раньше эта технология размытия фона, перешедшая из ультрадорогих фотоаппаратов в простые гаджеты, периодически давала сбои и размывала не то, что нужно, то теперь инженеры основательно поработали над своими ошибками.

Функция становится все более отточенной и налаженной. В том же Honor 10 очертания объекта в фокусе определяются максимально точно, а в итоге снимки получаются очень эффектными. Применять технологию боке можно как в портретной, групповой, так и в обычной съемке.

Почистите смартфон

Да, звучит элементарно, но многие даже не подозревают, насколько сильно загрязнена камера их смартфона.

Если корпус гаджета всегда находится под защитой в чехле, то доступу пыли и брызг к камере ничего не препятствует. Результат: каким бы отличным ни был смартфон, фото получатся замыленными и тусклыми.

Установите максимальное качество фото

Этот пункт тоже на первый взгляд выглядит наивно, хотя многие даже не заглядывают в настройки своих смартфонов и не подозревают, что фотографируют с минимальными возможностями гаджета.

Определите правильное время для съемки

Но не стоит думать, что смартфон все сделает за вас. Важно самостоятельно выбирать время для съемки. Тот же закат не вечен — профессиональные фотографы могут выжидать долгое время, чтобы не упустить момент максимальной контрастности ярко-красного неба и уходящего в ночь темного пейзажа. Советуем следовать их примеру и помнить всегда, что фотография — это искусство, и подходить к ней нужно творчески и с душой.

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