Эти знаменитости категорически против обсуждения своей личной жизни с журналистами и поклонниками. За вопросы о сокровенном во время интервью от них можно получить... ответы в духе «Без комментариев!» и «Счастье любит тишину». Или просто получить, как однажды произошло с фотографом, снимавшим Евгения Цыганова и Юлию Снигирь.

Юлия Снигирь

Многие известные артисты скрывают свою личную жизнь по вполне понятным причинам — хотят оградить себя от потока негативных комментариев и нападок. Юлия Снигирь и Евгений Цыганов готовились к рождению сына Федора под прицелом фотокамер и осуждаюших взглядов: актер ушел от беременной жены, которая должна была родить ему седьмого ребенка. Ситуация и правда непростая, а тут еще все лезут с неудобными вопросами.

Пиком противостояния пары и навязчивой широкой общественности была бессвязная речь нетрезвого и заметно уставшего от всех вокруг актера на церемонии вручения премии журнала GQ и его драка с фотографом. Последний пытался сфотографировать Цыганова и Снигирь возле их дома после выписки из роддома. Страсти вокруг пары уже поутихли, но говорить о своих отношениях Юлия и Евгений отказываются до сих пор.

Ольга Серябкина

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина — девушка очень откровенная во всем, что касается смелых нарядов, эротических фотосессий и песен о чувствах. Вот только о своей личной жизни певица разговаривать отказывается и не называет имя любимого мужчины. А роман, как выяснилось, был бурный.

Недавно Ольга выпустила книгу собственных стихов «Тысяча М» и загадочно рассказала о важном в ее жизни мужчине: «У меня были такие отношения с мужчиной, который сделал все фотографии к моей книге. Про него я написала стихотворение "Война", "Придуши" и много других. Мне сложно просто взять и рассказать про наши отношения, я не умею говорить, поэтому мне нравится стихотворная форма, рифма».

Анна Седокова

Анна Седокова стала очень скрытной несколько месяцев назад. В начале апреля певица родила сына Гектора, про которого рассказывает с удовольствием, а вот имя отца малыша не называет. Хотя в СМИ уже не раз появлялись сообщения о романе Ани с бизнесменом Артемом Комаровым.

При этом Анна Седокова добавляет еще больше тумана и интриги, постоянно публикуя в Instagram загадочные посты о том, что она снова любит и любима, выходит замуж, ответила согласием на важное предложение и тому подобное. В ответ на уточняющие вопросы поклонников — тишина.

Ирина Шейк

Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер вместе два года, в марте у пары родилась дочь Леа. Они по-прежнему хранят молчание о своих отношениях, если и выходят в свет вдвоем, то пробегая мимо красных дорожек, и крайне нервно реагируют на папарацци, которые пытаются сделать их совместные фотографии.

Та же история с ток-шоу — поговорить о личном с ними не удается даже интервьюирам, раскручивающим звезд первой величины на откровенные признания. К примеру, Ирина Шейк наотрез отказалась комментировать роман с Брэдли Купером на шоу Ивана Урганта. А сам Купер в студии популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес на вопрос о рождении дочери только удивленно воскликнул: «Что?!». В итоге Дедженерес сообщила актеру о том, что недавно он стал отцом, и посоветовала поискать новорожденную где-нибудь дома.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова не то чтобы слишком агрессивно относится к вопросам о личном или бросается на фотографов, которые пытаются снять ее рядом с любимым мужчиной, но в подробности никогда не вдается. И на красные дорожки избранников не выводит.

О романе Светланы Ходченковой с бизнесменом Георгием Петришиным широкая общественность узнала, когда мужчина публично сделал актрисе предложение на сцене театра после спектакля с ее участием. В итоге влюбленные расстались. О том, почему так произошло, Светлана, конечно, говорить не стала. Как и теперь не комментирует слухи о новом избраннике.

Дина Гарипова

Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова тайно вышла замуж в 2015 году. Потом певица решила подробно рассказать о свадьбе и даже показала свадебное платье. Поклонники, затаив дыхание, приготовились узнать имя жениха. Но не дождались. Свою скрытность Дина объяснила тем, что ее теперь уже супруг — непубличный и скромный человек.

Константин Хабенский

Константин Хабенский и его коллега по театру МХТ им. Чехова Ольга Литвинова расписались в одном из столичных ЗАГСов летом 2013 года, а комментарии о своей свадьбе и личной жизни давать отказываются до сих пор. Известно, что после смерти первой супруги актер один воспитывал сына Ваню и вел затворнический образ жизни, а благодаря вспыхнувшим чувствам к Ольге Литвиновой буквально расцвел и вернулся к нормальной жизни. Но никаких комментариев и мелодраматических интервью.

Фото: globallookpress, instagram, east news, VK