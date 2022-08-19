Уволить невозможно оставить: как отстоять свои права при потере работы во время декрета

Увольнение по соглашению сторон

Если начальник приходит и просит написать вас заявление на увольнение «по собственному желанию», а вы и не собирались — не соглашайтесь на провокации! Предложите руководителю написать заявление «по соглашению сторон».

Для вашего работодателя этот вариант самый безболезненный — оспорить такое соглашение в суде очень и очень трудно, а вы получите деньги за неожиданное увольнение — сумма будет зависеть от того, как вы договоритесь с начальством.

Вам положены выплаты:

За неотгулянный отпуск.

Заработная плата за отработанные дни.

По соглашению с начальством, вы можете получить выходное пособие. Его размер определяется трудовым или коллективным договором.

Увольнение из-за ликвидации компании

Если компания, в которой вы работаете, закрывается, начальство обязано лично и под подпись сообщить вам об этом за два месяца. Руководство должно проследить, что вы точно уведомлены, поэтому вас либо вызовут в офис, либо придут к вам домой.

Вам должны выплатить:

• Зарплату за отработанные дни.

• Компенсацию неиспользованного отпуска.

• Выходное пособие размером в две среднемесячных зарплаты.

Если после увольнения у вас не получается найти новую работу дольше, чем два месяца, вы можете встать на учет в службу занятости. Там вам помогут с трудоустройством и выплатят третью среднемесячную зарплату.