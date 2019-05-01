Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Филиппа Киркорова

Недавно звезды шоу-бизнеса и многочисленные поклонники Аллы Пугачевой отмечали ее юбилей — Примадонне отечественной эстрады исполнилось 70 лет. А буквально на днях 52 года исполнилось экс-супругу именинницы, поп-королю и одному из самых успешных российских певцов Филиппу Киркорову. Предлагаем посмотреть, как на протяжении почти 35 лет менялись его стиль, внешность и творчество.