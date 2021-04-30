Балерина Анна Окунева: о работе в Большом театре, бьюти-ритуалах и планах на пенсию

О диетах и стандартах балетного тела

— Думаю, каждая балерина придерживается своей диеты и заключаться она может даже в поедании сладкого! Лично я на диетах никогда не сидела. Может быть только из интереса, когда хотелось попробовать какую-то новую систему питания. Но это точно не ради похудения. Если чувствую, что нужно стать полегче, то просто больше потею в зале. Чем больше работаешь, тем меньше хочется есть — такая формула. После отпуска тоже никаких проблем не возникает — начинаю усиленно пахать и форма возвращается. Я летом всегда немножко округляюсь, появляются женственные формы. А как только начинаешь работать, все опадает и вместо щек скулы — так всегда было. Так что необходимость строго следить за весом — в моем случае точно стереотип.

Нужно сказать, что стандарты балетного тела поменялись достаточно давно и резко. Например, 30-40-е годы прошлого века — это низкорослые балерины мышечного типа сложения. А затем мы вспомним Надежду Павлову, которая поменяла представления об идеальном балетном теле — в моду вошел удлиненный тип фигуры, длинные ноги, высокий подъем.

В какой-то момент все поменялось и в школы перестали принимать низкорослых балерин, делая исключение только для очень талантливых. И пугали в процессе учебы тем, что в театр не возьмут тех, кто ниже 168 сантиметров. Так было в мои школьные годы, во всяком случае. Сейчас все изменилось: в театре есть место и для высоких, и для тех, кто ниже ростом. Специально пишутся партии для артистов разного роста. Ко всем стараются относиться с пониманием, по принципу фигуры разные нужны, фигуры разные важны. Но в целом идеал балетной фигуры — это высокая статная танцовщица с длинными ногами.