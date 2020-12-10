«Друг пообещал мне круглую сумму, если рожу ему ребенка»: история женщины, согласившейся на ЭКО

И тут в моей жизни снова появился Ваня. Он, как и прежде, гладил меня по голове и говорил, что все у меня наладится, что у меня еще непременно будут дети и я почувствую себя счастливой. Я слушала и постепенно успокаивалась. Вскоре судьба свела меня с очередным кавалером. Я решила дать ему шанс, тем более что на тот момент мне стукнуло 37, и я уже иначе воспринимала отношения, без налета романтики и розовых соплей. И когда у меня случилась задержка, я выдохнула с облегчением. Если судьба решила подарить нам ребенка, то пусть так и будет. Однако мой кавалер испугался не на шутку. Оказалось, что он официально все еще был женат и в душе надеялся помириться с супругой. Но пока этого не произошло, он позволял себе крутить романы и наслаждаться жизнью. От такой новости я просто опешила и выдохнула с облегчением, когда тест показал одну полоску — рождение ребенка откладывается, поэтому больше с этим мужчиной меня ничего не связывает.

Неожиданное предложение

На моем пути вновь возник Иван, но на этот раз он не стал ходить вокруг да около, а сразу завел разговор о том, что ему нужна моя помощь. Оказалось, что он очень давно мечтал о детях, но вот никак не получалось. Он уже задумался о суррогатном материнстве, но боялся, что ничего не будет знать о той, кому предстоит выносить его будущего ребенка. А тут я — красивая, порядочная, уже даже родная. Он пообещал мне компенсировать процесс и после появления наследника помогать материально, чтобы я ни в чем не нуждалась. Подумав, я согласилась. Почему нет? Тогда, мне казалось, вполне естественно помочь человеку, который поддерживал меня всю жизнь. Единственное, у меня осталось не так много жизнеспособных яйцеклеток, поэтому родить я могла только с помощью ЭКО. У Ивана, биологического отца будущего ребенка, прекрасные гены, поэтому я решила попробовать.

Последние месяцы беременности я провела под наблюдением врачей. В силу определенных причин они переживали, чтобы ребенок не родился раньше срока и чтобы у меня не возникло никаких отношений. Ваня поддерживал меня, как и обещал, оплачивал все необходимые расходы и параллельно откладывал определенную сумму на отдельный счет, который собирался передать мне после рождения наследника. Еще он попросил меня составить расписку, что я отказываюсь от малыша в пользу биологического отца, а заодно о том, что не буду разглашать общим знакомым, что родила ребенка для Ивана. На тот момент я решила, что это правильно и подписала бумаги.