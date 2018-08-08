Звездная эволюция: как с годами менялась внешность звезды «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялась внешность звезды «Секретных материалов» Джиллиан АндерсонКомментарииГлавной звезде культового сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон, исполнившей роль агента ФБР Даны Скалли, 9 августа исполнилось пятьдесят. Предлагаем вспомнить, как известная актриса менялась на протяжении двадцати лет.Фото: gettyВидео: Екатерина Худякова / Passion.ruТегиДжиллиан АндерсонЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...