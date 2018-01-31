Юлии Началовой 31 января исполнилось 37 лет. Юля начала петь на профессиональной сцене в пять лет, в 11 стала победительницей конкурса «Утренняя звезда», а в 14 уже выпустила первый альбом и одержала победу на международном вокальном конкурсе Big Apple, оставив позади Кристину Агилеру. Повзрослевшая Началова прославилась хитом «Герой не моего романа», в котором очень пронзительно пела о любви, которую не сберегла. Предлагаем вспомнить, как певица менялась с годами.