Уволить невозможно оставить: как отстоять свои права при потере работы во время декрета
Начальник сотрудницы в декрете может по своей инициативе уволить или сократить ее только в том случае, если компания перестает существовать, а всех сотрудников распускают, заверила Ольга Митрофанова.
Есть только три случая, когда декретную ставку сотрудницы вообще можно изменить:
• Перевод на другую должность с сохранением зарплаты.
• Увольнение по соглашению сторон.
• Увольнение из-за ликвидации компании.
Все это делается только с согласия сотрудницы. Если женщина откажется от такого варианта, самостоятельно работодатель ничего изменить не сможет.
Фото: Пресс-служба
Увольнение по соглашению сторон
Если начальник приходит и просит написать вас заявление на увольнение «по собственному желанию», а вы и не собирались — не соглашайтесь на провокации! Предложите руководителю написать заявление «по соглашению сторон».
Для вашего работодателя этот вариант самый безболезненный — оспорить такое соглашение в суде очень и очень трудно, а вы получите деньги за неожиданное увольнение — сумма будет зависеть от того, как вы договоритесь с начальством.
Вам положены выплаты:
- За неотгулянный отпуск.
- Заработная плата за отработанные дни.
- По соглашению с начальством, вы можете получить выходное пособие. Его размер определяется трудовым или коллективным договором.
Увольнение из-за ликвидации компании
Если компания, в которой вы работаете, закрывается, начальство обязано лично и под подпись сообщить вам об этом за два месяца. Руководство должно проследить, что вы точно уведомлены, поэтому вас либо вызовут в офис, либо придут к вам домой.
Вам должны выплатить:
• Зарплату за отработанные дни.
• Компенсацию неиспользованного отпуска.
• Выходное пособие размером в две среднемесячных зарплаты.
Если после увольнения у вас не получается найти новую работу дольше, чем два месяца, вы можете встать на учет в службу занятости. Там вам помогут с трудоустройством и выплатят третью среднемесячную зарплату.
Фото: Andrey Arkusha/ Global Look press
Если в декрет уходит другой родственник
В отпуск по уходу за ребенком может уходить любой совершеннолетний родственник: отец, дедушка, бабушка или брат (если они работают официально).
С родственниками правила такие же: должность и место в компании сохраняются. Пока ребенку не исполнится полтора года, сотрудник в декрете каждый месяц будет получать пособие — 40% от средней зарплаты.
Права беременных женщин и молодых мам в России хорошо защищены Трудовым Кодексом. Если вы официально трудоустроены и хорошо знаете свои права, уволить вас практически невозможно.
С 15 августа «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!» снова встали на защиту тех, чьи права нарушают. Адвокат Ольга Митрофанова и журналистка Виктория Разницина придут на помощь и решат все вопросы.
Фото: пресс-служба, Andrey Arkusha, Ute Grabowsky/ photothek.net/ Global Look press