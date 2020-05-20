«Двусторонняя пневмония развилась за пару дней»: реальная история о домашнем лечении во время пандемии

«Вирус? Ерунда все это!»

Когда только начали поступать первые новости о переболевших этим коварным вирусом, мой отец, спортсмен и бывший кмс по боксу, скептично бросил: «Ерунда и не такое проходили, переживем и это» и отправился на работу. О том, чтобы договориться с работодателем об удаленном формате или хотя бы носить маску и перчатки в общественном транспорте не было и речи. Зачем? Он привык всегда и во всем полагаться только на собственные силы, поэтому и в этот раз до последнего отказывался от дополнительных мер защиты. Так продолжалось до тех пор, пока однажды работодатель не отправил всех сотрудников в незапланированный отпуск. «Муж одной из сотрудниц вернулся из-за границы и у него подтвердился COVID-19. Мы решили обезопасить работников и провести дополнительную обработку офиса» - озвучил свое решение директор компании, где на тот момент числился мой отец. Стоит ли говорить, что многие работники восприняли это как повод отправиться за город или повидать своих родных? Мой папа не был исключением. 61-летний мужчина решил, что теперь можно посвятить это время строительству загородного дома и с энтузиазмом принялся за работу. Он исправно посещал участок до тех самых пор, пока не почувствовал недомогание и ломоту в костях.

«Это просто простуда, пейте жаропонижающее и теплую воду»

Как только работодатель моего отца отправил всех сотрудников по домам и принял дополнительные меры по дезинфекции офиса, моя мама решила самоизолироваться отдельно и переехала в другую квартиру. Мы остались с папой вдвоем и теперь я понимаю, что все сложилось как нельзя лучше. В противном случае я бы просто не справилась.

Во время одной из поездок на дачу у папы резко поднялась температура и появилась слабость настолько, что он еле-еле держал руль, чтобы доехать до дома. Он до последнего надеялся, что это легкая простуда, ведь в офис или магазины он не ходил, ни с кем не контактировал и передвигался исключительно на своем автомобиле. Два дня он пытался самостоятельно сбить температуру, но все безуспешно. В итоге нам удалось пробиться на прием к терапевту, который сначала отправил нас сдавать анализы, через несколько дней – флюрографию и заодно посоветовал пить как можно больше воды. Температуру он также порекомендовал сбивать жаропонижающими и подбадривал тем, что скорее всего это обычная простуда, поэтому быстро справимся. Однако папе становилось все хуже и хуже.

«У вас двустороняя пневмония. Подключайте антибиотики!»