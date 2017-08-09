Эти известные женщины выбрали себе мужчин постарше — и не прогадали.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, разница в возрасте 36 лет

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в следующем году будут отмечать фарфоровую свадьбу — в браке они уже почти двадцать лет. Известный режиссер и начинающая актриса познакомились на фестивале «Кинотавр» в Сочи, откуда через пару дней после знакомства вместе улетели в Стамбул, а спустя год уже поженились. Высоцкая стала для Кончаловского женой, подругой и музой. В одном из интервью режиссер признался, что ему повезло встретить женщину своей жизни в зрелом возрасте, а сама Юлия справедливо заметила, что при выборе мужчины важен не возраст, а его желание и умение жить и бьющая через край энергия. Дональд и Мелания Трамп, разница в возрасте 24 года

Новый президент США Дональд Трамп старше своей супруги Мелании почти на четверть века. Политик и бизнесмен не скрывает, что любит красивых женщин, так что эффектная внешность словенской модели Мелании Кнавс сыграла не последнюю роль при выборе Трампа. Они познакомились на вечеринке в Нью-Йорке, когда ей было 28, а ему — 52. Разница солидная, но Мелания уверяет, что между ними сразу возникла химия. Результатом химических реакций, длившихся шесть лет, стало предложение руки и сердца, подкрепленное кольцом с бриллиантом в 12 карат за полтора миллиона долларов, и роскошная свадьба в поместье Трампа с множеством звезд в числе гостей. Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, разница в возрасте 22 года

Смелость города берет: Юлия Проскурякова дождалась Игоря Николаева после концерта в Екатеринбурге и предложила ему послушать, как она поет. Николаев не только послушал, но и оставил девушке номер телефона, далее последовало предложение приехать в Москву и спеть еще раз. В итоге завязался роман, а спустя четыре года Игорь и Юля поженились. По словам Николаева, для него возраст вообще не имеет значения: «Муж моей дочери Джон на год старше меня, а моя жена на два года младше дочки. Когда мы все собираемся, нам очень хорошо вместе». Люсила Сола и Аль Пачино, разница в возрасте 39 лет

Звезде фильма «Крестный отец», легендарному Аль Пачино в апреле исполнилось 77 лет, а он по-прежнему умеет покорять женщин. Не устояла и аргентинская актриса, красотка Люсия Сола. Вместе они уже более десяти лет и, судя по снимкам папарацци, сделанным недавно на пляже в Мексике, страсти между влюбленными кипят такие же, как и в первый год знакомства. Марина Зудина и Олег Табаков, разница в возрасте 30 лет

Марина Зудина, как известно, была студенткой Олега Павловича Табакова. Так что когда после 33 лет брака с Людмилой Крыловой он ушел из семьи к девочке, которой годился в отцы, многие такой поступок восприняли скептически. Многолетний крепкий брак супругов доказал, что увлечение было не мимолетным, а любви все возрасты покорны. «Тридцатилетняя разница в возрасте супругов выглядит диковато. Но когда любишь, об этом не думаешь. Наверное, в основе моего чувства было понимание того, что мы очень подходим друг другу — так при чем здесь годы?», — заявил Табаков в одном из интервью. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, разница в возрасте 25 лет

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день с разницей в четверть века. Прежде чем угомониться и стать примерным семьянином, Дуглас осчастливил десятки женщин и разбил множество сердец. Вместе они более семнадцати лет, растят двоих детей и стойко справляются с трудностями, поддерживая друг друга. Супруга стала главной опорой Майкла Дугласа, когда он лечился от рака гортани. Сама Зета-Джонс страдает от биполярного расстройства, из-за чего порой бывает невыносимой. В 2013 Дуглас даже собрался разводиться, но в итоге брак удалось сохранить. Полина и Дмитрий Дибровы, разница в возрасте 31 год

Дмитрий Дибров всегда ратовал за то, что жена должна быть моложе супруга, рожать детей, сидеть дома, хранить семейный очаг. Каждая новая избранница телеведущего была моложе предыдущей, пока он наконец не остановился на семнадцатилетней победительнице конкурса «Мисс Тело» (Дибров сидел в жюри) из Ростова-на-Дону Полине Наградовой. Полина стала четвертой женой Дмитрия Александровича и родила ему троих сыновей. Джейсон Стэйтем и Рози Хантингтон-Уайтли, разница в возрасте 20 лет

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли заставила мужчин по всему миру научиться выговаривать ее сложную фамилию, когда стала регулярно попадать в списки самых сексуальных женщин и сниматься в горячих фотосессиях. Джейсон Стэйтем тем временем покорял женскую аудиторию, брутально поигрывая мышцами в многочисленных боевиках. При этом, по словам знакомых модели и актера, в реальной жизни они сами себя секс-символами не считают, не любят шумиху, лишнее внимание и мечтают о тихой семейной жизни. В прошлом году Стэйтем и Хантингтон-Уайтли объявили о помолвке, а этим летом у них родился сын Джек. Ноза Абдулвасиева и Александр Гордон, разница в возрасте 30 лет

Александр Гордон любит мудрых не по годам девушек, а не умудренных опытом дам. Четвертой женой телеведущего стала студентка режиссерского факультета ВГИКа Нозанин Абдулвасиева. Они познакомились, когда девушка приехала на съемочную площадку одного из фильмов брать у Гордона интервью. Нозу, родившую ему двоих сыновей, Александр Гордон назвал своей последней женой и признался, что никогда не был так счастлив, как в этом браке. Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова, разница в возрасте 27 лет

Певец с бурным прошлым увидел юную красавицу Катю из Елабуги на пляже в Анапе, где она отдыхала вместе с родителями. Действовал Владимир Кузьмин решительно: сначала пригласил все семейство на свой концерт, а потом и вовсе уговорил родителей отпустить дочь к нему в Москву. Екатерине удалось полностью изменить артиста, который до встречи с ней считал себя эгоистом, не созданным для семейной жизни. Кузьмин в итоге посвятил этой хрупкой блондинке не только песню «Сказка моей жизни», но и всего себя. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин, разница в возрасте 22 года

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин вместе целую вечность — встречались до свадьбы восемь лет, поженились в 1997-м. Они познакомились на съемках пятой части «Рокки», где влюбленная в Сталлоне со школы Флавин сыграла эпизодическую роль. Их роман до свадьбы нельзя назвать идеальным — актер успел не раз изменить своей молоденькой поклоннице и даже чуть не повел под венец другую. Дженнифер все-таки дождалась предложения руки и сердца и родила Сталлоне трех дочерей. Сам Сильвестр Сталлоне признался, что очень благодарен жене за то, что она смогла найти в себе силы простить ему все его выходки. Александр Цекало и Виктория Галушка, разница в возрасте 24 года

Со своей третьей женой Александр Цекало познакомился в Киеве на модном показе, где Виктория Галушка работала ассистенткой дизайнера. Роман развивался настолько стремительно, что даже родная мама и сестра Вики, певица Вера Брежнева, сначала не знали об этих отношениях и удивились скорой свадьбе. Александр и Виктория поженились через несколько месяцев после знакомства, а спустя полгода устроили свадебное торжество для друзей и родственников в Биарицце. По слухам, недавно у супругов родился третий ребенок. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт, разница в возрасте 23 года

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт познакомились на церемонии «Золотой глобус». Дважды разведенный актер был очарован молодой хрупкой девушкой, которую так и хотелось оберегать ото всех. Завязался роман, а спустя семь лет они романтично обручились в День святого Валентина. Вместе Форд и Флокхарт уже двадцать лет. Олег Меньшиков и Анастасия Чернова, разница в возрасте 23 года

С молодой актрисой Анастасией Черновой Олег Меньшиков познакомился в День всех влюбленных на концерте Михаила Жванецкого. Настю пригласила преподавательница, а Олег Евгеньевич весь вечер смущал стеснительную студентку и ел розы, которые ей подарили однокурсники. Вскоре они начали встречаться, вместе жить, а потом устроили тайную свадьбу, на которую пригласили только самых близких людей. Позднее Анастасия призналась, что первые полтора года отношений с известным актером никак не могла перейти на «ты». Вуди Аллен и Сун-и Превен, разница возрасте 34 года

Вуди Аллен двадцать лет женат на женщине, которую сам вырастил и воспитал, Сун-и Превен приемная дочь бывшей гражданской супруги режиссера Мии Фэрроу, которая этот роман осудила и даже пыталась обвинить Аллена в растлении дочери. Вуди Аллен тем времен считает, что сделал идеальный выбор, и рад тому, что лично вложил все необходимые знания в свою нынешнюю жену. Александр Градский и Марина Коташенко, разница в возрасте 33 года

Александр Градский и Марина Коташенко познакомились на улице. Музыкант дерзко подъехал на машине к понравившейся ему красивой девушке и дал ей свой номер телефона. Марина позвонила через пару недель. Вместе они тринадцать лет, а в сентябре исполнится три года их сыну Александру. Алек Болдуин и Хилари Томас, разница в возрасте 26 лет

Спустя десять лет после тяжелого развода со звездой фильма «Девять с половиной недель» Ким Бейсингер Алек Болдуин решил еще раз попытать счастья в семейной жизни. Новой избранницей актера стала инструктор по йоге Хилари Томас. Судя по ее Instagram, Хилари чутко следит за погодой в доме и не дает супругу загрустить: рожает детей, вкусно готовит, приобщает Болдуина к йоге и буквально излучает отличное настроение. Руперт Мердок и Джерри Холл, разница в возрасте 26 лет