Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Валерии

ЗвездыВеликие людиИнтервьюМонархиРейтингиВеликие людиСегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность ВалерииКомментарииОдной из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса Валерии на днях исполнилось 50 лет. Мы поздравляем артистку с днем рождения и предлагаем вспомнить, как менялись ее стиль и внешность на протяжении более чем четверти века.Фото: globallookpressВидео: Анна ЕгороваТегиВалерияЕще по темеКак с годами менялись внешность и стиль Альбины ДжанабаевойЗвездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Анастасии ВолочковойЗвездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль Екатерины СтриженовойПопулярноеGroupОбсуждаемоеТест: есть ли в вас порода и насколько вы аристократичны«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанатыФото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в СетиЯблоко от яблони: дочь Аллы Пугачевой покорила Сеть своим вокаломСовсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в InstagramSlice 1Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны НавкиSearchВыбор редакцииТест: а вы отличите салат айсберг от ромена?Как недостаток сна влияет на секс, вес и интеллектПушистый антидепрессант: 7 причин, почему вам стоит завести котаЗачем женщинам нужен секс без оргазма и есть ли в нем смыслВидео дняСамые откровенные и провокационные роли Ольги ДроздовойГороскоп