Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и роли бунтаря-ловеласа Джонни Деппа

Последние несколько лет Джонни Депп является постоянным героем скандальных новостей из-за своей бурной личной жизни: сначала он разводился с актрисой Эмбер Херд, обвинившей его в рукоприкладстве, потом закрутил роман с 20-летней русской танцовщицей... Но мы, как и многочисленные поклонники талантливого и харизматичного актера и музыканта, любим его не за это, а за его яркие роли в кино. Предлагаем посмотреть, как менялись внешность и роли Деппа на протяжении тридцати лет.