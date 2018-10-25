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«Мне пришлось пройти настоящий квест»: реальная история молодой жены о смене фамилии после свадьбы

Любовь, свадьба — как же это романтично, согласны? И только настоящие романтики способны сохранить этот настрой, пройдя через все этапы оформления новых документов после смены фамилии при замужестве. Некоторые женщины только по этой причине ограничиваются лишь штампом в старом паспорте. И знаете, их можно понять.

Когда выходишь замуж в юности, вопроса о смене фамилии, как правило, не стоит — только в редких случаях девушка отказывается поменять свою девичью фамилию. Но чем старше становишься, тем чаще слышишь от выходящих замуж подруг: «О, нет, ведь менять документы — это настоящая волокита, ну может быть, как-нибудь потом».

Когда я получила заветное предложение от любимого, и передо мной встал вопрос, готова ли я на этот квест. Изучила информацию в интернете — и сразу поняла, что идеально быстрый вариант, описанный в подобных статьях — не пройдет. Но все равно решилась, ведь я романтик.

Особые обстоятельства

Во всех пошаговых инструкциях типа «как меня документы, если вы взяли фамилию мужа», описан идеальный вариант. Паспорт гражданина РФ вам поменяют в течение 10 рабочих дней, загранпаспорт — в течение месяца, примерно столько же занимает замена страхового полиса обязательного медицинского страхования, как ни странно. Остальные документы вообще заменят чуть ли не за день.

Однако таким идеальным вариантом могут воспользоваться не все. Это подходит лишь для тех, кто живет там, где прописан. Или, по крайней мере, поблизости от этого места. Но страна у нас огромная, как известно, и переезд в другой город — не редкость. Точно также не редкость — жить не в собственной квартире, где можно прописаться на постоянной основе, а снимать жилье.

По закону, если вы пребываете на новом месте жительства более трех месяцев, вы обязаны сделать временную регистрацию. Но суть в том, что дополнительных прав по части замены документов она не дает.

Есть у вас временная регистрация или нет, но если вы живете не по месту прописки, то сроки замены документов для вас увеличиваются. Причем значительно.

К слову, именно поэтому некоторые предпочитают даже вернуться на месяц в родной город и погостить у родителей, чтобы управиться разом со всей бумажной волокитой в этот срок. Но, согласитесь, не у всех есть такая возможность, и все зависит от того, сколько тысяч километров и рублей потребуется для этой поездки.

Я прописана в Братске, а документы меняла в одном из подмосковных городов. Точнее, если уж совсем честно, то все еще меняю — начался процесс с августа, а загранпаспорт мне пообещали выдать не раньше февраля 2019 года. Но обо всем по порядку.

Паспорт РФ

Срок: 1 месяц Расходы: госпошлина 210 руб. со скидкой за оплату через сайт Госуслуг (полная цена 300 руб.), 250 руб. фото на документы

Как только вы получили свидетельство о заключении брака с новой фамилией, с этого момента ваша фамилия изменена. На замену паспорта РФ с этой даты дается ровно 30 дней. На 31-й день ваш паспорт со старой фамилией становится недействительным, а значит, вам придется заплатить штраф — от 3 до 5 тыс. руб. для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и от 2 до 3 тыс. руб. — для жителей остальных городов России.

Конечно, проще всего подать заявление на замену документов через сайт Госуслуг. Что я и сделала в первый рабочий день после заключения брака. И так как я обращалась не по месту прописки, сроки оказания услуги с 10 дней выросли до 1 месяца. И это был ровно месяц — ни днем раньше.

Когда в назначенный срок я пришла с фотографиями и оригиналами документов в ближайшее к дому отделение МВД, меня «обрадовали» тем, что паспорт-то мне новый выдадут, но прописку из старого документа туда не перенесут. Потому что за месяц они так и не дождались ответа о подтверждении данных из моего родного города. Предложили подождать еще неделю, а потом пообещали дать копии документов, чтобы я попробовала отправить их повторно сама. Заметим, что без прописки банки не хотели менять мне карточки, да и для смены СНИЛС и остальных документов она тоже нужна (формально, эту страницу всегда просят приложить вместе с основной).

После недели ожидания выяснилось удивительное: ответа так и нет, а все потому, что запрос отправили по Почте России, причем адрес нашли в интернете, добавив «может, он вообще у них другой». Пришлось взять ситуацию в свои руки: я позвонила в Братск, пообщалась с ведомством, где у меня поинтересовались, почему же запрос им не прислали по факсу? Вопрос, как вы понимаете, риторический. А факты таковы: до моего вмешательства ответа с подтверждением не могли дождаться месяц, после — все решилось за три дня. Хорошее начало, подумала я.

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СНИЛС
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