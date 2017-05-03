Время от времени вы строите воздушные замки, но без веры, что однажды они приобретут прочный фундамент. Вы ошибаетесь — воображение может больше, чем о нем принято думать.

В книге «Тайна» и ей подобных авторы убеждают: достаточно представить желаемое, и вы его получите. На что ваш скептически настроенный разум отвечает: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Чего же можно добиться с помощью визуализации?

Как это работает

Впервые о пользе визуализации заговорили во всем мире после того, как Чарльз Гарфилд написал книгу «Пиковые достижения», в которой утверждал, что советские олимпийцы, тратившие половину времени на мысленные тренировки, выступали лучше тех, кто отдавал 100% времени физическим упражнениям. С тех пор ученые находят новые подтверждения тому, как проделанные в воображении занятия улучшают спортивную форму. Так, в исследовании 2007 года выяснилось, что люди, которые мысленно представляли, как они поднимают штангу, добились почти таких же показателей, как те, которые пять раз в неделю по 15 минут занимались на скамье для жима.

Психологи объясняют позитивный эффект тем, что реальное действие и его представление активируют одни и те же нейронные сети. То есть если вы идете по беговой дорожке или только фантазируете об этом, мозг посылает одинаковые импульсы к задействованным частям тела.

Если вы не стремитесь стать знаменитой спортсменкой или превращать живот в кубики, то мысленные занятия помогут вам в других областях: закрепить знания иностранного языка, развить мелкую моторику рук (если вы рисуете или вяжете), повысить гибкость, провести сложные переговоры. Причина в том, что мысленные репетиции повышают внимание, помогают успокоиться и снижают стресс. И, конечно, не надо сбрасывать со счетов психологический эффект: повторение в уме какого-то действия создает ощущение, что оно вам хорошо знакомо, а значит, вы испытываете уверенность.