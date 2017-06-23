Далеко не все знаменитые, успешные, фигуристые и красивые девушки стремятся к модельным стандартам, изнуряют себя диетами и нервно считают лишние килограммы.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко — женщина видная и своими формами гордится. В последнее время в СМИ не раз появлялись новости о том, что певица сидит на жесткой диете, благодаря чему сбросила лишние килограмы и стала выглядеть более стройной. Сама Анна пару месяцев назад заявила, что в еде себя не ограничивает и худеть не собирается: «Решила, наконец, развеять миф о похудании, просто чтобы исключить заблуждения. Мой вес приблизительно один и тот же на протяжении последних 8 лет, и он меня вполне устраивает. Никаких диет я не приемлю и ем все, что мне нравится, в умеренных количествах. И я абсолютно против глупых стандартов. Каждая женщина имеет свое тело и должна оставаться собой, независимо от возраста, роста и размера». Недавно Нетребко снова заподозрили в стремлении к вожделенным многими параметрам «90-60-90». На этот раз певица высказалась в Instagram куда более резко: «Уважаемые работники СМИ! Прекратите писать бред! Я уже не раз заявляла, что не приемлю ни диет, ни похудения! Похудела на 10 килограмм?!? Да я лучше помру! Живите спокойно и кушайте хорошо, а если платья будут малы, куплю на размер больше». Кейт Уинслет

Кейт Уинслет — известная противница диет и пластических операций. Конечно, британская актриса не распускает себя и после рождения третьего ребенка ограничила себя в некоторых продуктах и сбросила набранные во время беременности 25 килокграммов. Но сидеть на диетах постоянно и стремиться носить вещи размера S? Никогда! «Я не прутик, и я отказываюсь быть прутиком. Мне бы хотелось, чтобы юные девушки, комплексующие по поводу своего тела, знали, что иметь здоровые формы — это осуществимо. Все немного комплексуют из-за своей внешности, особенно в процессе взросления. Я не придерживаюсь радикальных диет, и не стану есть вместо мяса рыбу и салаты, пока они у меня из ушей не полезут. Я делаю упражнения, много плаваю, но никогда у меня не было чувства, что у меня фигура голливудской актрисы. В детстве я была толстой, в какой-то момент весила 182 фунта (немногим меньше 83 кг). Мои сестры Анна и Бет обменивались одеждой, а я не могла. Я в семье самая маленькая с моими 5 футами 6 дюймами (1 м 69 см), у меня мамины большие ноги и круглое папино лицо», — заявила Уинслет в интервью журналу Reveal. Юлия Липницкая

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнования, фигуристка Юлия Липницкая подавала большие надежды, а потом куда-то пропала. Говорили о романтических отношениях Юли, ради которых она забросила спорт, о ее физической и эмоциональной усталости, о том, что она потеряла форму. Недавно появились слухи, что Липницкая беременна — после того, как в Сеть попали фото, на которых она выглядит заметно поправившейся. Долгое время Юля хранила молчание, но в конце концов не выдержала и ответила на очередной бестактный вопрос в соцсетях: «Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит». Моника Беллуччи

Одна из самых красивых и желанных женщин в мире Моника Беллуччи не боится стареть, любит свои морщинки и женственные формы. Актриса не делает пластические операции, в повседневной жизни отказывается от макияжа, а вот от любимых блюд — нет. Моника предпочитает родную итальнскую кухню, в фаворитах у нее — паста, круассаны с маслом, тирамису и пицца пармезаном. Белулччи в курсе, что любимая пицца отклыдывает у нее на боках, но заявляет, что не перестанет есть ее никогда. У Моники Беллуччи свои секреты красоты: «Я не из тех людей, которые просыпаются в 6 утра, чтобы пойти в спортзал. Мне достаточно просто отказаться от макарон на несколько дней перед очередными съемками. Честно говоря, я жить не могу без тортов и макаронных изделий. Иногда я позволяю себе бокал красного вина и сигарету. Мой вам совет: надо хорошо питаться, пить, заниматься любовью и много смеяться. Все остальное придет само собой». Мария Кожевникова

Мария Кожевникова тоже выступает за естественность и призывает девушек не перекраивать себя у пластических хирургов и не морить себя голодом в погоне за идеалом. Когда актриса во время беременности поправилась на 40 килограммов, она не впала в отчаяние, а спокойно начала возвращаться к своему нормальному весу — без строгих диет. «Самое главное,что вы должны понять, принять и усвоить - организм умнее нас!!! Точка‼️ Даже если Вы его переиграете всякими таблетками, чаями, напитками для похудения и т.д., это не надолго!!! Вы вернетесь к своему весу, а может еще и наберете дополнительные кг. Что касается диет, в них я тоже верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то от молочки, но... На своей практике убедилась, что диеты - это тоже обман, так как сидела я на них с 10 лет, естественно, перепробовала огромное количество и разные варианты! И, да, я не ошиблась, с 10 лет, так как я занималась профессионально художественной гимнастикой, а в этом виде спорта каждые лишние 100 грамм - это беда-бедища! Поэтому не тратьте время на поиски и покупку палочки-выручалочки, ее нет, не существует, она уже находится в Вашей голове! Итак, первое правило, кстати, наверное, самое сложное, любить себя надо в любом весе!!! Все проблемы в нашей собственной голове!!! Поэтому переходим к главной мысли этого поста, надо усвоить, что чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно, в первую очередь, избавиться от лишних и ненужных мыслей, и это - факт! После функции, которую я называю"полюби себя такой, какая ты есть" (имею в виду отражение в зеркале), надо полюбить свой организм изнутри! И здесь я тоже не буду оригинальна, хотя есть пару секретов: это вода, питание и физическая нагрузка!» — рассказала Мария в Instagram, где пообещала делиться секретами красоты и поддержания себя в здоровой форме со всеми желающими. Адель

При росте 175 сантиметров Адель весила 105 килограммов, злоупотребляла алкоголем и много курила. В 2011 году певица начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки, родила сына Анджело и решила более ответственно относиться к своему здоровью. Адель начала питаться здоровой едой и бросила курить, сбросила лишний вес, но быть похожей на моделей и демонстрировать свое тело она не хочет. «Никогда не было такого, чтобы я смотрела на обложку журнала или видеоклип и думала «Мне нужно выглядеть так же». Даже если бы у меня было тело, как на обложке «Sports Illustrated», я бы все равно носила элегантную одежду. Эксплуатация своего образа — это не очень хорошо», — заявила она в одном из интервью. Анфиса Чехова

Анфиса Чехова регулярно тренируется, придерживается здорового питания и при этом быть худышкой совершенно не стремится. Телеведущая гордится женственными формами, которые по душе и ее супругу, актеру Гураму Баблишвили. Впрочем, от сахара и некоторых других продуктов Анфиса все же отказалась: «Я не сторонница диет с похудательной целью! Но, я придерживаюсь все-таки определенного питания, не насилуя свой организм, не запрещая ему, не наступая на горло своей гастрономической песне! Питание мое интуитивное и правильное конкретно для меня, не для кого-то другого, а именно для меня! Ну, есть, конечно, какие-то вещи, которые я рекомендовала бы исключить всем: сахар, дрожжи, консерванты, газировку, жаренное во фритюре и т.д. НО! Ничего из вышеперечисленого я себе не запрещаю! Я просто не хочу этих вещей! Вкус сахара теперь, после года как я от него отказалась, кажется мне ужасно приторным, а головная боль после куска торта, такая...что я прямо слышу, как мой организм кричит мне: Неееееееет». Дрю Бэрримор