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Уволить невозможно оставить: как отстоять свои права при потере работы во время декрета

За женщиной в период декрета сохраняется ее должность. Но как быть, если работодатель не хочет ждать вас из декретного отпуска? Из-за чего все же можно попасть под сокращение и на какие выплаты можно рассчитывать? Обо всем этом поговорили с адвокатом Ольгой Митрофановой.
Уволить невозможно оставить: как отстоять свои права при потере работы во время декрета
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Начальник сотрудницы в декрете может по своей инициативе уволить или сократить ее только в том случае, если компания перестает существовать, а всех сотрудников распускают, заверила Ольга Митрофанова.

Есть только три случая, когда декретную ставку сотрудницы вообще можно изменить:

• Перевод на другую должность с сохранением зарплаты.

• Увольнение по соглашению сторон.

• Увольнение из-за ликвидации компании.

Все это делается только с согласия сотрудницы. Если женщина откажется от такого варианта, самостоятельно работодатель ничего изменить не сможет.

Ольга Митрофанова и Виктория Разницина

Ольга Митрофанова и Виктория Разницина

Фото: Пресс-служба

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Увольнение по соглашению сторон

Если начальник приходит и просит написать вас заявление на увольнение «по собственному желанию», а вы и не собирались — не соглашайтесь на провокации! Предложите руководителю написать заявление «по соглашению сторон».

Для вашего работодателя этот вариант самый безболезненный — оспорить такое соглашение в суде очень и очень трудно, а вы получите деньги за неожиданное увольнение — сумма будет зависеть от того, как вы договоритесь с начальством.

Вам положены выплаты:

  • За неотгулянный отпуск.
  • Заработная плата за отработанные дни.
  • По соглашению с начальством, вы можете получить выходное пособие. Его размер определяется трудовым или коллективным договором.

Увольнение из-за ликвидации компании

Если компания, в которой вы работаете, закрывается, начальство обязано лично и под подпись сообщить вам об этом за два месяца. Руководство должно проследить, что вы точно уведомлены, поэтому вас либо вызовут в офис, либо придут к вам домой.

Вам должны выплатить:

• Зарплату за отработанные дни.

• Компенсацию неиспользованного отпуска.

• Выходное пособие размером в две среднемесячных зарплаты.

Если после увольнения у вас не получается найти новую работу дольше, чем два месяца, вы можете встать на учет в службу занятости. Там вам помогут с трудоустройством и выплатят третью среднемесячную зарплату.

Уволить невозможно оставить: как отстоять свои права при потере работы во время декрета

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look press

Если в декрет уходит другой родственник

В отпуск по уходу за ребенком может уходить любой совершеннолетний родственник: отец, дедушка, бабушка или брат (если они работают официально).

С родственниками правила такие же: должность и место в компании сохраняются. Пока ребенку не исполнится полтора года, сотрудник в декрете каждый месяц будет получать пособие — 40% от средней зарплаты.

Права беременных женщин и молодых мам в России хорошо защищены Трудовым Кодексом. Если вы официально трудоустроены и хорошо знаете свои права, уволить вас практически невозможно.

С 15 августа «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!» снова встали на защиту тех, чьи права нарушают. Адвокат Ольга Митрофанова и журналистка Виктория Разницина придут на помощь и решат все вопросы.

Фото: пресс-служба, Andrey Arkusha, Ute Grabowsky/ photothek.net/ Global Look press

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