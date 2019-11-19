10 неоспоримых «женских истин», которые вам лучше принять (для вашей же пользы)

Вы не обязаны выходить замуж, если сами того не хотите

Давно прошли те времена, когда главное предназначение женщины было в том, чтобы выйти замуж и родить ребенка. Никто не спорит, что семья – самое важное, что есть у человека, но если вдруг вы поняли, что брак и дети – абсолютно не ваша история, то вы не должны за то оправдываться или чувствовать себя не такой, как все. Вы можете спокойно заниматься творчеством, строить карьеру, путешествовать, духовно развиваться и так далее, и вернуться к вопросу замужества тогда, когда поймете, что вам то действительно нужно. В противном случае вы можете спокойно наслаждаться жизнью и тем, что у вас есть на данный момент.

Ваши чувства и эмоции – на первом месте

Не забывайте, что ваша жизнь – лишь ваша и никто не вправе вам указывать, что для вас будет лучше и как вам поступить в той или иной ситуации. Точно также, что никто не может требовать от вас что-то, что вам совершенно не свойственно. Вы сами можете решить, что вам нужно на данный момент и действовать, в соответствии со своими желаниями и чувствами (а не подстраиваться под окружающих, потому что им то выгодно).

Подстраиваться под мужчину – последнее дело

Сексологи напоминают, что ни в коем случае не стоит подстраиваться под кого-либо и меняться в угоду другим. Во-первых, никто не может дать гарантию, что, изменившись вы не потеряете свою индивидуальность и не перестанете быть интересны своему партнеру. А во-вторых, любые изменения должны быть на пользу вам самим, а не кому-то. Если вы понимаете, что вам не комфортно в новом образе, который вам хотят навязать, то просто скажите об том.