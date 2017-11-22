Некоторые знаменитости идут на жертвы ради успешной карьеры в шоу-бизнесе.

Лайма Вайкуле

Карьера Лаймы Вайкуле резко пошла вверх, когда поэт Илья Резник предложил певице записать на радио песню «Ночной костер». Композиция в итоге стала хитом, а Вайкуле начала принимать участие в больших сборных концертах звезд. Как раз в то время она забеременела и решила, что к рождению ребенку пока не готова. Второй раз прервала беременность артистка уже будучи известной и успешной — сделать это посоветовал гражданский супруг и продюсер Лаймы Андрей Латковский. Впоследствии певица старалась забеременеть и родить, но все оказалось безуспешно. Недавно Лайма Вайкуле призналась, что жалеет о том, что когда-то выбрала карьеру и лишила себя радости материнства. Ким Кэттролл

Ким Кэттролл недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему ей так и не удалось создать крепкую семью и стать матерью. Актриса заявила в эфире британского ток-шоу Life Stories, что не родила детей из-за изнурительных съемок в популярном сериале «Секс в большом городе»: «Мне было чуть больше 40, я как раз начала сниматься в "Сексе в большом городе". Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз все начали говорить. Но мой график! Смены длились по 19 часов, а то и больше. Иногда пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в 4:45 утра, а заканчивались в час-два ночи. Как бы я смогла совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что не буду иметь детей». Любовь Полищук

Любовь Полищук впервые стала мамой довольно рано: сына Алексея она родила в 23 года. Брак с первым супругом Валерием Макаровым распался, и главным в жизни актрисы стала карьера. Она столько работала и часто уезжала на гастроли, что была вынуждена сдать сына в интернат. С первого по шестой класс Алексей Макаров учился на пятидневке и даже не знал, что существуют другие школы. Опра Уинфри

Одна из самых влиятельных и богатых женщин в мире, популярнейшая телеведущая Опра Уинфри не скрывает, что ее личная жизнь сложилась непросто. Будучи девятилетней девочкой, она подвергалась домогательствам со стороны братьев, дяди и их друзей, была изнасилована и забеременела в четырнадцать лет. Опра родила ребенка, который умер вскоре после рождения. После всех этих ужасов ее отправили к отцу, который к тому времени давно развелся с ее матерью и жил отдельно. Именно отец в итоге сделал образование главным приоритетом в жизни Опры. Уже став известной телеведущей, Уинфри заявила в одном из интервью, что никогда не мечтала иметь детей и предпочла успешную карьеру семейной жизни. Правда, встретить любимого мужчину Опре Уинфри все-таки удалось. Вот уже больше двадцати лет она живет в гражданском браке с американским бизнесменом и преподавателем Стедманом Грэхэмом. Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова, которой в январе исполнится 35 лет, признавалась, что никогда не спешила заводить детей и заниматься обустройством семейного гнезда, потому что на первом месте для нее всегда стояла карьера. Недавно актриса изменила свое отношение к материнству, но отметила, что сидеть дома с ребенком точно не будет. «Вряд ли смогу отказаться от кино и, если честно, не совсем понимаю, зачем ставить себя перед таким радикальным выбором, ведь сегодня вполне можно все совместить без ущерба для себя и ребенка. Если и представляю себя матерью, то с каким-то модным гаджетом, в котором видно, как сладко посапывает младенец, пока мама слушает объяснение сцены за кулисами. Или мой ребенок будет ползать по детской комнате салона красоты… Слышала, есть специальные детские рюкзаки, в которых мама может взять малыша с собой на велопрогулку», — рассказала Ходченкова в интервью «7 дней». Лена Летучая