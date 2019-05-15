Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Евы Польны

Двадцать лет назад хит «Беги от меня» группы «Гости из будущего» бил рекорды популярности и сделал участников коллектива Юрия Усачева и Еву Польну звездами шоу-бизнеса. Записанные ими песни популярны до сих пор, однако они давно уже занимаются разными поректами. Ева Польна стала успешной сольной исполнительницей и мамой двоих детей. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись ее стиль, внешность и творчество.