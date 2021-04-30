Балерина Анна Окунева: о работе в Большом театре, бьюти-ритуалах и планах на пенсию
О диетах и стандартах балетного тела
— Думаю, каждая балерина придерживается своей диеты и заключаться она может даже в поедании сладкого! Лично я на диетах никогда не сидела. Может быть только из интереса, когда хотелось попробовать какую-то новую систему питания. Но это точно не ради похудения. Если чувствую, что нужно стать полегче, то просто больше потею в зале. Чем больше работаешь, тем меньше хочется есть — такая формула. После отпуска тоже никаких проблем не возникает — начинаю усиленно пахать и форма возвращается. Я летом всегда немножко округляюсь, появляются женственные формы. А как только начинаешь работать, все опадает и вместо щек скулы — так всегда было. Так что необходимость строго следить за весом — в моем случае точно стереотип.
Нужно сказать, что стандарты балетного тела поменялись достаточно давно и резко. Например, 30-40-е годы прошлого века — это низкорослые балерины мышечного типа сложения. А затем мы вспомним Надежду Павлову, которая поменяла представления об идеальном балетном теле — в моду вошел удлиненный тип фигуры, длинные ноги, высокий подъем.
В какой-то момент все поменялось и в школы перестали принимать низкорослых балерин, делая исключение только для очень талантливых. И пугали в процессе учебы тем, что в театр не возьмут тех, кто ниже 168 сантиметров. Так было в мои школьные годы, во всяком случае. Сейчас все изменилось: в театре есть место и для высоких, и для тех, кто ниже ростом. Специально пишутся партии для артистов разного роста. Ко всем стараются относиться с пониманием, по принципу фигуры разные нужны, фигуры разные важны. Но в целом идеал балетной фигуры — это высокая статная танцовщица с длинными ногами.
Фото: Instagram @call_me_perch
О иерархии в Большом, харассменте и планах на жизнь после пенсии
В балете на пенсию можно выйти, по-моему, в 36 лет, если у тебя есть сольный репертуар. Все постоянно меняется, но средний возраст выхода на пенсию 36-38 лет. Есть исключения: кто-то работает до 40 и даже 45 лет. Мне сейчас 32 года и я пока вплотную этим вопросом не интересовалась — есть еще время. Вариантов развития карьеры после выхода на пенсию множество, но очень не хотелось бы идти по самому простому и становиться педагогом. У меня есть педагогическое образование, и если мне совсем будет нечего делать, я начну преподавать. Но хотелось бы получить новую профессию. Мне интересен дизайн интерьеров, правда, пока совершенно не располагаю временем, достаточным для того, чтобы пойти куда-то учиться. Пока что плыву по течению и держу в голове мысли о втором образовании.
Есть ли иерархия в балете? В Большом она точно достаточно четко чувствуется. Есть некий барьер между кордебалетом и примами. Между солистами и примами дистанция меньше, а вот в первом случае люди порой даже не могут подойти и что-то спросить у вышестоящих коллег. Хотя опять же зависит от возраста. Ведь некоторые учились вместе, а значит, наработаны дружественные связи. В театре Станиславского я этих границ практически не чувствую — весь коллектив общается на равных и это здорово.
В Большом театре коллектив настолько большой, что невозможно каждого артиста выслушать и услышать — базар начнется. В театре Станиславского коллектив меньше и есть возможность сплотиться и отстоять свою точку зрения. Но в любом случае руководство старается делать так, как выгодней ему. Мнение примы, премьера, народного артиста могут пропустить мимо ушей — несмотря на статус, артист во многом подневольный человек.
Еще одно явление в театре — харассмент, это не стереотип. С ним сталкиваются многие артисты, по большей части молодые девушки, конечно. Слышала немало историй на эту тему от коллег. Лично мне повезло — я с таким не сталкивалась. Думаю, во многом еще зависит от того, как ты себя поставишь, насколько четко обозначишь границы.
Фото: Instagram @call_me_perch
Об уходе из Большого и любимом блоге
Я мечтала танцевать исключительно в Большом театре. У меня даже на стене висела фотография этого театра и я видела себя только там — других вариантов для меня не существовало. Либо танцевать на сцене Большого, либо уйти из профессии. Я отдала этому театру десять лет жизни, а потом ушла. Просто поняла, что если не уйду сама, то меня уволят. Я подробно рассказывала об этом в своем Instagram недавно. К решению пришла не сразу, собиралась лет пять. Просто поняла, что ближайшие десять лет мне придется танцевать примерно одно и то же. В предпоследний свой визит в кабинет художественного руководителя я буквально билась в истерике, потому что больше не могла молчать. Перед каждым выходом на сцену у меня начинались панические атаки, которым у нас не принято придавать значения! Потом в очередной раз повесили афиши, в которых не оказалось моей фамилии, и после эмоционального разговора с худруком я ушла из театра. Перешла в Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко и работаю здесь с довольствием.
Сейчас, с высоты сегодняшнего опыта, я бы поступила иначе, все сделала бы по-другому. При этом ни о чем не жалею, потому что в противном случае не поняла бы, кто я есть. Я занимаюсь любимым делом и веду свой блог @call_me_perch. Последний для меня как отдушина. В коммерческом плане он мне ничего не дает — была пара рекламных контрактов, но это скорее исключение. Я все делаю по зову души и не могу заставить себя писать из-под палки — только когда есть реальные эмоции, которые хочется выплеснуть. Хотелось бы в идеале вещать каждый день, рассказывать подробней о театре, о постановках, но пока как есть.
Фото: instagram
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