Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Стаса Михайлова

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Стаса МихайловаКомментарииКоролю шансона, лауреату многочисленных музыкальных премий и любимцу женщин Стасу Михайлову 27 апреля исполнилось пятьдесят лет. В 2011 году артист возглавил рейтинг «50 главных российских знаменитостей» журнала Forbes — это ли не свидетельство успеха? Поздравляем именинника с юбилеем и предлагаем посмотреть, как на протяжении двадцати лет менялись его стиль, внешность и творчество.Текст: Роман СтрастныйФото: StarfaceВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиСтас МихайловОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...