Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Леры Кудрявцевой

ЗвездыВеликие людиИнтервьюМонархиРейтингиВеликие людиСегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Леры КудрявцевойКомментарииНедавно стало известно, что 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева беременна от супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Конечно, все стали обсуждать и внешность, и возраст, и личную жизнь Леры, а мы решили вспомнить, как она менялась с годами — и из малоизвестной телеведущей превратилась в звезду экранов.Фото: StarfaceВидео: Анна ЕгороваТегиЛера КудрявцеваЕще по темеЗвездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Ирины Салтыковой Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность ВалерииЗвездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Анастасии ВолочковойПопулярноеGroupОбсуждаемоеСаша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»«Все уже проснулись»: Алла Пугачева показала теплое видео с любимыми детьми и внучкойТест: мы определим, насколько вы мудрыС бабочками на голой груди: Наталья Штурм вновь обнажилась на испанском пляжеЛена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»«Что за дела, Филя?»: Пугачева приревновала Киркорова к БузовойSearchВыбор редакцииТест: узнайте, насколько сильна ваша аэрофобия7 главных ошибок гипертоника, которые лучше не совершать6 типов людей, которых нужно обходить сторонойКольца, кисточки, пусеты и другие самые модные серьги сезонаВидео дняЗвездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Ирины Салтыковой Гороскоп