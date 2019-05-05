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5 историй из практики психолога о том, как вернуть в свою жизнь радость и счастье

Все мы смотрим на жизнь по–разному, а стрессы, проблемы и трагедии выбивают из колеи, приводя к бессоннице, апатии, депрессии. Многим людям сложно справиться с таким состоянием, вернуть себе себя и смысл жизни. Как раскрасить жизнь яркими красками и вновь научиться радоваться — в материале Passion.ru и Ольги Романив.
Ольга Романив,
семейный психолог и писатель, основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений»

Получая удар от судьбы, человеку хочется опустить руки, закрыться в себе и больше никого не впускать в свою жизнь. Такая отгороженность — защитная реакция от потерь и неудач. Кажется, что если остаться в одиночестве и не подпускать к себе никого, станет проще. Но, закрывшись, человек остается в своей беде, горе и лелеет их, тем самым только увеличивая разрыв с миром.

Замещение

Татьяна почувствовала на себе, что значит парить в облаках и камнем падать вниз — ее роман развивался скачками. Любимый человек то доставал «звезду с неба», совершая ради нее маленькие и неожиданные подвиги, то надолго пропадал, не давая о себе знать. Татьяну мучила эта ситуация, ей хотелось развития, а неизвестность только приводила к опустошенности. Молодая женщина не могла понять, куда приведут ее такие отношения. Она перестала нормально спать, многое для нее стало неинтересным — девушка просто не замечала всего, что происходит вокруг. Годовалый странный роман выбил ее из колеи, Татьяна не могла думать о чем–то другом, постоянно задавая себе вопросы, на которые не находила ответа.

Ситуацию изменила новая работа — Татьяна стала преподавать в университете, о чем давно мечтала. Работа со студентами увлекла ее, и девушка сама не заметила, как перестала думать о неудачных отношениях. Образ когда–то любимого мужчины начал все меньше появляться в ее мыслях. Татьяна думала о нем теперь уже с благодарностью — именно неудачный роман в итоге повернул ее жизнь в другое русло, привел к интересной работе и исполнению мечты, а потом к кардинальным изменениям в жизни, настоящей любви и счастью.

Совет:

Замыкаясь в себе и пытаясь разобраться в ситуации, вы тем самым закрываете для себя новые возможности и перспективы. Принимайте неудачные отношения как опыт и еще один шаг вперед. Научитесь переключаться на что–то интересное и важное для себя — учебу, работу, саморазвитие. Увлекаясь делом, вы всецело отдаетесь ему, а времени на тревоги и переживания не останется — вы начнете получать удовольствие от жизни, сами того не замечая.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Вера в себя

Екатерина чувствовала себя ненужной, лишней, ей казалось, что жизнь закончилась, и впереди у нее не будет ничего хорошего. Девушка всегда мечтала о семье — любимом мужчине рядом и детях. Но отношения с мужчинами заканчивались быстро, многие не длились и года. Екатерина стала чувствовать свою вину за происходящее, пытаясь найти причину скоротечности отношений. Девушка начала бояться. Для нее каждые новые отношения означали не только сиюминутное счастье, но и страх, что это счастье скоро уйдет. Екатерина ограничила свое общение с противоположным полом до минимума и только в пределах работы. Самооценка девушки упала настолько, что она старалась как можно меньше привлекать к себе внимание, превратив себя из привлекательной молодой женщины в тень, которую никто не замечает.

Совет:

Как бы это банально ни звучало, но женская самооценка начинается с внешности. Ваше неудовольствие собой приводит к краху во всем — нет отношений, нет карьеры. Мир и окружающие воспринимают вас так, как вы себя зарекомендуете. Чем больше женщину радует ее отражение в зеркале, чем больше она чувствует на себе заинтересованных мужских взглядов, тем лучше она себя воспринимает. Такой жизненный подъем обеспечивает не только новые отношения, но и перспективы в работе, новые цели и возможности. Ощущение себя привлекательной и интересной — шаг в сторону радости. Поэтому, чтобы вернуть удовольствие от жизни, надо поверить в себя, поменять свой образ, мысли и стиль жизни.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Поддержка

За время беременности Елена сильно набрала вес. Счастье материнства омрачалось депрессией от своего вида — молодая мама практически перестала выходить на улицу. Послеродовая депрессия привели к агора– и охлофобии — появилась боязнь открытых пространств и большого скопления людей. Выход на улицу Елена ограничивала прогулкой с сыном и походом в магазин. Она занималась собой, но период грудного кормления только прибавил вес, а не снизил его. Молодая женщина была в отчаянии, а ее состояние отражалось на малыше.

Справиться с депрессией и победить фобии Елене помог муж. Алексей делал просто: он брал сына на руки и шел на прогулку. Выходя, говорил жене: «Мы ждем тебя с коляской на улице». Постепенно вес Елены пришел в норму, а благодаря любви, поддержке и заботе мужа молодая женщина перестала бояться.

Совет:

Если вы хотите выйти из состояния депрессии, какой бы ни была ее причина, принимайте помощь и поддержку со стороны близких и друзей. Помните: в своем горе или несчастье не надо зацикливаться, отстраняясь от любого общения. Какой бы трагичной ни была ситуация, приведшая вас к апатии ко всему, именно поддержка и любовь родных людей поможет вам выйти из вакуума, которым вы себя окружили.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Филантропия

После смерти мужа Антонина долго не могла найти себя. Ей казалось, что жизнь закончилась. Дети и внуки поддерживали ее, но взаимная любовь и забота временами давала «сбои» — родные жили в другой стране и не могли быть всегда рядом с ней. Антонина порой чувствовала бесконечное одиночество. Свои страдания и переживания женщина «уносила» в церковь. Там она чувствовала то умиротворение, которого ей не хватало после смерти любимого мужа. Сначала она просто ходила на службы, ставила свечи. Позже стала помогать в храме, организовала бесплатные обеды для бездомных, собирала вещи для малообеспеченных семей. Она отдавала нерастраченную любовь нуждающимся людям, несла им добро и заботу, получая взамен благодарность и радость.

Совет:

Болгарская пословица гласит: «Делай добро и бросай его в воду». Доброта и душевная теплота должны быть отданы другим, ведь всегда есть люди, кому хуже, чем вам. И им нужна помощь. Займитесь благотворительностью, начиная с малого. Любые добрые дела приносят счастье и успокоение от того, что вы это делаете, даря радость другим. Помогайте в церкви или больнице, детском доме, доме престарелых или в интернате для инвалидов, дарите ощущение нужности другим людям, тогда и в вашей душе появится покой и радость.

Простые радости

Марину с юности называли «охотницей за деньгами». Девушка всегда стремилась к безбедной жизни за счет мужчины, а супружество считала лучшим способом для достижения своей цели. Своего она добилась — Владимир был тем мужчиной, кто мог обеспечить ее всем. Но райская жизнь закончилась сразу после ЗАГСа. Идеальный мужчина исчез, а вместо него появился тиран и ревнивец. Марина оказалась запертой в золотой клетке — Владимир не позволял лишний раз выйти из дома, запретив всяческое общение с родственниками и друзьями. Девушка оказалась заложницей своих желаний. Ей уже не были нужны те блага, которые у нее были. Муж мог ее ударить, а каждый день Марины проходил в страхе. Девушка перестала нормально есть и спать, вздрагивала при каждом шорохе — она полностью потеряла себя, подчинившись желаниям и требованиям мужа. Прожив так три года, Марина пересилила себя и подала на развод. Вырвавшись из золотой клетки, в которой девушка чувствовала себя пленницей, она стала радоваться самым простым вещам — солнцу, пению птиц, снегу и дождю, улыбкам прохожих, цветам и набухающим на деревьях почкам. Марина поняла, что истинная ценность жизни не в деньгах, а в том, что и кто тебя окружает, а самая большая радость — жить, а не существовать.

Совет:

Начните обращать внимание на все, что вас окружает, включая природу, погодные условия, животных и людей. Вы не живете в пустоте, а порадоваться можно теплому пледу в холодный день, котенку, найденному на улице, которого вы принесли домой, ароматному чаю, душевной беседе с близкими людьми или шумной веселой компании друзей. Помните: мир открыт для вас, жизнь продолжается, а счастье начинается с простых и привычных мелочей.

Текст: Ольга Романив

Фото: Vostock Photo

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