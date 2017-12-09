Некоторые знаменитые и успешные женщины не считают адюльтер поводом для развода и предпочитают сохранять семью, даже когда о неверности их супругов узнали не только они сами, но и широкая общественность.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвиду Бекхэму приписывали интрижки с его собственной ассистенткой Ребеккой Лус, с одной малоизвестной моделью, певицей Кэтрин Дженкин, потом девушка легкого поведения дала интервью таблоиду, в котором рассказала о бурной ночи, проведенной с футболистом... Недавно стали появляться фотографии Бекхэма с некой блондинкой. Как реагирует Виктория? Спокойно. Она уверяет, что мужу полностью доверяет, да и вообще есть вещи поважнее ревности, подозрений и выяснения отношений, например cемья, четверо детей и общий бизнес. Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Татьяна Буланова своим примером доказала, что измену мужу простить можно, но неприятный осадок все-таки останется. Так, несколько лет назад в СМИ бурно обсуждали роман Владислава Радимова на стороне. Буланова сначала заявила, что она не ревнива и вообще только рада побыть вдали от мужа, затем призналась, что считает поступок супруга предательством, после этого красноречивого комментария отметила с Радимовым годовщину свадьбы, а недавно... подала на развод. Причина? По словам Татьяны, прошла любовь. Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер не раз попадала в списки самых непривлекательных и несексуальных женщин. В одном из интервью она призналась, что такие рейтинги ей крайне неприятны. Однако подобная критика меркнет по сравнению с поступком ее супруга Мэттью Бродерика, который умудрился не только переспать с официанткой, но еще и стать звездой таблоидов после случившегося. По сообщениям все тех же таблоидов, прощение Бродерик вымаливал на коленях, Паркер простила, а брак спасло то, что вскоре суррогатная мать родила супругам девочек-двойняшек. Бейонсе и Джей Зи

Джей Зи в недавнем интервью The New York Times признался, что изменял жене, и объяснил, почему так поступил: «Мне нужно было выжить. Когда ты переходишь в режим выживания, что случается? Ты выключаешь все эмоции. Даже с женщинами, когда ты выключаешь эмоции, ты теряешь связь. В моем случае это проходило тяжело. Итогом стала неверность». Супруги были на грани развода, но справиться с кризисом им помогло творчество. Джей Зи выпустил свой 13-й сольный альбом «4:44», в одной из песен на котором признался в изменах Бейонсе. А сама певица представила публике очень личный аудиовизуальный альбом Lemonade, в котором показала, как женщина переживает боль, которую причиняют измены. Алиса и Андрей Аршавины

Андрей Аршавин изменял своей будущей супруге Алисе Казьминой, когда она готовилась к свадьбе и была беременна. Футболист год параллельно встречался с моделью по имени Екатерина, супруг которой решил рассказать об адюльтере Казьминой. О разводе Алиса даже не задумывалась. «Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать — рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь», — рассказала она журналу «СтарХит». Ферги и Джош Дюамель

Джош Дюамель изменил Ферги со стриптизершей через несколько месяцев после свадьбы. Певица нашла в себе силы справиться с болью с помощью психолога. Спустя четыре года у пары родился сын, а Ферги заявила, что трудности, через которые проходят супруги, их только сближают. Правда, несколько месяцев назад стало известно о разводе звезд, инициатором которого стал... Дюамель. Леонид Агутин и Анжелика Варум

Леонид Агутин несколько лет назад бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна». На вечеринке музыкант слишком увлекся не только крепкими напитками, но и неизвестной брюнеткой, оказавшейся в том же ресторане. В итоге страстные поцелуи разгоряченного певца и его новой знакомой сняли на видео, ролик выложили в Сеть... Пока многие потешались над пылким Агутиным, самим супругам было не до смеха. Артисты продолжили гастролировать вместе, но вне сцены даже не общались. Как они рассказали сами впоследствии, как-то Леонид пришел в гримерку к Анжелике, они расплакались и... поняли, что не хотят расставаться. Шэрон и Оззи Осборн

За 35 лет в браке с рок-музыкантом Оззи Осборном, который на сцене отрывал головы летучим мышам и устраивал дебоши в отелях, его жене пришлось пережить немало. Шэрон регулярно терпела измены мужа с девушками легкого поведения, с фанатками, с нянями их детей... Но недавно ее терпению пришел конец. Когда стало известно о романе музыканта с парикмахером Мишель Пью, которая обслуживала всю семью, Шэрон подала на развод и свое решение объяснила лаконично: «Мне 63, я не могу больше так жить». Только после этого неутомимый рокер поклялся больше никогда не изменять жене и отправился в реабилитационный центр лечиться от сексуальной зависимости. Как отреагировала Шэрон? Простила. Сергей Жигунов и Вера Новикова