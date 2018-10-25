«Мне пришлось пройти настоящий квест»: реальная история молодой жены о смене фамилии после свадьбы

Когда выходишь замуж в юности, вопроса о смене фамилии, как правило, не стоит — только в редких случаях девушка отказывается поменять свою девичью фамилию. Но чем старше становишься, тем чаще слышишь от выходящих замуж подруг: «О, нет, ведь менять документы — это настоящая волокита, ну может быть, как-нибудь потом».

Когда я получила заветное предложение от любимого, и передо мной встал вопрос, готова ли я на этот квест. Изучила информацию в интернете — и сразу поняла, что идеально быстрый вариант, описанный в подобных статьях — не пройдет. Но все равно решилась, ведь я романтик.

Особые обстоятельства

Во всех пошаговых инструкциях типа «как меня документы, если вы взяли фамилию мужа», описан идеальный вариант. Паспорт гражданина РФ вам поменяют в течение 10 рабочих дней, загранпаспорт — в течение месяца, примерно столько же занимает замена страхового полиса обязательного медицинского страхования, как ни странно. Остальные документы вообще заменят чуть ли не за день.

Однако таким идеальным вариантом могут воспользоваться не все. Это подходит лишь для тех, кто живет там, где прописан. Или, по крайней мере, поблизости от этого места. Но страна у нас огромная, как известно, и переезд в другой город — не редкость. Точно также не редкость — жить не в собственной квартире, где можно прописаться на постоянной основе, а снимать жилье.

По закону, если вы пребываете на новом месте жительства более трех месяцев, вы обязаны сделать временную регистрацию. Но суть в том, что дополнительных прав по части замены документов она не дает.