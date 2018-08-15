Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность Мадонны

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль и внешность МадонныКомментарииЛегендарной певице и актрисе, одной из самых провокационных и скандальных поп-звезд в истории Мадонне исполнилось 60 лет. Предлагаем вспомнить, как эта неугомонная любимица миллионов менялась на протяжении более чем 35 лет.Фото: eastnewsВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruТегидень рожденияклипклипыюбилейМадоннапевицаЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...