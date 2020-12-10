«Друг пообещал мне круглую сумму, если рожу ему ребенка»: история женщины, согласившейся на ЭКО
Дружба длинною в жизнь
Всю свою сознательную жизнь, пока я грезила о принце, свадьбе и уютном доме, наполненном детским смехом, Иван был рядом. Если честно, я даже не помню, откуда он взялся… Возможно, мы даже росли вместе, но этот период я помню смутно, поэтому не берусь утверждать. Помню только, что в юношеские годы мы сильно сблизились. Я — вчерашняя выпускница — горько плакала у него на плече, когда самый красивый мальчик из нашего потока предпочел мне девочку из обеспеченной семьи и укатил вслед за ней поступать в какой-то новомодный вуз. Я рыдала на плече Ивана и думала, что моя жизнь разбита. Так мне казалось на тот момент.
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Ваня лишь ласково гладил меня по волосам и успокаивал, что все непременно наладится и я обязательно буду счастливой. Потом были другие неудачные романы и каждый раз каким-то невероятным образом возле меня оказывался Иван — просто поддержать и приободрить. Если вы думаете, что он таким образом пытался меня соблазнить, то не тут-то было. Ване нравились стройные длинноногие красавицы, а моя внешность была далека от модельных стандартов. Да и в попытках меня утешить он нет-нет, да и проговаривался о своих пассиях, среди которых тоже все не мог отыскать свой идеал. Так мы и взрослели, поддерживая и подбадривая друг друга.
Высокая плата за любовь
В один из дней, когда я уже почти отчаялась найти любовь, судьба меня свела с мужчиной мечты. Точнее на тот момент мне показалось, что он именно тот, кого я ждала всю свою жизнь, — статный, голубоглазый брюнет с невероятной харизмой. У него была своя машина и квартира, поэтому я, наивная девочка, чувствовала, будто действительно сорвала джекпот — мои сверстницы встречались с юношами, не имеющими за душой ни гроша, а тут солидный мужчина с достатком. И меня абсолютно не смущал тот факт, что он не водил меня по кафе-ресторанам, что мы не ходили в кино или к знакомым… да и подарки он мне тоже не дарил. Я воспринимала это как должное — ведь у нас все серьезно, зачем тратить деньги по пустякам? Лучше вкладывать в общий бюджет. Мы очень быстро съехались и стали строить наше, так сказать, светлое будущее. Ваня воспринял мою новость об ухажере весьма прохладно, но приободрил, что он всегда будет готов меня поддержать. Если вдруг что. Я надеялась, что «если вдруг что» больше не повторится и у меня будет наконец полноценная семья.
Фото: Pexels.com
Вскоре я забеременела. Несмотря на мое интересное положение кавалер не спешил делать мне предложение. Напротив, он ходил мрачнее тучи и все чаще стал задерживаться на работе. А через какое-то время и вовсе заявил, что не так себе представлял жизнь со мной и вообще у него уже есть дочь от предыдущих отношений. Его наследница проживает с матерью и с ним видится только по выходным, всех такой расклад вполне устраивает и менять что-либо он не планирует. Меня настолько расстроило его признание, что я не выдержала. Со мной случилась истерика и в итоге я потеряла нашего малыша. Я наивно полагала, что мой мужчина поддержит меня в этой ситуации, однако он лишь облегченно вздохнул и собрал мои вещи, чтобы я поскорее освободила его жилплощадь и зажила своей жизнью. Я была абсолютно подавлена и разбита.
Фото: Pexels.com
И тут в моей жизни снова появился Ваня. Он, как и прежде, гладил меня по голове и говорил, что все у меня наладится, что у меня еще непременно будут дети и я почувствую себя счастливой. Я слушала и постепенно успокаивалась. Вскоре судьба свела меня с очередным кавалером. Я решила дать ему шанс, тем более что на тот момент мне стукнуло 37, и я уже иначе воспринимала отношения, без налета романтики и розовых соплей. И когда у меня случилась задержка, я выдохнула с облегчением. Если судьба решила подарить нам ребенка, то пусть так и будет. Однако мой кавалер испугался не на шутку. Оказалось, что он официально все еще был женат и в душе надеялся помириться с супругой. Но пока этого не произошло, он позволял себе крутить романы и наслаждаться жизнью. От такой новости я просто опешила и выдохнула с облегчением, когда тест показал одну полоску — рождение ребенка откладывается, поэтому больше с этим мужчиной меня ничего не связывает.
Неожиданное предложение
На моем пути вновь возник Иван, но на этот раз он не стал ходить вокруг да около, а сразу завел разговор о том, что ему нужна моя помощь. Оказалось, что он очень давно мечтал о детях, но вот никак не получалось. Он уже задумался о суррогатном материнстве, но боялся, что ничего не будет знать о той, кому предстоит выносить его будущего ребенка. А тут я — красивая, порядочная, уже даже родная. Он пообещал мне компенсировать процесс и после появления наследника помогать материально, чтобы я ни в чем не нуждалась. Подумав, я согласилась. Почему нет? Тогда, мне казалось, вполне естественно помочь человеку, который поддерживал меня всю жизнь. Единственное, у меня осталось не так много жизнеспособных яйцеклеток, поэтому родить я могла только с помощью ЭКО. У Ивана, биологического отца будущего ребенка, прекрасные гены, поэтому я решила попробовать.
Последние месяцы беременности я провела под наблюдением врачей. В силу определенных причин они переживали, чтобы ребенок не родился раньше срока и чтобы у меня не возникло никаких отношений. Ваня поддерживал меня, как и обещал, оплачивал все необходимые расходы и параллельно откладывал определенную сумму на отдельный счет, который собирался передать мне после рождения наследника. Еще он попросил меня составить расписку, что я отказываюсь от малыша в пользу биологического отца, а заодно о том, что не буду разглашать общим знакомым, что родила ребенка для Ивана. На тот момент я решила, что это правильно и подписала бумаги.
Фото: Pexels.com
Разбитые мечты
В положенный срок я родила здорового мальчика. Ваня был со мной на родах, подбадривал, а после помогал с младенцем, чтобы дать мне немного времени отдохнуть и прийти в себя. Глядя на то, как он ловко обращается с ребенком, я все чаще ловила себя на мысли, что мы могли бы быть с ним отличной парой, тем более что и наследник у нас уже есть. Но, как оказалось, радовалась я рано. После выписки из роддома Иван пригласил двух опытных нянь, чтобы они взяли на себя обязательства по уходу за малышом. На мои робкие замечания, что мальчик еще слишком маленький и ему нужно мамино тепло, он мягко отвечал, что окружит сына такой заботой и любовью, которая с лихвой компенсирует ему отсутствие мамы рядом. В тот момент я поняла, что моим мечтам о семье с Ваней и сыном не суждено сбыться и он просто морально готовит меня к тому моменту, когда мне нужно будет уйти. Я понимала, что сама когда-то согласилась ему помочь, что дала слово и подписала бумаги. Но на душе у меня было так тяжело, словно я лишаюсь своей частички и ничего не могу с этим поделать.
Но сколько бы я себя не готовила, что рано или поздно это случится, все равно перенесла тяжело расставание с сыном. Я реально привязалась к нему и мне было тяжело от одной только мысли, что нам придется расстаться. Безусловно, Ваня будет прекрасным отцом, но ведь мальчику нужна еще и мама…. И от этой мысли становилось невыносимо больно. Обнимая сына в последний раз, я разрыдалась как тогда, в юности, когда считала, что моя жизнь разбита и ничего уже невозможно исправить. И как тогда Ваня гладил меня ласково по волосам и говорил, что все непременно наладится, что у меня еще будут дети и я стану самой счастливой. Я только молча слушала и еще сильнее прижимала к себе ребенка.
Фото: Pexels.com
Через какое-то время я узнала, что Ваня увез мальчика в другой город, чтобы не мучать меня и себя случайными встречами. Я даже не знаю, как он назвал малыша — он предпочел сохранить это в тайне. Он сдержал слово и перевел мне деньги, чтобы я ни в чем не нуждалась. А еще через какое-то время я встретила мужчину и забеременела от него. И, возможно, как и предсказывал Ваня, на этот раз у меня все действительно получится и я смогу еще стать счастливой.
Фото: Pexels.com
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