Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Леры Кудрявцевой

Недавно стало известно, что 46-летняя телеведущая Лера Кудрявцева беременна от супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Конечно, все стали обсуждать и внешность, и возраст, и личную жизнь Леры, а мы решили вспомнить, как она менялась с годами — и из малоизвестной телеведущей превратилась в звезду экранов.