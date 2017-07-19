Некоторые знаменитости называют свои серьезные заболевания подарком судьбы, заставившим их пересмотреть свои взгляды на жизнь и многого добиться.

Юлия Началова

История болезни Юлии Началовой началась с неудачной операции по увеличению груди, которая едва не стоила ей жизни. Усовершенствовать фигуру певица решила несколько лет назад, однако импланты не прижились, а затем началось заражение крови. Все это привело к нарушению функции почек и возникновению подагры. Периодически случаются обострения: суставы на руках и ногах увеличиваются в несколько раз. Теперь Юля тщательно следит за своим здоровьем и время от времени садится на строжайшую диету, которая полностью исключает мясо, бульоны, алкоголь и фастфуд. Холли Берри

Обладательница «Оскара» Холли Берри тоже соблюдает довольно строгую диету. Удивительно, но диабет, который ей диагностировали в 23 года, актриса называет подарком судьбы. Холли призналась, что в молодости у нее была тяга к саморазрушению, она не очень-то следила за здоровьем, только узнав о своем диагнозе и о том, чем ей это грозит, она взяла себя в руки. Вот уже много лет Берри придерживает определенной диеты, не употребляет алкоголь и регулярно занимается с личным тренером. В итоге актриса, которой в августе исполнится 51 год, выглядит лет на двадцать моложе своего возраста и прекрасно себя чувствует. «Очень важно контролировать уровень сахара. Я делаю измерения несколько раз в день, затем самостоятельно ввожу необходимую дозу лекарства. Я рада, что могу принимать инсулин, он меня лечит. Диабет оказался для меня подарком. Я стала сильной, потому что начала смотреть в лицо реальности», — заявила голливудская звезда в одном из интервью. Лера Кудрявцева

Глядя на Леру Кудрявцеву (всегда с прямой спиной, вытянутую как струна, с улыбкой и на высоченных каблуках), сложно представить, что ее вот уже долгое время мучают ужасные боли. О том, как ей порой тяжело держать себя в руках и в буквальном смысле держаться на ногах, она рассказала прошлой осенью: «Восемь лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение. Пару раз после длительных концертов в других городах в самолет вносили под руки. Короче, давняя история: иголки, банки, массажи, остеопатия, мануальщики тыщ сто — и все ни о чем. Травма старая, запущенная и как результат начала отниматься нога. Вообщем-то, если бы не травма у мужа и не срочный отъезд его в Германию, наверное, так бы и ходила до поры до времени. В январе приезжаю сдаваться к этому доктору на две недели, работа муторная и долгая. Этот врач Олимпийской сборной Германии Хайнц Харцман на ноги ставил многих спортсменов». Селена Гомес

Селене Гомес 22 июля исполнится всего 25 лет. Позади у Селены уже множество достижений в музыкальной карьере и серьезных испытаний. В прошлом году певица сделала перерыв в работе из-за осложнений, вызванных волчанкой, — депрессий и панических атак. Впервые СМИ узнали о заболевании Гомес в 2013 году, сама она подтвердила эти слухи только спустя два года. Певица прошла несколько курсов химиотерапии, что сильно сказалось на ее самочувствии и общем состоянии. Системная красная волчанка — тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает с ними бороться. В организме вырабатываются вещества, повреждающие многие органы и ткани: сосуды, кожу, суставы, внутренние органы. Страдают этой коварной болезнью в основном женщины, причем у половины из них первые симптомы заболевания появляются между 15 и 25 годами. Белла Хадид

Все больше звезд в последнее время страдают от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося клещами и поражающего кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. Свой диагноз подтвердили певица Аврил Лавин и актриса Эшли Олсен, а пару лет назад — одна из самых успешных молодых моделей Белла Хадид. На вечере Global Lyme Alliance Gala мама Беллы актриса Иоланда Фостер рассказала об этом публично и пообещала найти лекарство ради своих детей — ее сын Анвар также болен. «Я не позволю им жить жизнью боли и страдания. Я обогну земной шар, но смогу найти лечение, чтобы они смогли жить здоровой жизнью, которой заслуживают. Ни один ребенок на свете не должен это испытать. Я благодарю вас обоих, Белла и Анвар, за вашу самоотверженность. Ваша недрогнувшая любовь и сострадание поддерживали меня во время самых темных дней моей жизни», — заявила она со сцены. Дима Билан

Дима Билан в марте был назван лучшим певцом на церемонии вручения одной из музыкальных премий. Однако прийти за наградой не смог из-за состояния здоровья. Выяснилось, что у артиста серьезные проблемы со спиной. Билан признался, что боли были адскими, кроме того, у него немели пальцы рук, из-за которых он даже не мог застегнуть молнию или открыть кошелек. В итоге у Димы обнаружили пять грыж на позвоночнике, после чего он решил взять отпуск и серьезно взяться за здоровье. Винус Уильямс

Одной из лучших теннисисток мира Винус Уильмс приходится бороться с синдромом Шегрена — изнуряющим аутоиммунным заболеванием, вызывающим хроническую депрессию, усталость, онемение конечностей. В худшем случае болезнь может лишить человека способности двигаться. Винус заявила, что именно этот диагноз сделал ее настоящим борцом: «Я поняла, что должна начинать работать над собой, потому что в самом начале у меня были дни, когда я не хотела вставать с постели. Нет, меня это не беспокоило, я просто должна была начать работать. Мой девиз сейчас таков — если сегодня я смогу сделать хотя бы немного, это уже хорошо, день удался, ведь это лучше, чем если бы я отчаялась и не сделала ничего. Именно тогда я начала менять свою жизнь». Павел Лобков

Тележурналист Павел Лобков признался, что у него в 2003 году был обнаружен вирус иммунодефицита человека. Сделал он это во Всемирный день борьбы со СПИДом. Лобков отметил, что ВИЧ-инфицированные люди сталкиваются не только с серьезными трудностями в медицинских учреждениях, но и с враждебным отношением общества. Всех поддержавших его журналист поблагодарил на своей странице в Facebook: «Всем спасибо за поддержку! К сожалению, не могу всем ответить. Это наша и ваша борьба со средевековьем, с родоплеменным строем, патернализмом и в конце концов с тотальным обиходным враньем. Я начал перестройку с себя».

Чарли Шин

В мае об успешном лечении ВИЧ экспериментальным препаратом сообщил Чарли Шин. В начале прошлого года актер согласился участвовать в клинических испытаниях нового лекарства и стал получать еженедельные инъекции, отказавшись от ежедневного приема таблеток. Шин заявил, что отказавшись от этого «коктейля из наркотиков» (так он назвал традиционное лечение), он наконец почувствовал «эмоциональную и физическую трансформацию». Анастейша

Анастейше не только пришлось удалить грудь после того, как ей диагностировали рак молочных желез. Певица живет с болезнью Крона — хроническим воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Анастейша не унывает и уверяет, что болезнь помогла ей лучше понять себя, свои желания и научиться себя контролировать. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян тоже смирилась со своим диагнозом — у звезды реалити псориаз. Ким давно научилась мастерски маскировать экземы с помощью косметических средств и старается придерживаться диеты, чтобы избегать обострений. Памела Андерсон

Памела Андерсон двенадцать лет лечилась от гепатита С и на это время полностью отказалась от алкоголя — иначе отказала бы печень. Пару лет назад модель заявила, что ей удалось победить болезнь: «Я вылечилась!!! Я только что узнала, что больше не больна гепатитом С! Я молюсь за то, чтобы те, кто живет с гепатитом С, могли претендовать и позволить себе лечение от вируса. Оно будет более доступно в ближайшее время, но пока я знаю, как его трудно получить. Не теряйте надежды, лекарство существует!». Шер

У Шер, которая и в 71 год продолжает зажигать на сцене, врачи обнаружили вирус Эпштейна-Барр, который обладает способностью пожизненно находиться в организме человека, вызывать хроническую усталость, депрессию и мононуклеоз. После заражения певица не могла работать в течение трех лет. Майкл Фелпс

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс с детства страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Это поведенческое расстройство, при котором дети не могут сконцентрироваться, не готовы ждать даже пару минут, не могут сдержать эмоции. Тренер Фелпса заявил, что порой Майкл не мог даже запомнить дорогу до туалета или раздевалки, зато добивался прекрасных реузльтатов на прямой дорожке в бассейне. Том Круз

Один из самых богатых и успешных актеров мира Том Круз с трудом читает контракты и сценарии. Круз, как и многие голливудские звезды, которые в школе были самыми отстающими учениками, страдает дислексией, или нарушением способности к овладению навыком чтения и письма. Пинк

Пинк с детства страдает астмой, что не помешало ей стать всемирно известной певицей и по несколько часов выступать на стадионах. В 2006 году после концерта в Нью-Йорке ее госпитализировали с серьезным приступом. В итоге Пинк пришлось заново научиться дышать и петь, задействуя при этом в большей степени мышцы живота, а не грудную клетку и диафрагму. Дэвид Бекхэм