«Делаем маски из бумаги для запекания»: история бывшей россиянки о коронавирусе в охваченной паникой Италии

Passion.ru запускает конкурс личных историй, самые интересные из которых будут опубликованы на сайте. Наши эксперты, известные психологи, разберут наиболее интересные и запутанные ситуации, подсказав возможные пути решения тех или иных проблем. У вас есть уникальная возможность высказаться о том, что вас тронуло (порадовало или возмутило) до глубины души. Пришлите историю, которая произошла с вами или вашими знакомыми в формате исповеди, и получите консультацию эксперта. Принимаются только оригинальные истории, нигде не публиковавшиеся ранее (они должны быть написаны вами, а не скопированы откуда-то). Цель данного проекта — дать возможность нашим читателям высказаться о наболевшем. Ваш рассказ можно прислать на электронную почту passion@rambler-co.ru.

Наша первая история, а точнее крик души, — от читательницы, рассказавшей о том, что на самом деле происходит в стране, захваченной коронавирусом и паникой.

Коронавирус Covid-19 стремительно распространяется по миру: более 150 стран уже охвачены эпидемией, стремительно закрываются границы, отменяются важные мероприятия, вузы и школы уходят на вынужденные каникулы, людей изолируют по домам, врачи не устают напоминать о правилах безопасности, которые могут спасти жизнь в сложившихся условиях. О том, как развивается ситуация в Италии, где причиной высокой смертности стало не только быстрое распространение заболевания, но и специфика тестирования на инфекцию, по словам помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда, рассказывает 37-летняя россиянка, в 2012 году сыгравшая свадьбу с итальянцем и переехавшая в эту солнечную страну. Елена Асеева раньше проживала в Московской области (г. Кашира), где в последние 8 лет работала юристом на предприятии. В Россия она получила юридическое образование (МГУПИ), а сейчас заканчивает итальянский университет по специальности «языковое и культурное посредничество», занимается переводами и репетиторством. В 29 лет она отправилась с сестрой на отдых в Рим, где и познакомилась со своим будущим мужем. И уже через 12 месяцев после первой встречи они поженились. Ей пришлось переехать в Италию. Детей у них пока нет. Первое время они с супругом проживали в Неаполе, а последние 4 года — на Сардинии. У них много друзей и родственников по всей стране: в Анконе, в Риме, в Неаполе и на Сардинии.