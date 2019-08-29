6 простых советов, которые помогут работодателю выбрать именно вас

Ведите себя уверенно, но не «перегибайте палку»

Не путайте уверенность с нахальством и вульгарностью. Другими словами, не открывайте дверь с ноги, не вваливайтесь в кабинет без приглашения, не перебивайте собеседника и соблюдайте остальные «не», чтобы ваша встреча не закончилась раньше, чем вы предполагали. Постарайтесь держаться уверенно и с достоинством отвечать на вопросы. Но не пытайтесь показать собеседнику, что вы намного умнее/талантливее/удачливее его, ведь, в конце концов, вы бы не искали работу, если бы были настолько идеальны. И даже если вас будут выводить на эмоции и задавать каверзные вопросы, постарайтесь держать себя в руках, не поддаваться на провокации и не раскрывать всю подноготную о своем предыдущем месте работы (особенно не стоит вдаваться в подробности о конфликтных моментах и прочих «радостях» из-за которых вы начали просматривать подходящие вакансии). Лучше сделайте упор на том, что хотели бы развиваться дальше, а на предыдущем месте работы, увы, это сделать было бы проблематично.

Не бойтесь «рекламировать» себя

Это не значит, что нужно тут же перечислять все свои таланты, попутно хвалясь своими достижениями и приобретениями. Хвастовство – не самый лучший вариант, чтобы преподнести себя в выгодном свете. По словам HR-менеджеров, интервью должно начаться со знакомства, продолжиться рекламированием своих навыков и успехов, и закончиться так называемой «демонстрацией». Показом в действии может быть выполнение тестового задания, благодаря которому работодателю будет проще понять, действительно ли вы им подходите или же хороши лишь в теории, но не на практике. Поэтому заранее потренируйтесь (подготовьте краткую, но емкую самопрезентацию), чтобы во время интервью убедить вашего потенциального босса, что вы именно тот человек, который принесет неоценимую пользу компании. Не стесняйтесь уточнять, какие задачи будут стоять перед вами в случае положительного ответа и впечатлите их несколькими «блестящими» идеями по поводу оптимизации процесса, которые перевесят чашу весов в вашу пользу.

Не упускайте детали и настройтесь на победу

Постарайтесь на волноваться во время интервью, расслабьтесь, представьте себе, что перед вами не просто человек, от которого зависит ваша карьера, а самодостаточная личность со своими интересами (переживаниями и амбициями). Наверняка вам было бы интересно чуть больше узнать о человеке, руководящем данной компанией. Кроме того, не забывайте о том, что последнее впечатление о вас должно быть таким же приятным, как и первое, поэтому постарайтесь вовремя и грамотно закончить беседу. После окончания разговора еще раз поблагодарите своего собеседника за встречу, обратите внимание на какие-нибудь мелочи (например, на сертификат, диплом и другую памятную вещь, расположенную на стене или столе), похвалите интерьер и уточните, что ваши вкусы совпадают. Это приятно удивит человека, заставляя поверить, что раз у вас схожие вкусы в оформлении и так далее, то и в работе они наверняка совпадут.