Британский архитектор арабского происхождения, ученица Рэма Колхаса, представительница деконструктивизма Заха Хадид получила Притцкеровскую премию, которая считается аналогом Нобелевской премии, ровно 13 лет назад. Церемония вручения состоялась в здании Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге.
Заха Задид известна многими необычными проектами: реконструированный лыжный трамплин в австрийском Инсбруке, Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати (США), Центр Гейдара Алиева в Азербайджане, бизнес-центр «Пересвет-Плаза» в Москве, Национальный музей искусств ХХI века в Риме.
Фото: Global Look Press