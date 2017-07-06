Эти девушки выглядят так, словно давно перешли грань здравого смысла. Одни считают их чокнутыми, другие восхищаются их смелостью и неординарным вкусом. Главное, что они сами чувствуют себя комфортно и не стесняются наряжаться так, как им нравится.

Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер всегда верна себе — даже за покупками в соседней магазин она пойдет в образе классической лондонской панк-принцессы. Лихо наверченные сочетания в духе Вивьен Вествуд и Марии-Антуанетты, многослойные нагромождения юбок, платьев, кофточек и прочей дребедени, ботинке на платформе, всклоченные волосы с кучей резинок и заколок... Актрсиа сама себя называет «антихристом от моды», и это звание вполне заслуживает. Кортни Лав

Кортни Лав — еще один «антихрист от моды». Вдова лидера Nirvana Курта Кобейна, лидер группы Hole, пионер стиля гранж, Кортни Лав сочетает в своих нарядах несочетаемое. В последнее время певица пытаеся выглядеть как настоящая леди. Но чем больше Кортни старается, тем больше похожа на Курта Кобейна, который решил как следует над всеми посмеяться и надеть вечернее платье на вручение какой-нибудь важной премии. Бьорк

Бьорк не пытается поразить окружающих своим видом. Исландская певица просто одевается так, как ей нравится, но часто приводит окружающих в полнейшее замешательство. Очень неловкая ситуация случилась на церемонии вручения премии «Оскар» в далеком 2001 году. Бьорк тогда вышла на красную дорожку в платье в виде белого лебедя. Модные критики разнесли певицу в пух и прах, а вот, что сказала она сама: «Мода для меня — это фашизм. Журналы, обслуживающие моду, диктуют: будь такой, какой велели, подчиняйся, подчиняйся, подчиняйся. Надеть вещь, которая вышла из моды, — самое страшное преступление, которое женщина может совершить. Об этом пишут так, будто за это вас ждет публичная казнь на центральной площади». Леди Гага

Леди Гага, в отличие от Бьорк, совершенно не переживает из-за критики, а, напротив, целенаправленно эпатирует журналистов и общественность. Певица обажает все самое странное: обувь на огромной платформе (такой, что при ходьбе ее поддердивают ассистенты), платья из мяса, огромные ресницы, странные прически и самые разные наряды, при виде которых люди теряют дар речи. Ники Минаж

Ники Минаж от души эксплуатирует образ безумной Барби. Ники любит розовый цвет, белые волосы и сексуальные наряды и весь этот стандартный набор соблазнительной дурочки она доводит до полного безумия, наряжаясь в духе «все лучшее и дорогое сразу» и добавляя что-нибудь эдакое. Например, очки во все лицо или корону с волшебной палочкой. Талия Барнетт

Талия Барнетт, известная под псевдонимом FKA twigs, выглядит и ведет себя как девушка не от мира сего. Девушка Роберта Паттинсона— особа очень своеобразная и выглядит всегда соответствующе своему необычному мировосприятию. Денсия

Один из самых дорогих футболистов мира, центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции, Поль Погба не устоял перед нигерийско-камерунской хип-хоп-дивой Денсией. Говорят, девушка не только любит необычно выглядеть, но и во всем предпочитает экзотику. Анна Пьяджи

Итальянская журналистка, редактор и стилист Анна Пьяджи обожает моду, но модным законам не подчиняется и смело экспериментирует со стилем, в свободном творческом порыве создавая из себя диву, свободную от любых рамок и тенденций. Карл Лагерфельд вел хронику ее нарядов, Маноло Бланик создавал туфли специально для нее, известный британский шляпник Стивен Джонс изготовил для Анны множество шляп, ставших неотъемлемым атрибутом ее образа. За долгие годы своей деятельности Пьяджи ни разу не появилась на публике в одном и том же наряде. В 2006 году в лондонском Музее Виктории и Альберта прошла выставка «Anna Piaggi: fashion-ology», на который были представлены вещи из ее личной коллекции (2586 платьев и 256 пар туфель!). Бет Дитто