Ипотека, брачный договор, суд: как делить квартиру с бывшим мужем при разводе

Попробуйте договориться

Брачный договор — действенный способ урегулирования имущественных отношений. Вступая в брак осознанно, люди «на берегу» договариваются о раздельном или смешанном владении имуществом. Супруги могут прописать в договоре все до мелочей: кому и что принадлежит во время совместной жизни. Покупаемая квартира записывается на мужа, машина — на жену. Или все оформляется в равных долях, даже если жилье приобреталось на деньги одного супруга.

Если вы покупаете недвижимость сообща, но ваши финансовые вложения не равны, это тоже можно учесть — пропишите в контракте, что вам принадлежат разные доли пропорционально расходам. Или напротив, можно указать, что имущество переходит к конкретной стороне вне зависимости от ее вклада.

Брачный договор регулирует отношения между супругами, то есть заключить его возможно только на основании оригинала свидетельства о заключении брака. Вы можете составить его в любой момент семейной жизни, в том числе — перед самым разводом. Заверенный нотариусом документ имеет законную силу и суд будет делить имущество согласно ему.