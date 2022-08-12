Ипотека, брачный договор, суд: как делить квартиру с бывшим мужем при разводе
Что не надо делить
Все, что принадлежало супругам до брака, — остается у них. Согласно закону, квартира, переданная по наследству или полученная в дар мужем или женой, не делится при разводе. Если вы предоставите документы, подтверждающие факт наследования или дарственную, то суд исключит такую недвижимость из процесса. Исключением из правила может стать ремонт — если один из супругов докажет, что он провел дорогостоящие работы в подаренной родственниками квартире.
А как делить ремонт?
Например, квартира принадлежала вам еще до брака и после развода остается вашей. Но за время совместной жизни в этой квартире был сделан ремонт, который оплачивал муж. Ремонт — дело вкуса. И пределов стоимости у хорошего ремонта нет: были проведены масштабные работы, перепланировка, отделка дорогостоящими материалы и так далее. Тогда вложенные деньги могут считаться «неотделимым улучшением».
Фото: Пресс-служба
В таком случае суд рассмотрит доказательства и может взыскать ремонт, как неосновательное обогащение. Его вы обязаны будете возвратить супругу. Каждый подобный случай суд рассматривает в индивидуальном порядке и решает: есть ли нарушение прав или нет
Попробуйте договориться
Брачный договор — действенный способ урегулирования имущественных отношений. Вступая в брак осознанно, люди «на берегу» договариваются о раздельном или смешанном владении имуществом. Супруги могут прописать в договоре все до мелочей: кому и что принадлежит во время совместной жизни. Покупаемая квартира записывается на мужа, машина — на жену. Или все оформляется в равных долях, даже если жилье приобреталось на деньги одного супруга.
Если вы покупаете недвижимость сообща, но ваши финансовые вложения не равны, это тоже можно учесть — пропишите в контракте, что вам принадлежат разные доли пропорционально расходам. Или напротив, можно указать, что имущество переходит к конкретной стороне вне зависимости от ее вклада.
Брачный договор регулирует отношения между супругами, то есть заключить его возможно только на основании оригинала свидетельства о заключении брака. Вы можете составить его в любой момент семейной жизни, в том числе — перед самым разводом. Заверенный нотариусом документ имеет законную силу и суд будет делить имущество согласно ему.
Фото: West Coast Surfer/ Global Look press
Если делить имущество будет судья
Есть два вида имущественных отношений между супругами: совместный и раздельный. Российское законодательство, а именно Семейный кодекс, устанавливает, что если у пары нет брачного договора, то будут применяться общие правила при разделе имущества: все приобретенное за период отношений становится совместным и при разводе делится пополам. Тогда вопрос раздела недвижимости придется решать через суд.
Чаще всего судья делит приобретенную в браке квартиру с учетом стоимости поровну, ориентируясь на одинаковые права супругов, по закону. Если одна из сторон не согласна с решением судьи, то бракоразводный процесс может затянуться на долгое время и принести дополнительные траты.
Если квартира в ипотеке
Квартира в залоге у банка может быть разделена между супругами в равных долях без получения согласия банка. Однако для раздела самого ипотечного кредита понадобится согласие кредитора на изменение условий и сторон кредита. Как правило, банки неохотно идут на изменение таких условий.
Фото: Alexei Moschenkov/ Global Look press
Если вам не удалось между собой договориться, как поделить квартиру, то этим займется суд. Каждый случай индивидуален: кому-то с первым взносом помогли родители, кто-то использовал свои личные накопления до брака, а другие — покупали все на совместные деньги. Итог раздела будет разный.
Например, вы купили с супругом квартиру стоимостью 10 млн рублей в ипотеку. Первый взнос — 5 млн рублей вам подарили родители. Остальная часть кредита — общие накопления. Как будет делиться квартира в случае развода?
Подаренные средства — являются вашей собственностью и не могут считаться совместными накоплениями. Ваши личные средства на покупку квартиры составили 50% от стоимости квартиры, значит, 1/2 доли в праве собственности на квартиру уже принадлежат вам. Общие накопления на покупку квартиры составили также 50%. При разделе имущества супругов, как правило, общее имущество делится пополам. Половина от 50% составляет 25%, или 1/4. В совокупности вы можете получить долю в размере 3/4, которая складывается из 1/2 (личные денежные средства) и 1/4 (доля в общем имуществе супругов).
При этом вы должны будет доказать в суде, что первый взнос сделан на деньги, подаренные вам. А для этого нужно показать, что родители фактически передавали деньги. Достаточными доказательствами, как правило, являются расписки о получении денежных средств, договоры дарения, выписки по счету.
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Фото: пресс-служба, West Coast Surfer, Alexei Moschenkov, CHROMORANGE/ Bilderbox/ Global Look press