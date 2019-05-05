5 историй из практики психолога о том, как вернуть в свою жизнь радость и счастье

Получая удар от судьбы, человеку хочется опустить руки, закрыться в себе и больше никого не впускать в свою жизнь. Такая отгороженность — защитная реакция от потерь и неудач. Кажется, что если остаться в одиночестве и не подпускать к себе никого, станет проще. Но, закрывшись, человек остается в своей беде, горе и лелеет их, тем самым только увеличивая разрыв с миром.

Замещение

Татьяна почувствовала на себе, что значит парить в облаках и камнем падать вниз — ее роман развивался скачками. Любимый человек то доставал «звезду с неба», совершая ради нее маленькие и неожиданные подвиги, то надолго пропадал, не давая о себе знать. Татьяну мучила эта ситуация, ей хотелось развития, а неизвестность только приводила к опустошенности. Молодая женщина не могла понять, куда приведут ее такие отношения. Она перестала нормально спать, многое для нее стало неинтересным — девушка просто не замечала всего, что происходит вокруг. Годовалый странный роман выбил ее из колеи, Татьяна не могла думать о чем–то другом, постоянно задавая себе вопросы, на которые не находила ответа.

Ситуацию изменила новая работа — Татьяна стала преподавать в университете, о чем давно мечтала. Работа со студентами увлекла ее, и девушка сама не заметила, как перестала думать о неудачных отношениях. Образ когда–то любимого мужчины начал все меньше появляться в ее мыслях. Татьяна думала о нем теперь уже с благодарностью — именно неудачный роман в итоге повернул ее жизнь в другое русло, привел к интересной работе и исполнению мечты, а потом к кардинальным изменениям в жизни, настоящей любви и счастью.

Совет:

Замыкаясь в себе и пытаясь разобраться в ситуации, вы тем самым закрываете для себя новые возможности и перспективы. Принимайте неудачные отношения как опыт и еще один шаг вперед. Научитесь переключаться на что–то интересное и важное для себя — учебу, работу, саморазвитие. Увлекаясь делом, вы всецело отдаетесь ему, а времени на тревоги и переживания не останется — вы начнете получать удовольствие от жизни, сами того не замечая.