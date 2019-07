Звездная эволюция: как менялись внешность и творчество зажигательной Дженнифер Лопес на протяжении 25 лет

Дженнифер Лопес 24 июля отметила 50-летие, но кто поверит в то, что она разменяла шестой десяток?! Певица и актриса по-прежнему в прекрасной форме, продолжает зажигать на сцене, сниматься в кино, дерзких клипах и фотосессиях. И вообще Дженнифер скоро выходит замуж — за бейсболиста Алекса Родригеса. Предлагаем вспомнить, как внешность и творчество звезды, в далеком 93-м засветившейся в качестве танцовщицы в клипе Джанет Джексон That's The Way Love Goes, менялась на протяжении почти четверти века. Спойлер: неувядающая Дженнифер Лопес почти не изменилась, но смотреть на нее от этого не менее интересно и приятно.