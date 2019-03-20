Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Валерия Леонтьева

Легенде российской эстрады, известному певцу и композитору Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Артист по-прежнему молод душой, полон энергии, продолжает выступать и записывать новые песни, демонстрирует прекрасную физическую форму и не собирается отказываться от своего знаменитого имиджа Казановы и «вечного серцееда». За сорок лет карьеры Леонтьев записал более двадцати альбомов, многие из которых продавались миллионными тиражами, и стал обладателем многочисленных музыкальных премий и званий. Предлагаем вспомнить, как с годами менялись стиль, внешность и творчество неутомимого и любимого публикой на протяжении нескольких десятилетий артиста.