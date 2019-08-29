6 простых советов, которые помогут работодателю выбрать именно вас

Если верить психологам, то ваша карьера на 15% зависит от профессиональных навыков и талантов и на 85% - от умения находить общий язык с людьми и достойно презентовать себя. Рассказываем, как не упасть в грязь лицом на собеседовании и на какие моменты следует обратить внимание, чтобы работа мечты не «прошла» мимо вас.
Наша героиня – 27-летняя девушка с прекрасным образованием, релевантным опытом работы и знанием нескольких иностранных языков – уже полгода не может найти работу по своей специальности. Предыдущая компания сократила сотрудников, потому ей срочно пришлось искать то, что было бы интересно и достойно оплачивалось. Увы, но работодатели, выслушав ее презентацию и многозначительно бросив фразу «Вы отличный специалист, мы обязательно вам перезвоним», все чаще делали выбор не в ее пользу и отдавали предпочтение кандидатам с меньшим опытом и не таким блестящим образованием. Девушка оказалась на грани – с одной стороны она не могла больше позволить себе сидеть без работы, а с другой – оказалось, что высшее образование, знание иностранных языков и колоссальный опыт не гарантирует того, что компания встретит вас с распростертыми объятиями. Почему же так получается и как этого избежать?
Фото: vostock-photo
Изучите информацию до того, как окажетесь один на один с потенциальным работодателем
Нет ничего хуже, чем кандидат на «должность мечты», не потрудившийся хотя бы прочитать информацию о компании, куда он жаждет попасть на работу. Во-первых, тем самым вы даете понять, что вам не настолько интересно работать именно в этой организации, вам подойдет любой вариант, лишь бы платили. Во-вторых, это как минимум невежливо – вы приезжаете на встречу с представителем конкретной фирмы, который, наверняка, будет задавать вам вопросы, что нравится или не нравится, что хотели бы изменить, как видите дальнейшее развитие в этой компании и так далее. А вы, вместо того, чтобы давать четкие и уверенные ответы, начнете прямо во время процесса «гуглить» информацию и отвечать невпопад. Поэтому, даже если это у вас уже 50-е собеседование, и вы немного подустали от однотипно проходящих интервью, все равно проявите должное уважение и запомните несколько важных фактов об организации, где, возможно, вам предстоит работать.
Начните встречу с комплимента и шутки
Ничто так не разряжает обстановку (и не сближает людей), как вовремя брошенная шутка и грамотно поданный комплимент. Не скупитесь на похвалу, но не переусердствуйте, чтобы это не выглядело как откровенная лесть и желание во что бы то ни стало понравиться собеседнику. Будьте естественны, вежливы и милы – этого вполне достаточно, чтобы завоевать симпатию и выстроить диалог в нужном вам русле. Кроме того, это покажет, что вы умеете достойно держаться в стрессовой ситуации (а собеседование – тот еще стресс, согласитесь!), верно подмечаете детали, цените других людей и можете прямо сказать о том, что вам импонирует.
Обращайтесь к собеседнику по имени
Психологи напоминают, что если вы хотите расположить к себе человека, то просто обращайтесь к нему по имени. Тем самым вы установите контакт и словно создадите иллюзию того, что уже являетесь частью данного коллектива (еще бы, вы ведь знаете, как зовут руководителя компании и общаетесь с ним практически на равных), только заранее потрудитесь запомнить имя правильно. Иначе вместо доброжелательного отношения вы рискуете получить укоризненный взгляд и многозначительное «мы вам перезвоним».
Фото: vostock-photo
Ведите себя уверенно, но не «перегибайте палку»
Не путайте уверенность с нахальством и вульгарностью. Другими словами, не открывайте дверь с ноги, не вваливайтесь в кабинет без приглашения, не перебивайте собеседника и соблюдайте остальные «не», чтобы ваша встреча не закончилась раньше, чем вы предполагали. Постарайтесь держаться уверенно и с достоинством отвечать на вопросы. Но не пытайтесь показать собеседнику, что вы намного умнее/талантливее/удачливее его, ведь, в конце концов, вы бы не искали работу, если бы были настолько идеальны. И даже если вас будут выводить на эмоции и задавать каверзные вопросы, постарайтесь держать себя в руках, не поддаваться на провокации и не раскрывать всю подноготную о своем предыдущем месте работы (особенно не стоит вдаваться в подробности о конфликтных моментах и прочих «радостях» из-за которых вы начали просматривать подходящие вакансии). Лучше сделайте упор на том, что хотели бы развиваться дальше, а на предыдущем месте работы, увы, это сделать было бы проблематично.
Не бойтесь «рекламировать» себя
Это не значит, что нужно тут же перечислять все свои таланты, попутно хвалясь своими достижениями и приобретениями. Хвастовство – не самый лучший вариант, чтобы преподнести себя в выгодном свете. По словам HR-менеджеров, интервью должно начаться со знакомства, продолжиться рекламированием своих навыков и успехов, и закончиться так называемой «демонстрацией». Показом в действии может быть выполнение тестового задания, благодаря которому работодателю будет проще понять, действительно ли вы им подходите или же хороши лишь в теории, но не на практике. Поэтому заранее потренируйтесь (подготовьте краткую, но емкую самопрезентацию), чтобы во время интервью убедить вашего потенциального босса, что вы именно тот человек, который принесет неоценимую пользу компании. Не стесняйтесь уточнять, какие задачи будут стоять перед вами в случае положительного ответа и впечатлите их несколькими «блестящими» идеями по поводу оптимизации процесса, которые перевесят чашу весов в вашу пользу.
Не упускайте детали и настройтесь на победу
Постарайтесь на волноваться во время интервью, расслабьтесь, представьте себе, что перед вами не просто человек, от которого зависит ваша карьера, а самодостаточная личность со своими интересами (переживаниями и амбициями). Наверняка вам было бы интересно чуть больше узнать о человеке, руководящем данной компанией. Кроме того, не забывайте о том, что последнее впечатление о вас должно быть таким же приятным, как и первое, поэтому постарайтесь вовремя и грамотно закончить беседу. После окончания разговора еще раз поблагодарите своего собеседника за встречу, обратите внимание на какие-нибудь мелочи (например, на сертификат, диплом и другую памятную вещь, расположенную на стене или столе), похвалите интерьер и уточните, что ваши вкусы совпадают. Это приятно удивит человека, заставляя поверить, что раз у вас схожие вкусы в оформлении и так далее, то и в работе они наверняка совпадут.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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