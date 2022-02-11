Если Амур промахнулся: как не стать жертвой аферистов на сайте знакомств
Влад всегда говорит, что деяния аферистов легче предотвратить, чем потом разбираться с последствиями. Читателям Passion.ru Влад рассказывает, как не попасться на удочку обманщиков, орудующих на сайтах знакомств.
Обращайте внимание на анкету
Нужно уметь отделять поддельные аккаунты от страниц реальных людей. Чем более оригинальная информация в профиле — тем, скорее всего, реальнее человек. За годы борьбы с мошенниками я понял, что они не будут тратить время на то, чтобы придумать что-то необычное, а потом понять, что это не работает. Поэтому с осторожностью относитесь к стандартным страничкам.
Кстати, вот вам лайфхак: пропустите письма нового знакомого через сервис, определяющий плагиат. Аферисты часто используют шаблоны в общении со своими жертвами.
Отметайте слишком навязчивых кавалеров
Задача афериста — как можно быстрее развести вас на деньги. Поэтому он будет изо всех сил педалировать развитие отношений. Чем раньше ухажер признался вам в любви — тем больше настороженности я рекомендую проявлять по отношению к нему.
Кстати, такие ребята частенько липнут сразу к нескольким жертвам. Поэтому их есть смысл пробивать по базам, в которых девушки делятся именами мошенников и опасных парней с сайтов знакомств.
Не отправляйте откровенные фото
Вроде бы простая истина: нельзя делиться интимными фотографиями, чтобы потом не стать жертвой мести или шантажа. Но мне каждый раз приходится объявлять это как какую-то новость. Не делитесь откровенными карточками, а если новый знакомый с сайта на вас давит и что-то требует — смело отправляйте его в бан.
То же касается общения по видеосвязи. Флиртуете с новым знакомым по скайпу? Не соглашайтесь оголяться. Ваш перформанс легко записать, чтобы им потом шантажировать.
Не делитесь личной информацией
Порой бывает тяжело нащупать грань между желанием собеседника узнать вас получше и корыстной целью вызнать какую-то важную информацию, нащупать болевые точки. Поэтому я настоятельно рекомендую внимательно следить за тем, что вы рассказываете людям, и приглядываться к тем, кто спрашивает слишком много.
Запомните: ваш адрес, место работы вашей и ваших близких, банк, которым вы пользуетесь, школа или детский сад, в который ходят ваши дети, — все это должно быть сокрыто от незнакомого человека.
Фото: Пресс-служба
Не выставляйте напоказ свой успех
Если в вашей анкете полно фотографий у новенького дорогого автомобиля, вполне возможно, вы привлечете ей совсем недобросовестных ухажеров. Не всегда, но часто мошенники стараются «прилипнуть» к тем, у кого приличный доход. Да и на альфонса так попасть можно. Оно вам нужно?
То же касается заверений «у меня своя квартира и большая зарплата, так что мне от тебя ничего не нужно». Вы, может, себе и кажетесь после этого сильной и независимой, только вот после такого признания количество мошенников, интересующихся вашей анкетой, может увеличиться в разы.
Найдите соцсети нового знакомого
В некоторых приложениях для знакомств даже можно специально прикреплять ссылки на социальные сети, и это очень полезно: если у человека есть, например, живой Instagram, его сложно заподозрить в проворачивании мошеннических схем. Поэтому, если ссылки на профили не прикреплены к анкете, постарайтесь самостоятельно отыскать нового знакомого на популярных площадках, чтобы убедиться, что он не какой-то там разводила.
Не переходите по ссылкам
Если новый знакомый что-то очень хочет вам показать, попросите вставить картинки или текст в диалог. Мошенники часто пользуются вредоносными ссылками, а у вас наверняка еще и антивируса хорошего нет. Конечно, если вы знаете ресурс, который вам скинул поклонник, можно и попытать удачу, но тогда пообещайте мне, что купите антивирус.
Не переводите деньги
Думаю, самый явный признак, что вы наткнулись на мошенника, — он попросил у вас деньги. Не важно, чем это прикрыто: желанием приехать к вам (а на поездку нужны деньги), страшной семейной трагедией (кому-то срочно нужны деньги на лечение) или чем-то новеньким.
Не переводите деньги интернет-знакомым ни при каких обстоятельствах. И заодно отправляйте в черный список тех, кто у вас их требует.
Не соглашайтесь на подарки
Понимаю, что вам наверняка захочется получить сюрприз от нового знакомого, но делать этого очень не советую: уж очень много разводов я видел с подарками в последнее время. От чего-то относительно безобидного вроде просьбы оплатить доставку до настоящих обвинений в краже или еще в чем похуже. Да и адрес свой светить — всегда плохая идея. Поэтому от подарков отказывайтесь, пока не узнаете своего ухажера получше.
Насторожитесь, если ваш собеседник скрывает лицо
Отличительная черта аферистов: они стараются не палиться и не оставлять следов. Это значит, что при созвоне, например, по скайпу он не будет показывать свое лицо. В его анкете может или совсем отсутствовать изображение, или фотография в профиле окажется портретом какого-то малоизвестного актера с фотостока.
Как проверить? Воспользуйтесь поиском по фотографиям в поисковике. И если поймете, что ухажер «одолжил» лицо у кого-то другого — смело добавляйте его в черный список. Ничего хорошего это вам не сулит.
И последний совет: смотрите «Решалу» на «ЧЕ!» по будням в 22:00. Я плохого не посоветую. Мы с моими ребятами в этом проекте выводим на чистую воду и наказываем мошенников. Посмотрите на то, как это делается, — заодно сами научитесь.
Фото: пресс-служба