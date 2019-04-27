Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Стаса Михайлова

Королю шансона, лауреату многочисленных музыкальных премий и любимцу женщин Стасу Михайлову 27 апреля исполнилось пятьдесят лет. В 2011 году артист возглавил рейтинг «50 главных российских знаменитостей» журнала Forbes — это ли не свидетельство успеха? Поздравляем именинника с юбилеем и предлагаем посмотреть, как на протяжении двадцати лет менялись его стиль, внешность и творчество.