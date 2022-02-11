Если Амур промахнулся: как не стать жертвой аферистов на сайте знакомств

Влад всегда говорит, что деяния аферистов легче предотвратить, чем потом разбираться с последствиями. Читателям Passion.ru Влад рассказывает, как не попасться на удочку обманщиков, орудующих на сайтах знакомств.

Обращайте внимание на анкету

Нужно уметь отделять поддельные аккаунты от страниц реальных людей. Чем более оригинальная информация в профиле — тем, скорее всего, реальнее человек. За годы борьбы с мошенниками я понял, что они не будут тратить время на то, чтобы придумать что-то необычное, а потом понять, что это не работает. Поэтому с осторожностью относитесь к стандартным страничкам.

Кстати, вот вам лайфхак: пропустите письма нового знакомого через сервис, определяющий плагиат. Аферисты часто используют шаблоны в общении со своими жертвами.

Отметайте слишком навязчивых кавалеров

Задача афериста — как можно быстрее развести вас на деньги. Поэтому он будет изо всех сил педалировать развитие отношений. Чем раньше ухажер признался вам в любви — тем больше настороженности я рекомендую проявлять по отношению к нему.

Кстати, такие ребята частенько липнут сразу к нескольким жертвам. Поэтому их есть смысл пробивать по базам, в которых девушки делятся именами мошенников и опасных парней с сайтов знакомств.

Не отправляйте откровенные фото

Вроде бы простая истина: нельзя делиться интимными фотографиями, чтобы потом не стать жертвой мести или шантажа. Но мне каждый раз приходится объявлять это как какую-то новость. Не делитесь откровенными карточками, а если новый знакомый с сайта на вас давит и что-то требует — смело отправляйте его в бан.