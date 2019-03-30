Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Лаймы Вайкуле

Популярной российской и латвийской певице Лайме Вайкуле, известной своими хитами «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше» и «Я вышла на Пикадилли», 31 марта исполнилось 65 лет. Она мечтала быть врачом, но в итоге стала одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Карьера Вайкуле резко пошла вверх, когда поэт Илья Резник предложил ей записать на радио песню «Ночной костер». Композиция в итоге стала хитом, а певица начала принимать участие в больших сборных концертах известных исполнителей. Поздравляем Лайму Вайкуле с юбилеем и предлагаем вспомнить, как с годами менялись ее внешность, стиль и творчество.