Бывает, вы дружелюбно разговариваете с человеком, а он внезапно из милого зайчика превращается в огнедышащего дракона, который угрожающе клацает зубами. Если перед этим вы не обзывали собеседника, значит, причина в одной из фраз, которую вы произнесли.

«Все могло быть и хуже »

Вы, конечно, считаете, что изливаете свет вселенской мудрости на человека, который ждет вашей поддержки. Но вместо нее он слышит: «Подумаешь, уволили (обокрали/унизили). Вот если бы еще кирпич на голову упал, тогда стоило бы жаловаться». Иными словами, вы обесцениваете чужие переживания. Если хотите закрепить эффект, то пообещайте: «Все будет хорошо!» Теперь можете удовлетворенно потереть руки: депрессия вашему собеседнику обеспечена. Понятно, что у вас нет злого умысла, вы на самом деле верите, что чудеса случаются. Но когда другой человек делится с вами переживаниями, то он ждет проявления эмпатии, а не цитат из восточной философии.

«Я тебя услышала»

Если бы эту фразу произнос человек, лишенный слуха, то она вызвала бы у окружающих слезы умиления. В остальных случаях она провоцирует ссору, потому что ваш визави переводит ее так: «Ори на полтона ниже, я тебя хорошо слышу» или «Я поняла твое мнение, но меня оно не интересует». И только не делайте вид, что вы не это имели в виду.

«Ты меня, конечно, извини, но…

…я хочу сказать тебе гадость». Вам дико неудобно — вы собираетесь нанести запрещенный удар, а чтобы смягчить его, вы вроде как предупреждаете собеседника. Не заблуждайтесь, легче ему не станет. Когда вам на ум приходит эта фраза, вы предчувствуете, что несправедливо обойдетесь с человеком, но почему-то не останавливаете себя. Будьте уверены, вы получите садистское удовлетворение от причинения боли другому, ответные оскорбления — тоже.