«Делаем маски из бумаги для запекания»: история бывшей россиянки о коронавирусе в охваченной паникой Италии
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Наша первая история, а точнее крик души, — от читательницы, рассказавшей о том, что на самом деле происходит в стране, захваченной коронавирусом и паникой.
Коронавирус Covid-19 стремительно распространяется по миру: более 150 стран уже охвачены эпидемией, стремительно закрываются границы, отменяются важные мероприятия, вузы и школы уходят на вынужденные каникулы, людей изолируют по домам, врачи не устают напоминать о правилах безопасности, которые могут спасти жизнь в сложившихся условиях. О том, как развивается ситуация в Италии, где причиной высокой смертности стало не только быстрое распространение заболевания, но и специфика тестирования на инфекцию, по словам помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда, рассказывает 37-летняя россиянка, в 2012 году сыгравшая свадьбу с итальянцем и переехавшая в эту солнечную страну. Елена Асеева раньше проживала в Московской области (г. Кашира), где в последние 8 лет работала юристом на предприятии. В Россия она получила юридическое образование (МГУПИ), а сейчас заканчивает итальянский университет по специальности «языковое и культурное посредничество», занимается переводами и репетиторством. В 29 лет она отправилась с сестрой на отдых в Рим, где и познакомилась со своим будущим мужем. И уже через 12 месяцев после первой встречи они поженились. Ей пришлось переехать в Италию. Детей у них пока нет. Первое время они с супругом проживали в Неаполе, а последние 4 года — на Сардинии. У них много друзей и родственников по всей стране: в Анконе, в Риме, в Неаполе и на Сардинии.
Фото: Pexels.com
«Я не сплю уже неделю, с тех пор как закончился весь запас успокоительного, которое было дома, а идти в аптеку страшно. Когда закончится этот ужас?
Как страна с одной из лучших медицин в мире могла оказаться в такой ситуации? Почему весь мир делает вид, что ничего не происходит и почему нам никто не помогает? Реагируют лишь китайцы, которые все это уже прошли и понимают нас как никто другой…. А ведь они те, кого итальянцы обвиняли в происхождении этого самого «китайского» вируса, ведь это китайцы употребляют «грязную» пищу, а затем едут по всему миру, распространяя возможную заразу, и еще много чего…. Но они откликнулись, не только прислав маски, но и приехав сюда, не побоявшись эпидемии. И это очень странно, когда все перевернулось с ног на голову и на помощь пришли не цивилизованные и высокоразвитые европейцы, а именно без вины виноватые китайцы. Вот уж точно жизнь все расставляет по своим местам, наказывая некоторых за гордыню.
Люди сейчас сведут себя странно. Шок от происходящего провоцирует на странные поступки, не поддающиеся никакой логике. Не все, конечно, но большинство из них. Кто-то сбегает из больницы, вторые пытаются уехать в другие регионы, что могло поспособствовать столь быстрому распространению вируса по всей Италии. Видео, где бежит толпа, силой пытаясь втиснуться в переполненный поезд, стычки с контролером, лишь бы сбежать из пораженной зоны, находится в свободном доступе — и его уже посмотрело большое количество человек. Но сбежать все равно не получится, потому что некуда, все мы в одной лодке.
В Сети можно найти шутки на эту тему и видеоролики. Карла Бруни, например, демонстративно кашляет, в России обыгрывают тему изгнания вируса водкой и так далее. Как уже достала эта ограниченность! Хорошо шутить, когда ты находишься далеко и в безопасности (пока), делать вид, что проблемы не существует, а мы тут как на войне: пытаемся выжить в мирное время.
В Сети гуляют фейковые видео, где якобы россияне лечат вирус арбидолом, но не поставляют это средство в Италию. Рассказываю своим родным итальянцам, что это не соответствует действительности, и чувствую, что отбираю у людей надежду, за которую они цепляются как за последний шанс.
Если бы раньше кто-то сказал мне, что какой-то вирус может убить столько людей, то я бы, наверное, не поверила, мы же живем в XXI веке, а не снимаемся в фильме ужасов. На ум сразу приходят картины о бушующей чуме в Европе, и я всегда думала, как это страшно, когда ты бессилен, у тебя даже нет возможности куда-то сбежать от этого ужаса. То же самое происходит теперь, такова реальность, и единственное, что мы сейчас можем, так это только ждать и молиться, чтобы это все поскорее закончилось. А люди, между тем, продолжают умирать….
Врачи жертвуют своими жизнями, среди них тоже большой процент зараженных. Они не спят, вместо лиц у них красное месиво — это следы от многочасового ношения масок и средств защиты. У них идет борьба за каждую жизнь, но они вынуждены отдавать кому-то приоритет, ведь всех спасти не получится, и врачи четко это понимают. У них нет достаточного количества оборудования, средств защиты и лечения, мест в больнице. Они делают все что могут и даже больше своих возможностей. Правительство пытается организовать новые больничные места, но вирус распространяется очень быстро, со скоростью света, и пока мы проигрываем эту битву. Мы можем, лишь поклониться врачам, поблагодарить их за работу и пожелать им здоровья.
Но все же врачи не волшебники, хотя и ведут борьбу с вирусом, когда все остальные отвернулись. А Евросоюз лишь смеется — это же итальянцы, им только дай очередной повод не работать….
Фото: Pexels.com
Что касается финансов, то Евросоюз молчит, как и Священное государство Ватикан. Папа Римский высказался, что будет молиться и проводить онлайн-молебны. Вот я верующий человек, но разве не Ватикан зарабатывает на своих музеях, где находится самое большое количество шедевров, созданных руками итальянцев, та же Сикстинская капелла Микеланджело, комнаты Рафаэля и другие мировые шедевры искусства, а вход в эти музеи не так уж и дешев? Но помощи в данной ситуации они иной не предлагают.
Почему великие мира сего делают вид, что проблемы не существует? Но проблема есть, и она, как говорится, идет к вам. Не нужно думать, что вас это не коснется, все путешествуют по миру, все мы, к сожалению, смертны.
Полиция сейчас вынуждена изымать маски и другие средства у фирм, которые стараются нажиться на несчастье, и передает все это в больницы. По ночам колонны машин завозят в города гробы, их тоже не хватает, как и мест на кладбищах, ведь ежедневно здесь умирает по 400 человек.
Люди в данной ситуации пытаются веселить себя как могут, устраивая своеобразный пир во время чумы, таким образом срабатывает инстинкт самосохранения, чтобы они не сошли с ума и выдержали испытания. Местные жители поют песни на балконе, устраивают чаепитие по скайпу, снимают забавные видео. В этом и есть вся Италия, с ее жизнелюбием, открытостью, дружелюбностью и гостеприимством.
Фото: Pexels.com
Что касается городов, то они опустели. В Риме, Венеции, Флоренции и Милане нет такого ажиотажа и оживленности, как раньше. Говорят, что даже вода в Венеции стала чище, наверное, и природа устала от нас.
Работающие за границей не смогли вовремя вернуться домой, в школах и университетах продлили карантин, в новостях рассказывают о текущей ситуации, уже страшно смотреть на цифры. Смертность растет, теперь вирус поражает и детей, а не только пожилых или людей со слабым иммунитетом. В новостях сообщают о том, что сейчас Италия по смертности от коронавируса обогнала даже Китай.
Сейчас на улицу можно выходить только одному члену семьи и только по необходимости (например, за покупками, на работу, на прогулку с собакой). Особо предприимчивые предлагают сдавать в аренду своих собак, чтобы у людей появился повод выйти из дома. Все заведения закрыты, в магазинах очереди, входить туда можно лишь по одному человеку, соблюдая дистанцию в 1 метр, при себе необходимо иметь маску и перчатки. И прежде чем выйти на улицу, необходимо подготовить заполненный сертификат, где отражено, куда и зачем вы идете. Полиция останавливает горожан, проверяет наличие веских причин для прерывания карантина, штрафует или даже арестовывает тех, кто без особой надобности вышел из дома.
Обстановка в стране накалена до предела. Люди нервничают, нарушение предписанных норм поведения провоцирует конфликты между горожанами и полицией, которая пытается урегулировать ситуацию.
Есть и хитрецы, куда же без них. Так, например, недавно пожилая пара вышла вместе в магазин, люди, увидев это, вызвали полицию, при разговоре с блюстителями порядка супруги пытались доказать, что они вообще-то в разводе, но живут вместе. Это похоже на абсурд, многие совсем потеряли голову. Это действительно странно, ведь самые бесстрашные итальянцы — это пожилые люди, их как раз очень сложно заставить остаться дома.
Фото: Pexels.com
Медицинских масок уже нет в продаже, приходится шить из ткани, внутрь вставив плотную бумагу для запекания, которая не пропускает влагу. Бумагу необходимо регулярно менять, маску можно стирать и использовать ее снова. Вместо дезинфицирующих средств приходится использовать алкоголь. В Сети гуляют фейковые видео, где якобы россияне лечат вирус арбидолом, но не поставляют это средство в Италию. Говорю своим родным итальянцам, что это не соответствует действительности, и чувствую, что отбираю у людей надежду, за которую они цепляются как за последний шанс. Но я считаю, что в данной ситуации нужно озвучивать только правду.
На данный момент прилавки в магазинах не пустуют, доставка продуктов производится. Да, в первые дни была паника, сейчас все нормализовалось и даже появилась возможность заказать продукты по интернету. Но многие итальянцы уже имеют дома запас — уж макарон-то точно. Хоть немного позитива в это непростое время.
У нас накопилось много вопросов: что будет с экономикой, с семьями и работой. Люди не работают, путешествия в эту страну приостановлены, а ведь, как известно, Италия живет туризмом. Но я верю, что все это пройдет, мы снова позовем вас к себе (на море, в музеи, на пиццу, шопинг или на чашку неаполитанского кофе) и будем петь песни, целоваться и обниматься, делать все то, без чего Италию невозможно представить, и то, что сейчас нам строго-настрого запрещено. В такие моменты нам всем не хватает простого человеческого участия и объятий. Как сказал один мужчина по телевизору: «Я не могу выйти и дома и пообщаться с окружающими, не могу выпить кофе с моими друзьями и близкими, не могу обнять людей, которых люблю, разве это жизнь?» Присоединяюсь к каждому его слову. Я знаю, что некоторые дети не ходят к своим престарелым родителям, опасаясь заразить их. Они оставляют под их дверью продукты и уходят, общаются с ними только в онлайн-режиме. В такие моменты понимаешь, что для счастья нам надо так мало — быть здоровыми и иметь возможность обнять своих близких, а все остальное ерунда.
Мы сейчас так далеко друг от друга, но и так близко, как никогда. #ANDRA` TUTTO BENE (#ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО)
Медицинских масок уже нет в продаже, приходится шить их из ткани, внутрь вставив плотную бумагу для запекания, которая не пропускает влагу. Бумагу необходимо регулярно менять, маску можно стирать и использовать ее снова.
P.S. Эта статья была написана 20 марта, а сегодня уже 23-е. События молниеносно меняются, смертность растет, Италия пока даже не достигла пика заболевания. Более 8000 добровольцев вышли на борьбу со страшным вирусом. Меняется и мир вокруг, и реакция людей, приходит осознание всей серьезности проблемы. Помощь приходит постепенно, оттуда, откуда мы ее совсем не ждали: Куба, Китай, Россия. Евросоюз открыл денежные фонды для помощи итальянской экономике, правда, пока не совсем ясны условия их использования. Врачи разрабатывают и испытывают вакцину. А значит, что у нас появился шанс. Продолжение следует»….
Фото: pexels.com
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