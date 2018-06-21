Как фотографировать на смартфон лучше, чем на профессиональную камеру: 7 простых правил

Такая технология не просто модное словосочетание, а настоящий помощник для фронтальной и основной камеры смартфона. Она позволяет распознавать и отличать от фоновой картинки лица, сцены, очертания сторонних объектов и их местонахождение.

Зачем это нужно? Во-первых, таким образом повышается четкость картинки, во-вторых, правильно расставляются цветовые акценты, как например, при съемке пейзажей. Но об этом далее.