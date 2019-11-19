10 неоспоримых «женских истин», которые вам лучше принять (для вашей же пользы)
Вы не обязаны выходить замуж, если сами того не хотите
Давно прошли те времена, когда главное предназначение женщины было в том, чтобы выйти замуж и родить ребенка. Никто не спорит, что семья – самое важное, что есть у человека, но если вдруг вы поняли, что брак и дети – абсолютно не ваша история, то вы не должны за то оправдываться или чувствовать себя не такой, как все. Вы можете спокойно заниматься творчеством, строить карьеру, путешествовать, духовно развиваться и так далее, и вернуться к вопросу замужества тогда, когда поймете, что вам то действительно нужно. В противном случае вы можете спокойно наслаждаться жизнью и тем, что у вас есть на данный момент.
Ваши чувства и эмоции – на первом месте
Не забывайте, что ваша жизнь – лишь ваша и никто не вправе вам указывать, что для вас будет лучше и как вам поступить в той или иной ситуации. Точно также, что никто не может требовать от вас что-то, что вам совершенно не свойственно. Вы сами можете решить, что вам нужно на данный момент и действовать, в соответствии со своими желаниями и чувствами (а не подстраиваться под окружающих, потому что им то выгодно).
Подстраиваться под мужчину – последнее дело
Сексологи напоминают, что ни в коем случае не стоит подстраиваться под кого-либо и меняться в угоду другим. Во-первых, никто не может дать гарантию, что, изменившись вы не потеряете свою индивидуальность и не перестанете быть интересны своему партнеру. А во-вторых, любые изменения должны быть на пользу вам самим, а не кому-то. Если вы понимаете, что вам не комфортно в новом образе, который вам хотят навязать, то просто скажите об том.
Фото: vostock-photo
Семья и друзья – самое ценное, что у вас есть
Поверьте, что в старости вы будете жалеть, что так мало времени проводили с теми, кто вам по-настоящему дорог. Ведь эмоции, впечатления и искренние чувства не купишь ни за какие деньги, потому не стоит откладывать их на последний момент. Кто знает, как сложится ваша дальнейшая судьба, потому постарайтесь ценить каждый момент, наслаждаться тем, что у вас есть и не портить отношения с близкими людьми.
Как не молодитесь – годы возьмут свое
Психологи и эксперты в области красоты не устают повторять, что нет ничего прекраснее возрастных изменений, а вот пластическое вмешательство зачастую может негативным образом сказаться не только на вашей внешности, но и на вашем самочувствии. Потому не стоит себя «перекраивать» в погоне за трендами и молодостью, а спокойно принять тот факт, что вы стареете, но все еще остаетесь эффектной и очаровательной.
Вредные привычки действительно «съедают» вашу красоту
Ни для кого не секрет, что пагубные привычки негативным образом влияют на вашу красоту и с этим не поспоришь. Потому если вы хотите, как можно дольше оставаться молодой, здоровой и прекрасной, то постарайтесь забыть о пагубных пристрастиях и почаще прислушиваться к своему организму (чтобы вовремя среагировать на изменения и предпринять соответствующие меры). Для начала пересмотрите свой рацион, добавьте умеренные спортивные нагрузки (если до того момента вы не дружили со спортом, то не стоит сразу же начинать с каждодневных тренировок, нагрузку следует увеличивать постепенно), ограничьте употребление вредных напитков и устраивайте себе регулярный отдых.
Красота на самом деле не требует жертв
Вместо того, чтобы слепо следовать моде и выбирать то, что вам не подходит, лучше сконцентрируйте свое внимание на тех, вещах, которые не будут причинять вам неудобств или негативным образом отражаться на вашем здоровье. Например, вместо того чтобы «портить» ноги неудобными шпильками и отвлекаться от важных дел, лучше выбрать комфортную обувь и спокойно наслаждаться жизнью.
Фото: vostock-photo
Не стоит гнаться за теми, кто «лучше и успешнее»
Всегда найдутся те, кто успешнее (красивее, богаче, счастливее и так далее), поэтому не стоит завидовать окружающим и пытаться «прожить» их жизнь. Никто не говорит, что не нужно брать пример с тех, у кого получилось изменить судьбу и самостоятельно добиться впечатляющих высот, но делать это необходимо с учетом ваших собственных потребностей и амбиций. Возможно, вы поймете, что достигли того уровня, к которому стремились и не собираетесь прыгать выше головы лишь потому, что сосед (или просто знакомый) добился чуть большего, чем вы. Лучше сконцентрируйтесь на том, что делает вас счастливой, даже если кому-то это не нравится или покажется слишком скучным.
Ваши проблемы не интересуют никого, кроме вас
Это действительно так. Как бы вам не хотелось верить в то, что однажды придет добрый человек и за вас решит все проблемы - этого не произойдет. Нет, мир, конечно не без добрых людей, однако не стоит забывать, что в большинстве случаев вы останетесь один на один со своими трудностями и от того, как быстро вам удастся сконцентрироваться и найти выход, будет зависеть благоприятный исход ситуации.
Работа не должна отнимать все ваше время
Вопреки расхожему мнению, что работать нужно не покладая рук, чтобы добиться определенных высот и ни в чем себе не отказывать в будущем, не стоит забывать о том, что пока вы трудитесь на благо компании, ваше время (здоровье и возможности) тоже уходят. И вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом (или исполнить заветную мечту), вы тратите все свое время на покорение карьерной лестницы. Очень много успешных дам, добившихся определенных высот, с сожалением отмечают, что из-за постоянной нагрузки и переработок у них не было возможности родить ребенка или просто построить нормальную семью (скажем прямо – не все мужчины выдержат напряженный график своей супруги и ее самоотдачу). И если бы можно было бы что-то исправить, то они бы чуть меньше времени проводили бы в офисе и чуть больше посвящали себе.
Фото: vostock-photo
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