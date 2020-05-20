«Двусторонняя пневмония развилась за пару дней»: реальная история о домашнем лечении во время пандемии
«Вирус? Ерунда все это!»
Когда только начали поступать первые новости о переболевших этим коварным вирусом, мой отец, спортсмен и бывший кмс по боксу, скептично бросил: «Ерунда и не такое проходили, переживем и это» и отправился на работу. О том, чтобы договориться с работодателем об удаленном формате или хотя бы носить маску и перчатки в общественном транспорте не было и речи. Зачем? Он привык всегда и во всем полагаться только на собственные силы, поэтому и в этот раз до последнего отказывался от дополнительных мер защиты. Так продолжалось до тех пор, пока однажды работодатель не отправил всех сотрудников в незапланированный отпуск. «Муж одной из сотрудниц вернулся из-за границы и у него подтвердился COVID-19. Мы решили обезопасить работников и провести дополнительную обработку офиса» - озвучил свое решение директор компании, где на тот момент числился мой отец. Стоит ли говорить, что многие работники восприняли это как повод отправиться за город или повидать своих родных? Мой папа не был исключением. 61-летний мужчина решил, что теперь можно посвятить это время строительству загородного дома и с энтузиазмом принялся за работу. Он исправно посещал участок до тех самых пор, пока не почувствовал недомогание и ломоту в костях.
«Это просто простуда, пейте жаропонижающее и теплую воду»
Как только работодатель моего отца отправил всех сотрудников по домам и принял дополнительные меры по дезинфекции офиса, моя мама решила самоизолироваться отдельно и переехала в другую квартиру. Мы остались с папой вдвоем и теперь я понимаю, что все сложилось как нельзя лучше. В противном случае я бы просто не справилась.
Во время одной из поездок на дачу у папы резко поднялась температура и появилась слабость настолько, что он еле-еле держал руль, чтобы доехать до дома. Он до последнего надеялся, что это легкая простуда, ведь в офис или магазины он не ходил, ни с кем не контактировал и передвигался исключительно на своем автомобиле. Два дня он пытался самостоятельно сбить температуру, но все безуспешно. В итоге нам удалось пробиться на прием к терапевту, который сначала отправил нас сдавать анализы, через несколько дней – флюрографию и заодно посоветовал пить как можно больше воды. Температуру он также порекомендовал сбивать жаропонижающими и подбадривал тем, что скорее всего это обычная простуда, поэтому быстро справимся. Однако папе становилось все хуже и хуже.
«У вас двустороняя пневмония. Подключайте антибиотики!»
Фото: Pixabay.com
Отец сдал анализы и тест на коронавирус. Ему сказали, что если результат будет положительным, то с ним оперативно свяжутся и будут принимать дальнейшие меры. В противном случае следует обратиться к своему терапевту, который назначит лечение и будет следить за результатами. Флюрографию назначили лишь через несколько дней и на все уговоры папы, что ему становится только хуже, дышать стало сложнее и появилась одышка, поэтому нельзя ли как-то убыстрить процесс, медики реагировали спокойно, советуя сначала дождаться результатов анализов и лишь потом что-то предпринимать.
Ситуация усугублялась тем, что у папы сахарный диабет 2 типа и поэтому нужно было принимать какие-то меры. Через несколько дней были готовы результаты анализов и врач, бросив: «У вас двусторонняя пневноминя, будем срочно принимать меры», выписал антибиотики, напомнил про жаропонижающие и отправил больного человека лечиться домой. Стоит отметить, что все эти дни температура бодро держалась на отметке 38,7- 39 и опускаться даже не собиралась, но при этом человека гоняли туда-сюда, из одной больницы в другую, чтобы собрать все анализы и получить наконец план лечения. «Если бы был положительный результат на коронавирус, с вами бы давно уже связались» - приободрил лечащий врач и добавил, что ему стоит перезвонить после приема курса антибиотиков, раньше не имеет смысла. В больницу его забирать не стали, решив, что дома ему обеспечат уход не хуже. Состояние отца при этом стало совсем плохим, но он надеялся своими силами справиться с непонятно откуда взявшейся напастью. Мы прокололи курс антибиотиков, как выписал лечащий врач, и стали ждать результатов. Температура снизилась лишь до 38 и человек уже не мог есть и спать – боль в груди стала нестерпимой, хотя кашля при этом не было. Приходилось проверять его каждые 15-20 минут, потому что в случае чего он бы даже не мог позвать на помощь из другой комнаты – к тому моменту он мог только хрипеть и шептать.
Фото: Pixabay.com
«Постарайтесь пережить выходные»
Скорую нам пришлось вызывать несколько раз. Бригады приезжали, слушали, делали какие-то записи и, сказав, что в больницах мест нет, а у вас еще не самый сложный случай, уезжали обратно. Папа старался крепиться. И лишь к выходным, когда к грудной боли подключилась еще тахикардия, не выдержал и попросил еще раз пригласить скорую – врачи приехали на удивление быстро. В этот раз нам повезло, приехала толковая бригада, которая послушала отца и сказала, что пневмония не долечена, надо подключать дополнительные меры и настаивать, чтобы лечащий врач скорректировал ход лечения: «У вас пограничная зона, вы понимаете? Сердце может не выдержать. Постарайтесь пережить выходные – мест в больницах мало, в понедельник постараемся вас куда-то определить. Сейчас такая пневмония, что ее ничем не проймешь… Мы уже с таким сталкивались». Папа мужественно пообещал держаться. Лечащего врача удалось найти по мобильному телефону и получить от него дополнительные инструкции. Сначала он просил, чтобы мы самостоятельно пришли к нему на прием, но после моего категоричного отказа отправлять к нему по холоду человека с двусторонней пневмонией и температурой, он решил контролировать процесс удаленно. Повторили курс антибиотиков и назначили еще препараты, разжижающие мокроту. Пришлось подстраиваться под его курс лечения и питания – 2 раза в день уколы, 3-4 раза в день таблетки, 5 раз в день специальная диетическая теплая пища. Медики советовали пить много воды и проветривать как можно чаще комнату, потому что человеку с пораженными легкими сложно дышать, но мой папа переживал, что его окончательно продует, поэтому до последнего отказывался лишний раз проделывать эту процедуру. По поводу теста на коронавирус нам не звонили, поэтому мы решили, что результаты отрицательные и папа просто умудрился где-то подхватить воспаление легких.
«У вас положительный тест, будем делать повторно…»
Фото: Pixabay.com
Через две недели папе заметно полегчало – температура спала до 37,4, появился аппетит и уменьшилась боль в груди. Хрипы при вдохе еще остались, но при этом человек уже мог спокойно спать по ночам и разговаривать не только шепотом. Шатающейся походкой он уже мог передвигаться между комнатой и кухней, чтобы хоть немного восстанавливать активность мышц и не чувствовать себя обузой (до этого на протяжении всей болезни отец очень переживал, что он – сильный мужчина, вынужден от кого-то зависеть). Жизнь потихоньку входила в обычный режим, мы ждали плановый прием у терапевта и надеялись услышать хорошие новости. Но к тому, что мы в итоге услышали, были совсем не готовы. Через несколько недель после сдачи теста на коронавирус нам перезвонил лечащий врач и сообщил, что у папы положительный результат, поэтому надо делать повторно и смотреть, что еще можно предпринять для облегчения его состояния. Новость повергла нас, мягко говоря, в шок. СМИ трубили о серьезных осложнениях после COVID-19, особенно у людей, входящих в группу риска, а нас отправили на домашнее лечение, не предупредив о том, что и остальные члены семьи могут заразиться.
Далее все происходящее напоминало кадры из голливудского фильма. Снова перезвонили из Роспотребнадзора и коротко бросив: «Выслали вам бригаду врачей. Ждите», попросили не покидать квартиру. Мы, собственно и не покидали – не оставишь же человека с двусторонней пневмонией и высокой температурой дома, приходилось быть постоянно возле него. Бригада врачей приехала в полной экипировке – белых защитных одеждах, специальных масках, c чемоданчиками и специальными штуками для обработки помещений, из которых почему-то валил белый дым. Работали они слаженно и быстро – пока одни брали анализы, другие дезинфицировали помещение (не только квартиру, но и тамбур, и этаж, и лифты) и раздавал указания. Через несколько дней они нагрянули вновь и, повторив свои манипуляции, сообщили, когда и где мы можем получить результаты. Этого дня мы ждали так, как никогда и ничего не ждали в своей жизни – от этого зависели наши дальнейшие планы и ход лечения.
Фото: Pixabay.com
«Слабость еще останется, но кризис миновал»
В положенный срок результаты еще не были готовы, нам посоветовали набраться терпения и не накручивать себя раньше времени. Папа к этому моменту немного приободрился и несмотря на то, что у него все еще сохранялся дискомфорт в грудной клетке, одышка и слабость, он мог уже самостоятельно выполнять простейшие действия, чему был несказанно рад. Через несколько дней с нами связались и успокоили, что результаты тестов оказались отрицательными, поэтому мы можем возвращаться к обычной жизни. Папе сделали повторный снимок – все оказалось не так уж и плохо, пневмония, конечно, затронула легкие (правое пострадало сильнее, чем левое), но кризис миновал и теперь все будет зависеть от самого пациента, насколько быстро он пойдет на поправку. Мы потихоньку перешли на обычную пищу (все еще диетическую, но более питательную), подключили дыхательную гимнастику и простейшие упражнения, которые помогают восстанавливать активность мышц и насыщать легкие кислородом. Врач предупредил, что слабость и подавленность будут еще наблюдаться в течении месяца, но тут важно не делать что-то через силу и избегать сквозняков, ведь в таком случае болезнь может вернуться вновь.
Оглядываясь назад, могу сказать, что если бы я тогда не вызывала скорую, а послушалась отца, который, несмотря на ухудшение состояния, надеялся справиться самостоятельно с «обычной простудой», то все могло закончиться по-другому. И нам еще повезло, что мама все это время жила отдельно, поэтому у нее со здоровьем все в порядке. Меня заболевание тоже не коснулось, досталось только главе семейства. Не лишним будет напомнить, что при возникновении дискомфорта и красноречивых симптомов не занимайтесь самолечением, а тут же обращайтесь к врачу. Лучше в таких случаях перестраховаться, чем упустить момент.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com
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