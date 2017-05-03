Не можете вспомнить имя одноклассницы — годы берут свое. Забыли, что хотели сказать, — старость не радость. Но стоит ли винить во всем возраст, может быть, есть другие причины ухудшения памяти?

Согласно исследованиям, в 45 лет память ухудшается незначительно: всего на 3,6% по сравнению с тем, какой она была в 35 лет. Поэтому до наступления старости нет смысла винить годы, у пробелов в воспоминаниях есть другие источники — и они нормальны.

Влияние времени

Факты, знания и события постепенно стираются, если вы не пользуетесь ими ежедневно. Хотя вы считаете признаком слабой памяти то, что не помните школьную программу по литературе или фамилию знаменитого актера, ученые считают это полезным свойством. Благодаря ему мозг самоочищается от неиспользуемых воспоминаний, у вас высвобождается место для новой или более полезной информации.

Рассеянность

Этот тип забывчивости возникает, когда вы не концентрируете внимание на действиях. Вы не можете найти ключи, потому что сосредоточились не на том, куда их положить, а на том, что предстоит сделать в офисе или что приготовить на ужин. Мозг не умеет выполнять два дела одновременно, поэтому выделяет максимум объема на приоритетную задачу, но не сохраняет данные о второстепенных (например, куда вы бросили вещи). Погруженность в свои мысли тоже влияет на то, что вы не помните просьбу подруги или не принимаете вовремя лекарство.